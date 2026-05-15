Törőcsik Zsófia a május végén kezdődő budapesti vb-n is mindent belead

A 36. AIDA medencés szabadtüdős búvár-világbajnokság történelmi jelentőségű lesz, hiszen először rendez Magyarország freediving-világbajnokságot, ráadásul a sportág eddigi legnagyobb mezőnyével.

Törőcsik Zsófia, a sportág magyar világklasszisa, aki az elmúlt időszakban a Fülöp-szigeteki Mabiniben elért 105 méteres világcsúcsával, valamint Világjátékok-aranyérmesként a hazai sportélet egyik legizgalmasabb új sikertörténetévé vált, a budapesti vb-ről beszélt a III. MASÜSZ SportUp szakmai napon, a Magyar Sport Házában a hazai sportszektor vezetői, döntéshozói és szakemberei előtt – számolt be róla a nevsz.hu. A közelgő világbajnokság mellett a teljesítmény mögötti mentális és fizikai felkészülésre is kitért, jól illusztrálva azt a szemléletet, amely a III. MASÜSZ SportUp-Sportwellbeing360® programjának egyik központi üzenete: a sport jövője az emberi teljesítmény, a tudatosság és az üzleti gondolkodás összekapcsolásában rejlik.



„Ez a budapesti vb egy nagyon különleges esemény. A magyarok számára nyilván azért, mert először rendez Magyarország világbajnokságot ebben a sportágban, de az egész nemzetközi mezőny szempontjából is óriási jelentőségű, hiszen ez a világ eddigi legnagyobb freediving eseménye” – idézi a nOxygen Apnea Club versenyzőjét a Nemzeti Versenysportszövetség honlapja.

Törőcsik kiemelte: a vb minden korábbi medencés világbajnokságot felülmúl, hiszen csaknem 300 sportoló érkezik Budapestre, ami példátlan a szabadtüdős búvársport történetében. Hozzátette, a freediving az elmúlt egy-két évben robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, és ma már nem csupán rétegsport.



„Nemcsak a medencés világbajnokságok történetéről beszélünk, hanem összességében is egyedülálló eseményről. Ez önmagában is hatalmas mérföldkő a sportág számára. A freediving egy különleges és feltörekvő sportág. Világszinten óriási robbanás történt, egyre többen figyelnek fel rá, és hatalmas lépcsőfok, hogy a sportüzlet különböző szereplői is megismerjék” – fogalmazott a világcsúcstartó.



A budapesti világbajnokság ugyanakkor számára különösen komoly szakmai kihívás, hiszen 2026-os szezonját elsősorban mélységi versenyzésre építette, így rövid idő alatt kell visszaállnia a medencés terhelésre.



„Ez most nehezített pálya, mert az évet alapvetően a mélységi számokra fókuszálva kezdtem meg, így három-négy hét alatt átállni a medencés világbajnokságra komoly feladat, de egy dolgot megígérhetek: mindent beleadok. Nem tudok mást tenni, mint hogy tényleg a maximumot ússzam ki magamból, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.”