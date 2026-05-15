Az ETO megakadályozhatja, hogy a Fradi 100 éve nem látott sorozatot állítson be



Az NB I versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 33. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ Ebben az idényben találkoztak először az NB I-ben. Ősszel Nyíregyházán Könyves Norbert góljával a 10. perctől emberfórban játszó Kazincbarcika győzött 1–0-ra, februárban Diósgyőrben egy fölényes, 4–0-s diadallal úgy vágott vissza a Szpari, hogy Baranyai Nimród öngóljával már a 8. perctől vezetett.

♦ Korábban 59-szer mérkőztek meg egymással a másodosztályban, ahol 25-ször nyert a Nyíregyháza, 17-szer a Kazincbarcika, és ugyancsak 17 meccsük pedig döntetlennel zárult. Legutóbb, a 2023–2024-es idényben Balmazújvárosban, majd Barcikán is 1–0-ra nyert az akkor bajnokként feljutó nyírségi együttes.

♦ Amikor a második vonalban a Nyíregyháza volt a pályaválasztó, 17-szer született hazai diadal, 7 iksz és 5 Vegyész-siker mellett. A Barcika a legutóbbi 7 NB II-es fellépéséről vesztesen tért haza a Szpari otthonából.

♦ Az utolsó kört a 9. helyről kezdő Nyíregyháza számára az a záró meccs tétje, hogy megelőzze az egyaránt egy ponttal előtte álló Kisvárdát és az Újpestet. Ha mindenütt érvényesül a papírforma, és ez sikerül neki, akkor a 7. pozícióban fejezi be a bajnokságot. Ezzel megismételné a legjobb élvonalbeli helyezését, amelyet még újoncként 1981-ben ért el – igaz, akkor 18 csapatos volt a mezőny.

♦ A már mindenképpen utolsóként záró Kazincbarcika nem kapott ki az előző 2 fordulóban (0–0 az MTK, majd 2–1-es siker a Kisvárda ellen) – ilyen duplázásra most először volt példa a bajnokságban.

♦ A Nyíregyháza hazai mérlege 5–5–6, amellyel a mezőny alsó harmadában van, viszont figyelemre méltó, hogy az előző 3 otthoni bajnokiját megnyerte, pedig közben olyan ellenfelei voltak, mint a kupaindulásért küzdő Paks és ZTE.

♦ A Barcika a legrosszabbul teljesített vendégként, a mutatója 3–1–11. Az előző két vendégfellépésén súlyos, négygólos vereséget szenvedett (1–5 Pakson, 0–4 Egerszegen).

PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST

♦ A 25. NB I-es összecsapásuk jön, a házigazda felcsútiak minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg 10 Puskás Akadémia-siker, 5 döntetlen, 9 MTK-győzelem. 2013 novembere és 2022 májusa között nem ikszeltek, az előző 3 összecsapásuk viszont egyaránt döntetlen lett.

♦ A Puskás Akadémia az MTK elleni legutóbbi 9 bajnoki találkozójából 5-öt megnyert, 4-szer pedig döntetlenre végzett vele. Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amellyel szemben ilyen hosszú veretlenségi szériában lenne Hornyák Zsolt gárdája. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a felcsúti klub élvonalbeli rekordgyőzelmei között.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett azonban még mindig az MTK az eredményesebb, hiszen a kék-fehérek felcsútiak elleni idegenbeli mérlege 5 győzelem, 3 iksz és 4 vereség. Legutóbb úgy végeztek 1–1-re, hogy a hazaiaktól a válogatottba most először meghívott Markgráf Ákos már a 6. percben piros lapot kapott. A kék-fehérek máig utolsó, Puskás Akadémia elleni győzelmét még 2022 februárjában, Márton Gáborral a kispadon a Pancho Arénában aratták (1–2).

♦ A 6. helyen álló felcsúti csapat két hete 3–1-re győzött Zalaegerszegen, és így a legutóbbi 2 bajnokiját megnyerte – ez rajta kívül csak az FTC-nek sikerült a mezőnyben. Győzelmével – a ZTE veresége esetén – feljöhet az 5. pozícióba, bár Hornyák Zsolt 2019-es kinevezése óta még az is a legrosszabb bajnoki helyezése lesz.

♦ A fordulónak a 10. helyről nekivágó MTK az előző 5 bajnokiján nem kapott ki, így az ETO után a második leghosszabb veretlenségi sorozattal rendelkezik (2 diadal, 3 iksz). Mivel a kék-fehérek győzelmeinek száma csupán 9, – ami a harmadik legkevesebb az NB I-ben – a záró fordulóban legfeljebb a Nyíregyházát előzhetik meg a tabellán.

♦ A Puskás Akadémia felcsúti mérlege 5–3–7, és ezzel csak 10. a hazai táblázaton. Két körrel ezelőtt 5 meccses otthoni nyeretlenségének vetett véget az Újpest 2–0-s legyőzésével.

♦ Az MTK pedig a vendégtabellán 10., a mérlege 2–6–7. Az előző 4 idegenbeli fellépése úgy lett döntetlen, hogy közben egyszer sem vezetett.

Kata Mihály és Laros Duarte februári csatája (Fotó: Czinege Melinda)

SZOMBAT

DIÓSGYŐRI VTK–PAKSI FC

♦ Eddig 42-szer csaptak össze az NB I-ben, és bár ebben az idényben mindkétszer 2–1-re a DVTK nyert, az örökmérlegben két sikerrel még mindig az atomvárosiak állnak jobban: 15 diósgyőri diadal, 10 döntetlen, 17 paksi győzelem.

♦ Bognár György csapata ősszel Miskolcon vesztette el a bajnoki veretlenségét, és egyedül a DVTK ellen nem tudott még pontot szerezni ebben az idényben. Februárban a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is szembekerültek egymással, és akkor Pakson szintén a diósgyőriek diadalmaskodtak, ráadásul fölényesen, 6–2-re.

♦ A Diósgyőr pályaválasztása mellett minimális különbséggel a hazaiak felé billen a mérleg: 9 DVTK-diadal, 6 iksz, 8 tolnai siker. A borsodi városban az előző 11 meccsükből mindössze 3-at tudott megnyerni a Paks – a 2020–2021-es idényben 2–1-re, majd 4–1-re, tavaly tavasszal pedig 2–0-ra győzött.

♦ A 11. helyről biztosan kieső DVTK megfiatalított csapattal, legutóbb már öt 21 éven aluli játékossal és mindössze két légióssal a kezdőben 4–0-ra alulmaradt Győrben, így az idény végére átmenetileg kinevezett trénerével, Takács Péterrel 1 győzelem és 1 vereség a mérlege.

♦ A Paks ez előző körben 5–2-re lelépte a Debrecent, és ebben a kiírásban 4. alkalommal jutott 5 gólig. Több győzelmével az ugyancsak 50 pontos Lokitól visszavette a 3. helyet, amelyen legutóbb a 20. forduló után tanyázott. A 48 ponttal 5. helyezett ZTE-nél is több a győzelmeinek száma, ráadásul 6-tal jobb a gólkülönbsége, így igazán kedvező helyzetből várhatja a bronzéremért folyó hármas csatát.

♦ A DVTK 3–7–5-ös mutatójával utolsó előtti a hazai táblázaton. Pályaválasztóként az előző 7 bajnokiján nem tudott győzni (3 iksz, 4 vereség), sőt, a legutóbbi 3 találkozóját elbukta – igaz, még az előző vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics irányításával.

♦ A tolnai együttes házon kívül közepesen teljesített a bajnokságban, a mérlege 6–4–6, a legutóbbi 2 vendégfellépésén, Újpesten majd Nyíregyházán is 2–0-ra maradt alul.