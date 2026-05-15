A Super Bowl visszavágójával, péntek helyett csütörtök hajnalban indul az új NFL-idény
Ennek oka, hogy egy nappal később rendezik meg Melbourne-ben az NFL történetének első ausztráliai alapszakaszmeccsét a San Francisco 49ers és a Los Angeles Rams között.
Ez lesz az első mérkőzés a kilencből, amelyet nem az Egyesült Államokban játszanak, Brazília és Mexikó mellett Angliában három mérkőzés lesz, Madridban és Berlinben egy-egy, illetve Melbourne-höz hasonlóan Párizs is először ad otthont NFL-alapszakaszmeccsnek.
Az alapszakasz 18 hétből áll szeptember közepe és január eleje között, minden csapat 17 mérkőzést játszik, azaz egy-egy szabad hétvégéjük lesz a kluboknak.
Az előző idény eredményei alapján a legkönnyebb sorsolást a Cleveland Browns kapta (megelőzve a New Orleanst és a Cincinnatit), a legnehezebbet pedig a Chicago Bears (a Miami és az Arizona előtt) – ezt az alapján számolják ki, hogy a leendő ellenfelek az előző idényben mérkőzéseik hány százalékát nyerték meg.
A teljes menetrend kihirdetése a holt idény eseménytelen időszakában kisebb ünnep a csapatok kreatív osztálya számára, a klubok ötletes videókkal osztották meg a közösségi felületeiken a szurkolókkal a versenynaptárukat.
Íme, egy összeállítás ezekből.
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
Detroit Lions
Green Bay Packers
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Las Vegas Raiders
Los Angeles Chargers
Minnesota Vikings
New England Patriots
New York Giants
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans