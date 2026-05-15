Courtois, De Bruyne és Lukaku is bekerült – itt a belgák világbajnoki kerete

2026.05.15. 15:16
Keretet hirdetett a nyári világbajnokságra Rudi Garcia, a belga labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya – olvasható a Királyi Belga Labdarúgó-szövetség (RBFA) hivatalos honlapján.

A világbajnokságra utazó keretbe bekerült többek között Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne és Romelu Lukaku is, de Leandro Trossard és Jérémy Doku is meghívót kapott a nemzeti együttesbe. Ezzel szemben kimaradt a keretből a Juventus csatára, Lois Openda, valamint a Nottingham Forest kapusa, Matz Sels is.

A BELGA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), Senne Lammens (Manchester United – Anglia), Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)
Védők: Timothy Castagne (Fulham – Anglia), Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), Maxim De Cuyper (Brighton – Anglia), Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille – Franciaország), Nathan Ngoy (Lille – Franciaország), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Franciaország)
Középpályások: Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), Amadou Onana (Aston Villa – Anglia), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers – Skócia), Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona – Spanyolország)
Támadók: Charles de Ketelaere (Atalanta – Olaszország), Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország), Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), Leandro Trossard (Arsenal – Anglia)
Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

június 15., hétfő, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		 Belgium–EgyiptomX–X
június 16., kedd, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Irán–Új-ZélandX–X
június 21., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Belgium–IránX–X
június 22., hétfő, 3.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–EgyiptomX–X
június 27., szombat, 5.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyiptom–IránX–X
június 27., szombat, 5.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–BelgiumX–X
a g-csoport programja

