Courtois, De Bruyne és Lukaku is bekerült – itt a belgák világbajnoki kerete
A világbajnokságra utazó keretbe bekerült többek között Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne és Romelu Lukaku is, de Leandro Trossard és Jérémy Doku is meghívót kapott a nemzeti együttesbe. Ezzel szemben kimaradt a keretből a Juventus csatára, Lois Openda, valamint a Nottingham Forest kapusa, Matz Sels is.
A BELGA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), Senne Lammens (Manchester United – Anglia), Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)
Védők: Timothy Castagne (Fulham – Anglia), Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), Maxim De Cuyper (Brighton – Anglia), Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille – Franciaország), Nathan Ngoy (Lille – Franciaország), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Franciaország)
Középpályások: Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), Amadou Onana (Aston Villa – Anglia), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers – Skócia), Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona – Spanyolország)
Támadók: Charles de Ketelaere (Atalanta – Olaszország), Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország), Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), Leandro Trossard (Arsenal – Anglia)
Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)
|június 15., hétfő, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Belgium–Egyiptom
|X–X
|június 16., kedd, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Irán–Új-Zéland
|X–X
|június 21., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Belgium–Irán
|X–X
|június 22., hétfő, 3.00
Vancouver, BC Place
|Új-Zéland–Egyiptom
|X–X
|június 27., szombat, 5.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyiptom–Irán
|X–X
|június 27., szombat, 5.00
Vancouver, BC Place
|Új-Zéland–Belgium
|X–X