Akár már a héten eldőlhet, hogy Michael Carrick marad a Man. United vezetőedzője

A szaklap úgy tudja, hogy a vezetőség e heti tanácskozása után Sir Jim Ratcliffe, a klub társtulajdonosa zöld utat adott a tárgyaló feleknek: első lépésben két idényre szóló szerződést kínálnak Michael Carricknek, benne a 2029 nyaráig érvényes hosszabbítás lehetőségével.

Az egyeztetések zajlanak, és bár sok a véglegesítendő részlet, nem zárható ki, hogy a szerződéskötést már a Manchester United vasárnap esedékes utolsó hazai bajnokija, a Nottingham Forest elleni mérkőzés előtt bejelentik.

Mint ismert, a Unitedben játékosként több mint egy évtizedet lehúzó Carrick – aki 2021-ben egyszer már irányította beugróként a csapatot – januárban vette át a vezetőedzői feladatokat Rúben Amorimtól, kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és két fordulóval a zárás előtt szinte biztosra vehető, hogy a Premier League harmadik helye lesz az idénybeli végállomás.

A Carricknek szóló szerződési ajánlat stábja tagjaira is érvényes, azaz Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binnion, valamint Craig Mawson kapusedző munkájára is számít a vezetőség.