Törőcsik Zsófia a május végén kezdődő budapesti vb-n is mindent belead

P. K.
2026.05.15. 15:18
Törőcsik Zsófia a budapesti vb-ről is beszélt a III. MASÜSZ SportUp szakmai napon, a Magyar Sport Házában (Forrás: nevsz.hu/Bányász Árpád)
Törőcsik Zsófia vízi sportok csupasport búvárúszás búvársport
A szabadtüdős búvársport (freediving) világa Budapestre figyel: május 31. és június 6. között a Duna Aréna ad otthont a 36. AIDA medencés szabadtüdős búvár világbajnokságnak, amely minden idők legnagyobb ilyen jellegű világversenyének ígérkezik. Törőcsik Zsófia, a sportág magyar világklasszisa a budapesti vb-ről beszélt a III. MASÜSZ SportUp szakmai napon, a Magyar Sport Házában a hazai sportszektor vezetői, döntéshozói és szakemberei előtt.

 

A 36. AIDA medencés szabadtüdős búvár-világbajnokság történelmi jelentőségű lesz, hiszen először rendez Magyarország freediving-világbajnokságot, ráadásul a sportág eddigi legnagyobb mezőnyével.

Törőcsik Zsófia, a sportág magyar világklasszisa, aki az elmúlt időszakban a Fülöp-szigeteki Mabiniben elért 105 méteres világcsúcsával, valamint Világjátékok-aranyérmesként a hazai sportélet egyik legizgalmasabb új sikertörténetévé vált, a budapesti vb-ről beszélt a III. MASÜSZ SportUp szakmai napon, a Magyar Sport Házában a hazai sportszektor vezetői, döntéshozói és szakemberei előtt – számolt be róla a nevsz.hu.  A közelgő világbajnokság mellett a teljesítmény mögötti mentális és fizikai felkészülésre is kitért, jól illusztrálva azt a szemléletet, amely a III. MASÜSZ SportUp-Sportwellbeing360® programjának egyik központi üzenete: a sport jövője az emberi teljesítmény, a tudatosság és az üzleti gondolkodás összekapcsolásában rejlik.

„Ez a budapesti vb egy nagyon különleges esemény. A magyarok számára nyilván azért, mert először rendez Magyarország világbajnokságot ebben a sportágban, de az egész nemzetközi mezőny szempontjából is óriási jelentőségű, hiszen ez a világ eddigi legnagyobb freediving eseménye” – idézi a nOxygen Apnea Club versenyzőjét  a Nemzeti Versenysportszövetség honlapja.

Törőcsik kiemelte: a vb minden korábbi medencés világbajnokságot felülmúl, hiszen csaknem 300 sportoló érkezik Budapestre, ami példátlan a szabadtüdős búvársport történetében. Hozzátette, a freediving az elmúlt egy-két évben robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, és ma már nem csupán rétegsport.

„Nemcsak a medencés világbajnokságok történetéről beszélünk, hanem összességében is egyedülálló eseményről. Ez önmagában is hatalmas mérföldkő a sportág számára. A freediving egy különleges és feltörekvő sportág. Világszinten óriási robbanás történt, egyre többen figyelnek fel rá, és hatalmas lépcsőfok, hogy a sportüzlet különböző szereplői is megismerjék” – fogalmazott a világcsúcstartó.

A budapesti világbajnokság ugyanakkor számára különösen komoly szakmai kihívás, hiszen 2026-os szezonját elsősorban mélységi versenyzésre építette, így rövid idő alatt kell visszaállnia a medencés terhelésre.

„Ez most nehezített pálya, mert az évet alapvetően a mélységi számokra fókuszálva kezdtem meg, így három-négy hét alatt átállni a medencés világbajnokságra komoly feladat, de egy dolgot megígérhetek: mindent beleadok. Nem tudok mást tenni, mint hogy tényleg a maximumot ússzam ki magamból, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.”

 

 

