Az ETO megakadályozhatja, hogy a Fradi 100 éve nem látott sorozatot állítson be
Az NB I versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.
ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 33. FORDULÓJA ELÉ
PÉNTEK
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
♦ Ebben az idényben találkoztak először az NB I-ben. Ősszel Nyíregyházán Könyves Norbert góljával a 10. perctől emberfórban játszó Kazincbarcika győzött 1–0-ra, februárban Diósgyőrben egy fölényes, 4–0-s diadallal úgy vágott vissza a Szpari, hogy Baranyai Nimród öngóljával már a 8. perctől vezetett.
♦ Korábban 59-szer mérkőztek meg egymással a másodosztályban, ahol 25-ször nyert a Nyíregyháza, 17-szer a Kazincbarcika, és ugyancsak 17 meccsük pedig döntetlennel zárult. Legutóbb, a 2023–2024-es idényben Balmazújvárosban, majd Barcikán is 1–0-ra nyert az akkor bajnokként feljutó nyírségi együttes.
♦ Amikor a második vonalban a Nyíregyháza volt a pályaválasztó, 17-szer született hazai diadal, 7 iksz és 5 Vegyész-siker mellett. A Barcika a legutóbbi 7 NB II-es fellépéséről vesztesen tért haza a Szpari otthonából.
♦ Az utolsó kört a 9. helyről kezdő Nyíregyháza számára az a záró meccs tétje, hogy megelőzze az egyaránt egy ponttal előtte álló Kisvárdát és az Újpestet. Ha mindenütt érvényesül a papírforma, és ez sikerül neki, akkor a 7. pozícióban fejezi be a bajnokságot. Ezzel megismételné a legjobb élvonalbeli helyezését, amelyet még újoncként 1981-ben ért el – igaz, akkor 18 csapatos volt a mezőny.
♦ A már mindenképpen utolsóként záró Kazincbarcika nem kapott ki az előző 2 fordulóban (0–0 az MTK, majd 2–1-es siker a Kisvárda ellen) – ilyen duplázásra most először volt példa a bajnokságban.
♦ A Nyíregyháza hazai mérlege 5–5–6, amellyel a mezőny alsó harmadában van, viszont figyelemre méltó, hogy az előző 3 otthoni bajnokiját megnyerte, pedig közben olyan ellenfelei voltak, mint a kupaindulásért küzdő Paks és ZTE.
♦ A Barcika a legrosszabbul teljesített vendégként, a mutatója 3–1–11. Az előző két vendégfellépésén súlyos, négygólos vereséget szenvedett (1–5 Pakson, 0–4 Egerszegen).
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST
♦ A 25. NB I-es összecsapásuk jön, a házigazda felcsútiak minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg 10 Puskás Akadémia-siker, 5 döntetlen, 9 MTK-győzelem. 2013 novembere és 2022 májusa között nem ikszeltek, az előző 3 összecsapásuk viszont egyaránt döntetlen lett.
♦ A Puskás Akadémia az MTK elleni legutóbbi 9 bajnoki találkozójából 5-öt megnyert, 4-szer pedig döntetlenre végzett vele. Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amellyel szemben ilyen hosszú veretlenségi szériában lenne Hornyák Zsolt gárdája. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a felcsúti klub élvonalbeli rekordgyőzelmei között.
♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett azonban még mindig az MTK az eredményesebb, hiszen a kék-fehérek felcsútiak elleni idegenbeli mérlege 5 győzelem, 3 iksz és 4 vereség. Legutóbb úgy végeztek 1–1-re, hogy a hazaiaktól a válogatottba most először meghívott Markgráf Ákos már a 6. percben piros lapot kapott. A kék-fehérek máig utolsó, Puskás Akadémia elleni győzelmét még 2022 februárjában, Márton Gáborral a kispadon a Pancho Arénában aratták (1–2).
♦ A 6. helyen álló felcsúti csapat két hete 3–1-re győzött Zalaegerszegen, és így a legutóbbi 2 bajnokiját megnyerte – ez rajta kívül csak az FTC-nek sikerült a mezőnyben. Győzelmével – a ZTE veresége esetén – feljöhet az 5. pozícióba, bár Hornyák Zsolt 2019-es kinevezése óta még az is a legrosszabb bajnoki helyezése lesz.
♦ A fordulónak a 10. helyről nekivágó MTK az előző 5 bajnokiján nem kapott ki, így az ETO után a második leghosszabb veretlenségi sorozattal rendelkezik (2 diadal, 3 iksz). Mivel a kék-fehérek győzelmeinek száma csupán 9, – ami a harmadik legkevesebb az NB I-ben – a záró fordulóban legfeljebb a Nyíregyházát előzhetik meg a tabellán.
♦ A Puskás Akadémia felcsúti mérlege 5–3–7, és ezzel csak 10. a hazai táblázaton. Két körrel ezelőtt 5 meccses otthoni nyeretlenségének vetett véget az Újpest 2–0-s legyőzésével.
♦ Az MTK pedig a vendégtabellán 10., a mérlege 2–6–7. Az előző 4 idegenbeli fellépése úgy lett döntetlen, hogy közben egyszer sem vezetett.
SZOMBAT
DIÓSGYŐRI VTK–PAKSI FC
♦ Eddig 42-szer csaptak össze az NB I-ben, és bár ebben az idényben mindkétszer 2–1-re a DVTK nyert, az örökmérlegben két sikerrel még mindig az atomvárosiak állnak jobban: 15 diósgyőri diadal, 10 döntetlen, 17 paksi győzelem.
♦ Bognár György csapata ősszel Miskolcon vesztette el a bajnoki veretlenségét, és egyedül a DVTK ellen nem tudott még pontot szerezni ebben az idényben. Februárban a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is szembekerültek egymással, és akkor Pakson szintén a diósgyőriek diadalmaskodtak, ráadásul fölényesen, 6–2-re.
♦ A Diósgyőr pályaválasztása mellett minimális különbséggel a hazaiak felé billen a mérleg: 9 DVTK-diadal, 6 iksz, 8 tolnai siker. A borsodi városban az előző 11 meccsükből mindössze 3-at tudott megnyerni a Paks – a 2020–2021-es idényben 2–1-re, majd 4–1-re, tavaly tavasszal pedig 2–0-ra győzött.
♦ A 11. helyről biztosan kieső DVTK megfiatalított csapattal, legutóbb már öt 21 éven aluli játékossal és mindössze két légióssal a kezdőben 4–0-ra alulmaradt Győrben, így az idény végére átmenetileg kinevezett trénerével, Takács Péterrel 1 győzelem és 1 vereség a mérlege.
♦ A Paks ez előző körben 5–2-re lelépte a Debrecent, és ebben a kiírásban 4. alkalommal jutott 5 gólig. Több győzelmével az ugyancsak 50 pontos Lokitól visszavette a 3. helyet, amelyen legutóbb a 20. forduló után tanyázott. A 48 ponttal 5. helyezett ZTE-nél is több a győzelmeinek száma, ráadásul 6-tal jobb a gólkülönbsége, így igazán kedvező helyzetből várhatja a bronzéremért folyó hármas csatát.
♦ A DVTK 3–7–5-ös mutatójával utolsó előtti a hazai táblázaton. Pályaválasztóként az előző 7 bajnokiján nem tudott győzni (3 iksz, 4 vereség), sőt, a legutóbbi 3 találkozóját elbukta – igaz, még az előző vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics irányításával.
♦ A tolnai együttes házon kívül közepesen teljesített a bajnokságban, a mérlege 6–4–6, a legutóbbi 2 vendégfellépésén, Újpesten majd Nyíregyházán is 2–0-ra maradt alul.
DEBRECENI VSC–ÚJPEST FC
♦ A forduló legnagyobb múltú párharcában 1943 óta 117 bajnoki mérkőzést játszottak már, az örökmérleg szerint jelentős a lila-fehérek fölénye: 55 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 26 debreceni siker. A gólátlag elég magas, 3.2/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debrecen–Újpest találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)
♦ A legutóbbi 9 bajnoki összecsapásukból egy sem lett döntetlen, 5-ször a lila-fehér gárda, 4-szer a Loki diadalmaskodott. Az előző bajnokságban a DVSC volt az egyetlen olyan csapat, amely ellen a maximális 9 pontot bezsebelte az Újpest. Ebben az évadban mindkét gárda hozta a hazai találkozóját: ősszel a debreceniek 5–2-re, február közepén a lila-fehérek 2–1-re nyertek. Utóbbi meccsükön a fővárosiak Szűcs Tamás kiállítása miatt az 55. perctől emberfórban játszottak, és első győzelmüket érték el Szélesi Zoltán irányításával.
♦ Debrecenben elég szoros a párharcuk, hiszen 19 döntetlen mellett a hazai csapat 21-szer, a lila-fehér együttes 19-szer nyert. Az előző 5 nagyerdei találkozójukon felváltva győzött a két csapat. Az újpestiek 2023 szeptemberében, majd 2024 decemberében is úgy nyertek látogatóként 2–1-re, hogy előbb a 13., majd másodjára az 57. perctől emberelőnyben futballozhattak. A két találkozó között, 2024 áprilisában fordított volt a helyzet: akkor a 48. percben a fővárosiak kerültek hátrányba – ki is kaptak 1–0-ra.
♦ A DVSC az előző körben 5–2-re alulmaradt Pakson, így a 22. forduló óta másodszor fordul elő, hogy a 3. helyről lecsúszott a negyedikre. Ahhoz, hogy 2023 után újra megszerezze a bronzérmet, a záró körben mindenképpen több pontot kell szereznie, mint a Diósgyőrben pályára lépő Paks, amelynek szintén 50 pontja van, de több győzelemmel rendelkezik.
♦ A legutóbbi két bajnokiját nullára veszítette el az Újpest (0–2 a Puskás Akadémia, majd 0–5 az FTC ellen), és már semmiképpen nem végezhet a jelenlegi 7. helyénél előrébb, viszont ha nem nyer, a mögötte állók pedig győznek, egyet-kettőt még vissza is csúszhat a tabellán.
♦ A DVSC pontjainak kevesebb mint a felét gyűjtötte be hazai pályán, 50-ból 22-t, a mérlege 6–4–5, és a mezőnyből egyedüliként ugyanannyi gólt szerzett, mint amennyit kapott (20–20). A legutóbbi 4 otthoni meccsén nyeretlen: 3 iksz mellett az FTC-től kapott ki.
♦ A lila-fehérek 5–3–7-es mérlegükkel úgy nyolcadikok a vendégtabellán, hogy az előző 5 idegenbeli mérkőzésükből 4-et elbuktak és közben egyedül az utolsó Kazincbarcikát tudták megverni Diósgyőrben (3–0).
♦ Az újpestieknél Bodnár Gergő, Fiola Attila, Horváth Krisztofer és Matija Ljujics egyaránt öt sárgalapos eltiltása miatt nem áll a szakmai stáb rendelkezésére.
FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC
♦ Eddig 88-szor csaptak össze a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 48 FTC-győzelmet, 22 döntetlent és 18 zalai sikert mutat. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen hat alkalommal legalább 4 találat esett a meccsükön, 2004 óta nem játszottak 0–0-t, a gólátlag pedig 3.4.
♦ A legutóbbi két NB I-es meccsüket egyaránt hátrányból felállva nyerték meg a zalaiak: októberben a Groupama Arénában 2–1-re, majd februárban a ZTE Arénában 3–1-re úgy győztek, hogy José Manuel Calderón és Skribek Alen itt is, ott is betalált. (A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a februári találkozójukon Ibrahim Cissé kiállítása miatt a zöld-fehérek a 28. perctől emberhátrányban játszottak.) A ferencvárosiaknak a május 9-i Magyar Kupa-döntőn sem sikerült a rendes játékidőben legyűrniuk a zalaiakat (0–0), a győztes gólt a 111. percben lőtte be Toon Raemaekers. Olyan, hogy az FTC egymás után 3 mérkőzésen egyszer sem tudta két félidő alatt megverni a ZTE-t, legutóbb 2010 és 2011 között fordult elő, amikor a bajnoki mérkőzéseken sorozatban 3–3, 1–2 és 4–4 volt az eredmény a fővárosiak szemszögéből.
♦ Bajnokikon az FTC 42-szer volt házigazda ebben a párharcban, ezekből 29 hozott hazai sikert, 8-szor ikszeltek, míg a zalaiak mindössze 5 alkalommal tudtak győztesen távozni: 1983-ban (0–2, Kecskeméten!), 1987-ben (1–3), 2001-ben (0–1), 2021-ben (1–2), majd legutóbb, tavaly októberben (1–2).
♦ Az előző 2 NB I-es mérkőzését nullára nyerte meg a második helyen álló Ferencváros, a legutóbbi 6 bajnokijából pedig 5-öt győzelemmel hozott le, és közben egyedül az ETO otthonában szenvedett vereséget (0–1).
♦ A Zalaegerszeg egy 8-as bajnoki veretlenségi széria után a hajrára visszaesett, hiszen a legutóbbi 4 NB I-es találkozójából hármat elbukott és csupán az utolsó Kazincbarcikát tudta megverni. Az 5. pozícióból csak abban az esetben léphet előre és indulhat a Konferencialigában, ha nyerni tud az Üllői úton, és emellett a Debrecen és/vagy a Paks eredménye is számára kedvezően alakul. (Ha az FTC lesz a bajnok, az Európa-ligában a második ETO indulhat, nem pedig a kupadöntőben alulmaradó ZTE.)
♦ Az NB I-ben 36 elsőséget számláló Ferencváros abban az esetben lehet újra bajnok, ha szombaton több pontot szerez, mint az ETO. Ha ez sikerül Dibusz Déneséknek, sorozatban 8. alkalommal lesznek aranyérmesek. Legalább ilyen hosszú sorozatra eddig csak az MTK volt képes, amely 1914 és 1925 között egymás után 10-szer nyerte meg a bajnokságot (az I. világháború miatt 1914 és 1915 között három félidényen át nem hirdettek hivatalos végeredményt).
|MTK
|10
|1913–1914, 1916–1917, 1917–1918, 1918–1919, 1919–1920, 1920–1921, 1921–1922, 1922–1923, 1923–1924, 1924–1925
|Újpesti Dózsa
|7
|1969, 1970 tavasz, 1970–1971, 1971–1972, 1972–1973, 1973–1974, 1974–1975
|Ferencváros
|7
|2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022,
2022–2023, 2023–2024, 2024–2025
AZ EDDIGI MAGYAR BAJNOKOK ÉS KUPAGYŐZTESEK
♦ Hiába nyerte meg az előző 5 otthoni bajnokiját az FTC, 8–2–5-ös mérlegével nem fér fel a dobogóra a hazai táblázaton.
♦ A ZTE idegenbeli produkciója abszolút közepes (5 győzelem, 5 döntetlen, 5 vereség). Legutóbb február 8-án, Felcsúton tudott nyerni (1–0), azóta 2-szer ikszelt, majd 2-szer kikapott.
KISVÁRDA MASTER GOOD–ETO FC
♦ Mindössze kétszer találkoztak az élvonalban. Októberben Kisvárdán a hazai csapat úgy nyert 3–2-re, hogy a győriek a 19. percben már 2–0-ra vezettek, a hazaiak győztes gólját pedig Molnár Gábor a 90. percben lőtte be. A szabolcsiak életében ez volt az első alkalom, hogy az NB I-ben kétgólos hátrányból tudtak győzni. A februári győri visszavágón Schön Szabolcs góljával 1–0-ra az ETO nyert.
♦ Az NB II-ben is jobbára elkerülték egymást, csupán a 2017–2018-as bajnokságban meccseltek, és mindkétszer az aktuális vendégcsapat nyert 3–1-re. Akkor a kisvárdai találkozón a győriek a 6. perctől végig vezettek.
♦ Az előző 5 fordulóban megszerzett 1 pontjával a Kisvárda az NB I legrosszabb formában lévő csapata. Révész Attila együttese 7 forduló óta nyeretlen, a legutóbbi 3 bajnokiját pedig egyaránt 2–1-re veszítette el. A jelenlegi 8. pozíciójából az Újpest megelőzésével még egyet léphet előre, ha pedig a Nyíregyháza eléje kerül, egyet csúszhat hátra.
♦ Az ETO nemcsak tabellaelső, hanem a leghosszabb ideje veretlen csapat is most az NB I-ben: legutóbb március 7-én Zalaegerszegen maradt alul (1–2), azóta 5-ször nyert, 2-szer pedig döntetlent játszott. Egy pont az előnye a második FTC-vel szemben, ezért kisvárdai győzelme esetén riválisa eredményétől függetlenül megnyeri a bajnokságot. Még úgy is aranyérmes lehet, ha nem nyer, vagy esetleg kikap, de ehhez az kell, hogy a záró fordulóban a Ferencváros ne szerezzen több pontot nála.
♦ A győri csapat az 5. bajnoki címére hajt, érdekesség, hogy 2012–2013-as idényhez hasonlóan ezúttal is úgy lehet aranyérmes, hogy nem övé a mezőny legerősebb kerete. A Transfermarkt portál szerint ugyanis az ETO-é 13 éve a Videoton mögött a második, most pedig az FTC, az Újpest és a Puskás Akadémia után csak a negyedik legértékesebb a játékoskerete a magyar mezőnyben.
♦ A Kisvárda otthoni mérlege 7–4–5, amivel a középmezőnyben található a hazai tabellán. A Várkerti Stadionban a legutóbbi 3 találkozóján nyeretlen (2 iksz, 1 vereség), igaz, mindkét döntetlenjét egy-egy dobogós csapattal szemben harcolta ki (1–1 az FTC, majd 0–0 a DVSC ellen).
♦ Az ETO idegenben a legtöbb szerzett góllal (40) és a 2. legjobb összteljesítménnyel büszkélkedhet, a vendégmérlege 9–5–2.
A 33. FORDULÓ PROGRAMJA
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21