Nemzeti Sportrádió

Olasz „kém” a bosnyákok edzésén – váratlan incidens a kedd esti pótselejtező előtt

M. B.M. B.
2026.03.31. 10:02
A szomszédos EUFOR-bázison állomásozó olasz katona filmezte a vártnál hosszabban a bosnyákok edzését (Fotó: klix.ba)
Címkék
Bosznia-Hercegovina foci vb 2026 vb 2026 bosnyák válogatott vb-pótselejtező Bosznia
Ritkán látható előjáték előzi meg a kedd esti Bosznia–Olaszország világbajnoki pótselejtezőt – írja a Football Italia.

A hétfői nap során a Klix nevű bosnyák lap ugyanis azzal vádolta meg az olaszokat, hogy egy kémet küldtek a ma esti pótselejtezőre készülő bosnyákok edzésére, aki a sajtónyilvános első 15 perc után is filmezte a Sergej Barbarez-féle csapatot.

A valóság ennél jóval prózaibb: a bosnyák válogatott az FK Szarajevó butmiri edzőközpontjában tartotta meg az edzést, s az edzőközpont a balkáni országban állomásozó, többségében EU-s békefenntartó misszió (EUFOR Althea) egyik támaszpontja mellett található. Az ominózus „kém” csupán egy kíváncsi olasz katona volt, aki egészen egyszerűen arra járt, s nem tudta, hogy a válogatottak edzései nem nyilvánosak – ezt már az olasz védelmi minisztérium közölte a bosnyák lappal. A bosnyák szövetség ezzel együtt panaszt nyújtott be az EUFOR-nál az incidens miatt – írják.

Az EUFOR Althea a boszniai háborút 1995-ben lezáró daytoni békeszerződésnek érvényt szerző békefenntartó misszió, melynek keretében 1100, többségében EU-s országokból érkező katona állomásozik a balkáni országban. A misszió főparancsnokságának otthont adó Butmir Táborban (amely a már említett edzőközpont szomszédságában található) az olaszok mellett többek között magyar katonák is állomásoznak.

Foci vb 2026
53 perce

Jasmin Mesanovic: Nem lesz könnyű az olaszoknak ellenünk

KEZDÉS: 20.45. Eldől az utolsó négy európai vb-hely sorsa.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐK
DÖNTŐ
A-ÁG
20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica (Tv: Spíler2)
B-ÁG
20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Spíler1)
C-ÁG
20.45: Koszovó–Törökország, Pristina
D-ÁG
20.45: Csehország–Dánia, Prága (Tv: Arena4)

 

 

 

 

Bosznia-Hercegovina foci vb 2026 vb 2026 bosnyák válogatott vb-pótselejtező Bosznia
