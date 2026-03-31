Olasz „kém” a bosnyákok edzésén – váratlan incidens a kedd esti pótselejtező előtt

A hétfői nap során a Klix nevű bosnyák lap ugyanis azzal vádolta meg az olaszokat, hogy egy kémet küldtek a ma esti pótselejtezőre készülő bosnyákok edzésére, aki a sajtónyilvános első 15 perc után is filmezte a Sergej Barbarez-féle csapatot.

A valóság ennél jóval prózaibb: a bosnyák válogatott az FK Szarajevó butmiri edzőközpontjában tartotta meg az edzést, s az edzőközpont a balkáni országban állomásozó, többségében EU-s békefenntartó misszió (EUFOR Althea) egyik támaszpontja mellett található. Az ominózus „kém” csupán egy kíváncsi olasz katona volt, aki egészen egyszerűen arra járt, s nem tudta, hogy a válogatottak edzései nem nyilvánosak – ezt már az olasz védelmi minisztérium közölte a bosnyák lappal. A bosnyák szövetség ezzel együtt panaszt nyújtott be az EUFOR-nál az incidens miatt – írják.

Az EUFOR Althea a boszniai háborút 1995-ben lezáró daytoni békeszerződésnek érvényt szerző békefenntartó misszió, melynek keretében 1100, többségében EU-s országokból érkező katona állomásozik a balkáni országban. A misszió főparancsnokságának otthont adó Butmir Táborban (amely a már említett edzőközpont szomszédságában található) az olaszok mellett többek között magyar katonák is állomásoznak.