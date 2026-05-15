Kémkedési balhé boríthatja a Premier League-ért zajló rájátszás programját

A botrány még a Southampton–Middlesbrough elődöntő első mérkőzése előtt robbant ki: a Middlesbrough alkalmazottai észlelték, hogy egy ismeretlen személy rögzíti csapatuk edzését. Mivel az incidens két nappal az első mérkőzés előtt történt, az illető megsértette a liga előírásait – a meccs előtti 72 órában kizárólag engedéllyel tartózkodhat idegen egy csapat edzésén, ilyet pedig ez esetben senki sem kapott. A Boro értesítette a ligát (EFL), amely hivatalos vizsgálatot indított, és legkésőbb május 19-én meghallgatást tart.

Új fejlemény az ügyben, hogy a The Athletic pénteki frissített beszámolója szerint a Middlesbrough kérte az illetékes bizottságot: képviselői ne csak írásos beadványt terjeszthessenek be, hanem személyesen vehessenek részt a meghallgatáson. Ez egyfelől a párharcot elveszítő klub eltökéltségét jelzi, másfelől arra enged következtetni, hogy „erős” bizonyítékai lehetnek, és nem szándékozik beérni annyival, hogy az ellenfél pénzbüntetést kapjon, esetleg pontlevonással sújtsák, hanem abban reménykedik, hogy akár a rájátszás döntőjéről is kizárhatják.

(Az elődöntős párharc első mérkőzése 0–0-ra végződött, a visszavágót a Southampton hosszabbítást követően 2–1-re megnyerte, és bejutott a kiírás szerint május 23-án esedékes döntőbe.)

Néhány évvel ezelőtt, 2019-ben a Leeds United megúszta 200 000 fontos pénzbüntetéssel és dorgálással a Derby County kárára elkövetett hasonló kihágást, ám azóta szigorítottak a vonatkozó szabályon, és immár lehetséges a kémkedő vétkest sportvonatkozásban sújtó szankció kiszabása is.

Egyelőre nem tudni, a Boro végül ott lehet-e a meghallgatáson, de ha igen, és a Southamptont – a lehetséges legsúlyosabb szankciót alkalmazva – esetleg kizárják a rájátszásból, akkor vélhetően bonyolult jogi eljárások kezdődnek, és borul a playoff menetrendje (a Wembley Stadion programja telített, új időpontot találni nem lenne könnyű).

Maga a „kémkedés” múlt csütörtökön történt, és elsőként a Daily Mail dokumentálta fotóval: az ismeretlen személy – akiben azóta William Saltot, a Southampton egyik elemzőjét azonosították – egy közeli magaslatról a mobiltelefonjával „célba vette” a Middlesbrough edzőpályáját, és a gyanú szerint videohívás segítségével élőben közvetítette a gyakorlást. Amikor a helyiek ezt felfedezték, kérdőre vonták a betolakodót, aki állítólag törölt tartalmakat a telefonjáról, majd anélkül, hogy azonosította volna magát, sietve távozott, s miután a közeli golfklub mellékhelyiségében átöltözött, elhagyta a helyszínt.