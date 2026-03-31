Jasmin Mesanovic: Nem lesz könnyű az olaszoknak ellenünk

Különös, de tény: Bosznia-Hercegovinában kevesebb ideje várnak arra, hogy az ország válogatottja újra világbajnoki mérkőzésen lépjen pályára, mint a négyszeres győztes Olaszországban.
Éppen egy nappal...
Az olaszok a 2014-es vb-n június 24-én „csekkoltak ki” az Uruguay ellen 1–0-ra elveszített csoportmérkőzéssel a brazíliai Natalban, míg a bosnyákok másnap 3–0-ra győzték le Iránt Salvadorban – de ők sem jutottak tovább. A keddi világbajnoki pótselejtező arról dönt Zenicában, hogy a két válogatott közül melyik lehet ott 2014 után a sportág legnagyobb seregszemléjén.
„Természetesen néztem a Wales elleni mérkőzést, izgalmasan alakult – mondta lapunk megkeresésére még a csütörtöki pótselejtezős mérkőzésről a kétszeres bosnyák, egyszeres szlovén bajnok és Bosnyák Kupa-győztes, a Kisvárdával 2022-ben bajnoki ezüstérmes, tavaly NB II-es aranyérmes Jasmin Mesanovic, aki egyszeres bosnyák válogatott támadó. – Az első félidőben keveset kockáztattunk, majd amikor hátrányba kerültünk, megmutattuk valós tudásunkat. Edin Dzeko percekkel a lefújás előtt egyenlített, a hosszabbításban is megnyerhettük volna a mérkőzést, de valamiért úgy kellett történnie, hogy a tizenegyespárbajban kerekedjünk felül.”
Jasmin Mesanovic 19 évesen játszotta egyetlen válogatott mérkőzését, 2011-ben a lengyelek ellen 1–0-ra elveszített felkészülési találkozón. Volt reális esélye, hogy 22 esztendősen tagja legyen Bosznia-Hercegovina egyetlen világbajnoki résztvevő válogatottjának, 2014-ben?
„Őszintén szólva nem sok, hiszen olyan csatáraink voltak akkor a válogatottban, mint Dzeko, Vedad Ibisevic vagy Zlatan Muslimovic – felelte a 34 éves futballista, aki a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerzett gólt 2017-ben a szlovén NK Maribor színeiben az orosz Szpartak Moszkva ellen. – A maiak közül a kapus Nikola Vasiljjal volt lehetőségem egy csapatban játszani, de mindenkit nagyon jól ismerek, Edin Dzeko például annál is jobb ember, mint amilyen remek játékos. A példaképemnek tekintem, mindent elárul róla, hogy negyvenévesen is ilyen teljesítményre képes, és olyan fontos gólt szerez, mint Wales ellen.”
A Nemzetek Ligája előző kiírásában a magyarok hazai pályán gól nélküli döntetlenre végeztek Boszniával, idegenben pedig 2–0-ra nyertek ellene. De akkor mi miért nem játszunk akkora tétért kedden, mint a bosnyákok?
„Bosznia-Hercegovina generációváltás előtt áll, a jövőben még jobb válogatottunk lesz, mint a mostani – véli Jasmin Mesanovic, aki 2021 nyara óta játszik Kisvárdán. – Én, aki már régóta itt élek, és követem Magyarország szereplését, őszintén csalódott vagyok, hogy nem jutott el idáig, mert a Rossi-csapat nagyon jól játszik és a lehetőségek is rendkívüliek. De hiszem, hogy a magyar válogatott Boszniához hasonlóan sikeres időszak elé néz.”
A légiós a keddi meccs lázában ég, sejti, milyen hangulat vár a csapatokra, és meg tudja ítélni, van-e esélye hazája válogatottjának a bravúrra.
„Mi játszunk otthon, telt ház előtt, a zenicai mérkőzésre egy óra alatt elkelt a tizenötezer belépő. A hazai pálya nekünk előny, de az olaszok is extrán motiváltak lesznek, nyilván nem akarnak lemaradni az egymást követő harmadik világbajnokságról. Hallottam, hogy nem voltak bánatosak Wales kiesése miatt, de mi is nagyon elszántak vagyunk, nem lesz könnyű nekik ellenünk.”
Az egész országot boldoggá tennék a koszovói játékosok
Vedat Muriqi, a Mallorca koszovói csatára tudja, milyen erősek a törökök, de bízik a sikerben.
Története során először juthat ki a világbajnokságra a 2016 óta FIFA-tagállam, Koszovó. Bár a többség a törököket tartja esélyesebbnek a C-ág döntőjében, a koszovóiak lesznek hazai pályán, no meg számos elit ligás futballista szerepel a keretükben. Például Vedat Muriqi, a Mallorca csatára, aki a La Liga-idényben 28 mérkőzésen 18 gólt szerzett már, a válogatottban pedig 67 találkozón összesen 32-t. A Telegrafinak elmondta: optimistán várja a Törökország elleni keddi összecsapást, amely a vb-részvételről dönt.
„Nyugodt vagyok, kiváló a hangulat a keretben, bízom a sikerben – jelentette ki a 31 éves csatár. – Tisztában vagyunk vele, milyen erősek a törökök, ezért végig egységes csapatként kell futballoznunk. A függetlenné válás óta a vb-részvétel kiharcolása lenne a legjobb, ami ezzel az országgal történne. Nem akarok nyomást helyezni a csapattársaimra, de biztos vagyok benne, ha győzünk, óriási ünneplés lesz Pristina főterén.”
Gustav Isaksen: Most nagyot alkothatunk
A jó formában futballozó Gustav Isaksen kulcsember lehet Prágában – a dánok támadója gólokkal hangolt a csehek elleni összecsapásra.
Huszonkét éves sorozatot kellene megtörniük a cseheknek, ha 2006 után ismét ott akarnak lenni a világbajnokságon: a válogatott legutóbb 2004-ben győzte le Dániát, azóta hétszer is szembekerült vele, s öt döntetlen mellett két északi győzelem a mérleg.
A dán együttesben érdemes odafigyelni Gustav Isaksenre, mert újabban parádézik a nemzeti csapatban. A Lazio 24 éves szélsője az elmúlt egy-két évben alapemberré vált a dánoknál, az Észak-Macedónia ellen 4–0-ra megnyert pótselejtezőn duplázott, és 14 mérkőzésen hat gólja van a válogatottban. A bt.dk-nak elmondta: sokat segít neki, hogy Brian Riemer szövetségi kapitány bízik benne, és hogy nagy álma a világbajnoki részvétel.
„Fantasztikus érzés, hogy két góllal segítettem a csapatot Észak-Macedónia ellen – mondta Gustav Isaksen. – Sokat számít, hogy a kapitány bízik bennem, és elmondja, nem baj, ha tízszer elveszítem a labdát, mert tizenegyedszer majd sikerrel járok. Ez óriási biztonságérzetet ad. Amikor az idősebb játékosokkal beszélek, mindig elmondják, hogy a világbajnoki részvétel a lehető legnagyobb élmény a futballista életében. Én is erről álmodtam gyerekként. Őrület, hogy egy lépésre vagyunk ettől, nagyon motivált vagyok. Tudjuk, hogy valami nagyot alkothatunk, és mindent megteszünk a csehek legyőzése érdekében – ott akarunk lenni a nyári tornán!”
Elég egy villanás Robert Lewandowskitól
Svédország és Lengyelország ismét egymás ellen a világbajnoki részvételért, négy éve a lengyelek örültek, most Stockholmban a hazaiak az esélyesek.
Akárcsak négy éve, kedden is egymás ellen dönti el Lengyelország és Svédország, melyikük jut ki a világbajnokságra. Akkor Chorzówban Robert Lewandowski és Piotr Zielinski góljával 2–0-ra győztek a lengyelek, kedden Stockholmban venne revansot Svédország. Érdekesség, hogy a csütörtöki, Albánia elleni pótselejtezős elődöntőben (2–1) is Lewandowski és Zielinski talált be, viszont ahhoz a meccshez képest fel kell javulniuk a lengyeleknek, főleg védekezésben. Az albánok ellen hátul a két portói, Jan Bednarek és Jakub Kiwior végig bizonytalanul játszott – ez aligha fér bele Svédországban.
A lengyel sajtó szerint a hazaiak a mérkőzés esélyesei, akik 1930 óta nem kaptak ki a lengyelektől otthon (azóta tíz meccsen nyolc győzelem és két döntetlen született). Mivel a svédek nem a labdabirtoklásra építenek, inkább az ellenfél hibáira várnak, kulcskérdés, hogy a vendégek minimalizálni tudják-e a védekezésbeli megingásokat. Ha igen, elöl elég egy villanás Robert Lewandowskitól, s Lengyelország ott lesz a vb-n.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐK
DÖNTŐ
A-ÁG
20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica (Tv: Spíler2)
B-ÁG
20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Spíler1)
C-ÁG
20.45: Koszovó–Törökország, Pristina
D-ÁG
20.45: Csehország–Dánia, Prága (Tv: Arena4)