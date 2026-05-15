Shakira bemutatta a világbajnokság hivatalos dalát, a „Dai Dai”-t

2026.05.15. 11:10
Szűk egy hónappal a június 11-ei rajt előtt Shakira bemutatta a labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalát, a „Dai Dai”-t.

A nemzetközi szövetség (FIFA) pénteki közlése szerint a 49 éves kolumbiai énekesnő – aki a 2010-es vb dalát, a „Waka Waka”-t is énekelte – és a közreműködő nigériai Burna Boy számának refrénje fülbemászó, dallama pedig táncra csábít. A dal klipjében korábbi világbajnokságok sztárjai – köztük Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Kylian Mbappé – bukkannak fel.

A „Dai Dai” olaszul annyit jelent, „gyerünk, gyerünk”, ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a dalban, amelynek angol és nagyobb részben spanyol nyelvű szövege a rugalmasságról és a kudarcok utáni talpra állásról szól.

A vb-t az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik.

 

 

