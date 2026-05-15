A Super Bowl visszavágójával, péntek helyett csütörtök hajnalban indul az új NFL-idény

2026.05.15. 12:03
NFL Itt van Amerika New England Patriots Seattle Seahawks
A februári Super Bowl visszavágójával kezdődik a 2026–2027-es NFL-idény – a bajnok Seattle Seahawks azonban a szokásoktól eltérően nem magyar idő szerint péntekre virradóra fogadja a New England Patriotsot, hanem egy nappal korábban. Így az idénynyitó helyi idő szerint szeptember 9-én, magyar idő szerint 10-én hajnalban lesz.

Ennek oka, hogy egy nappal később rendezik meg Melbourne-ben az NFL történetének első ausztráliai alapszakaszmeccsét a San Francisco 49ers és a Los Angeles Rams között.

Ez lesz az első mérkőzés a kilencből, amelyet nem az Egyesült Államokban játszanak, Brazília és Mexikó mellett Angliában három mérkőzés lesz, Madridban és Berlinben egy-egy, illetve Melbourne-höz hasonlóan Párizs is először ad otthont NFL-alapszakaszmeccsnek.

Amerikai sportok
2026.05.13. 09:55

NFL: megvannak az európai meccsek résztvevői

Nagy-Britannia fővárosában, Londonban szokás szerint több találkozót rendeznek, ráadásul három egymást követő vasárnap.

Az alapszakasz 18 hétből áll szeptember közepe és január eleje között, minden csapat 17 mérkőzést játszik, azaz egy-egy szabad hétvégéjük lesz a kluboknak.

Az előző idény eredményei alapján a legkönnyebb sorsolást a Cleveland Browns kapta (megelőzve a New Orleanst és a Cincinnatit), a legnehezebbet pedig a Chicago Bears (a Miami és az Arizona előtt) – ezt az alapján számolják ki, hogy a leendő ellenfelek az előző idényben mérkőzéseik hány százalékát nyerték meg.

A teljes menetrend kihirdetése a holt idény eseménytelen időszakában kisebb ünnep a csapatok kreatív osztálya számára, a klubok ötletes videókkal osztották meg a közösségi felületeiken a szurkolókkal a versenynaptárukat.

Íme, egy összeállítás ezekből.

Carolina Panthers

Chicago Bears

Cincinnati Bengals

Cleveland Browns

Detroit Lions

Green Bay Packers

Houston Texans

Indianapolis Colts

Jacksonville Jaguars

Las Vegas Raiders

Los Angeles Chargers

Minnesota Vikings

New England Patriots

New York Giants

San Francisco 49ers

Seattle Seahawks

Tampa Bay Buccaneers

Tennessee Titans

 

Ezek is érdekelhetik