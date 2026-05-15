Nemzeti Sportrádió

Akár már a héten eldőlhet, hogy Michael Carrick marad a Man. United vezetőedzője

K. Zs.K. Zs.
2026.05.15. 13:54
Stu Forster
Címkék
Manchester United Michael Carrick Premier League
Akár már a hétvégi bajnoki előtt biztossá válhat, hogy a következő idényben is Michael Carrick lesz a Manchester United labdarúgócsapatának vezetőedzője – írja a The Athletic.

A szaklap úgy tudja, hogy a vezetőség e heti tanácskozása után Sir Jim Ratcliffe, a klub társtulajdonosa zöld utat adott a tárgyaló feleknek: első lépésben két idényre szóló szerződést kínálnak Michael Carricknek, benne a 2029 nyaráig érvényes hosszabbítás lehetőségével.

Az egyeztetések zajlanak, és bár sok a véglegesítendő részlet, nem zárható ki, hogy a szerződéskötést már a Manchester United vasárnap esedékes utolsó hazai bajnokija, a Nottingham Forest elleni mérkőzés előtt bejelentik.

Mint ismert, a Unitedben játékosként több mint egy évtizedet lehúzó Carrick – aki 2021-ben egyszer már irányította beugróként a csapatot – januárban vette át a vezetőedzői feladatokat Rúben Amorimtól, kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és két fordulóval a zárás előtt szinte biztosra vehető, hogy a Premier League harmadik helye lesz az idénybeli végállomás.

A Carricknek szóló szerződési ajánlat stábja tagjaira is érvényes, azaz Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binnion, valamint Craig Mawson kapusedző munkájára is számít a vezetőség.

 

Manchester United Michael Carrick Premier League
Legfrissebb hírek

Az idény végén visszavonul az Everton klubrekordere

Angol labdarúgás
1 órája

Kémkedési balhé boríthatja a Premier League-ért zajló rájátszás programját

Angol labdarúgás
3 órája

Szoboszlai nincs ott a legjobb nyolc játékos között a Premier League szavazásán

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:45

Arne Slot: Kerkez előtt ragyogó jövő áll, felért Robertson szintjére

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:05

„Ezt csak a legjobbak tudják" – sokat kritizált középpályását dicsérte a Palace-meccs után Guardiola

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:34

Még nincs vége: a City behúzta elmaradt meccsét, két körrel a vége előtt két pontra az Arsenaltól

Angol labdarúgás
2026.05.13. 22:53

Manchester United: Carricket még az idény vége előtt megerősíthetik posztján – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.13. 13:21

Veszélybe került Ben White vb-szereplése

Angol labdarúgás
2026.05.12. 19:57
Ezek is érdekelhetik