Feloldották az orosz és fehérorosz birkózók korlátozásait

Az UWW frissített részvételi irányelvei alapján az orosz és a fehérorosz birkózók a saját nemzeti zászlajuk alatt indulhatnak minden korosztályban, beleértve a felnőttmezőnyt is.

A versenyzők és a stábtagok felszerelésén ezentúl szerepelhet a „RUS” és a „BLR” országjelzés, továbbá az UWW-események éremátadóin az adott ország himnuszát is lejátsszák, ha birkózójuk aranyérmet nyer vagy a csapat bajnoki címet szerez.

A szervezet leszögezte, minden egyéb versenyprotokollja továbbra is érvényben marad a nemzetközi birkózószabályoknak megfelelően.