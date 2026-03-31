Jasmin Mesanovic: Nem lesz könnyű az olaszoknak ellenünk

Különös, de tény: Bosznia-Hercegovinában kevesebb ideje várnak arra, hogy az ország válogatottja újra világbajnoki mérkőzésen lépjen pályára, mint a négyszeres győztes Olaszországban.

Éppen egy nappal...

Az olaszok a 2014-es vb-n június 24-én „csekkoltak ki” az Uruguay ellen 1–0-ra elveszített csoportmérkőzéssel a brazíliai Natalban, míg a bosnyákok másnap 3–0-ra győzték le Iránt Salvadorban – de ők sem jutottak tovább. A keddi világbajnoki pótselejtező arról dönt Zenicában, hogy a két válogatott közül melyik lehet ott 2014 után a sportág legnagyobb seregszemléjén.

„Természetesen néztem a Wales elleni mérkőzést, izgalmasan alakult – mondta lapunk megkeresésére még a csütörtöki pótselejtezős mérkőzésről a kétszeres bosnyák, egyszeres szlovén bajnok és Bosnyák Kupa-győztes, a Kisvárdával 2022-ben bajnoki ezüstérmes, tavaly NB II-es aranyérmes Jasmin Mesanovic, aki egyszeres bosnyák válogatott támadó. – Az első félidőben keveset kockáztattunk, majd amikor hátrányba kerültünk, megmutattuk valós tudásunkat. Edin Dzeko percekkel a lefújás előtt egyenlített, a hosszabbításban is megnyerhettük volna a mérkőzést, de valamiért úgy kellett történnie, hogy a tizenegyespárbajban kerekedjünk felül.”

Jasmin Mesanovic 19 évesen játszotta egyetlen válogatott mérkőzését, 2011-ben a lengyelek ellen 1–0-ra elveszített felkészülési találkozón. Volt reális esélye, hogy 22 esztendősen tagja legyen Bosznia-Hercegovina egyetlen világbajnoki résztvevő válogatottjának, 2014-ben?

„Őszintén szólva nem sok, hiszen olyan csatáraink voltak akkor a válogatottban, mint Dzeko, Vedad Ibisevic vagy Zlatan Muslimovic – felelte a 34 éves futballista, aki a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerzett gólt 2017-ben a szlovén NK Maribor színeiben az orosz Szpartak Moszkva ellen. – A maiak közül a kapus Nikola Vasiljjal volt lehetőségem egy csapatban játszani, de mindenkit nagyon jól ismerek, Edin Dzeko például annál is jobb ember, mint amilyen remek játékos. A példaképemnek tekintem, mindent elárul róla, hogy negyvenévesen is ilyen teljesítményre képes, és olyan fontos gólt szerez, mint Wales ellen.”

A Nemzetek Ligája előző kiírásában a magyarok hazai pályán gól nélküli döntetlenre végeztek Boszniával, idegenben pedig 2–0-ra nyertek ellene. De akkor mi miért nem játszunk akkora tétért kedden, mint a bosnyákok?

„Bosznia-Hercegovina generációváltás előtt áll, a jövőben még jobb válogatottunk lesz, mint a mostani – véli Jasmin Mesanovic, aki 2021 nyara óta játszik Kisvárdán. – Én, aki már régóta itt élek, és követem Magyarország szereplését, őszintén csalódott vagyok, hogy nem jutott el idáig, mert a Rossi-csapat nagyon jól játszik és a lehetőségek is rendkívüliek. De hiszem, hogy a magyar válogatott Boszniához hasonlóan sikeres időszak elé néz.”

A légiós a keddi meccs lázában ég, sejti, milyen hangulat vár a csapatokra, és meg tudja ítélni, van-e esélye hazája válogatottjának a bravúrra.

„Mi játszunk otthon, telt ház előtt, a zenicai mérkőzésre egy óra alatt elkelt a tizenötezer belépő. A hazai pálya nekünk előny, de az olaszok is extrán motiváltak lesznek, nyilván nem akarnak lemaradni az egymást követő harmadik világbajnokságról. Hallottam, hogy nem voltak bánatosak Wales kiesése miatt, de mi is nagyon elszántak vagyunk, nem lesz könnyű nekik ellenünk.”