Több ezer szurkoló búcsúztatta a vb-re készülő iráni labdarúgó-válogatottat

2026.05.14. 10:04
Csatára kész az iráni válogatott (Fotó: Getty Images)
Irán szerda este több ezer szurkoló előtt búcsúztatta el labdarúgó-válogatottját, amely megkezdi a felkészülést a június 11-én kezdődő, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokságra.

A teheráni Enqelab téren tartott eseményen a tömeg éljenezte a játékosokat, majd a felállított színpadon bemutatták azt a mezt, amelyet a vb-n viselnek majd a nemzeti csapat tagjai. Az iráni válogatott jövő héttől törökországi edzőtáborban edz és készül a nyári tornára.

„A játékosok a néppel vannak, a tömeg pedig az ország méltóságát, becsületét és erejét képviseli. Bármi is legyen az eredmény a világbajnokságon, Irán zászlaja legyen ott felhúzva és megvédve” – mondta Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke az állami tévének.

Irán részvétele a vb-n azóta bizonytalan, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén regionális háborúba torkolló légicsapásokat indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen. Az FFIRI elnökének két héttel ezelőtt megtagadták a belépést a Kanadában rendezett FIFA-kongresszusra azzal az indokkal, hogy kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával (IRGC), amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek.

Az iráni vezetőség a játékosok és a csapatvezetők Egyesült Államokba juttatásának felelősségét a torna szervezője, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntési körébe adta.

„A vízumokkal kapcsolatban még semmi sem érkezett. Remélhetőleg mindenképpen elintézzük ezt az ügyet a megadott időkereten belül” – jelentett ki Hedayat Mombeini, az FFIRI főtitkára a szerdai gyűlésen. Hozzátette, a FIFA korábban ígéretet tett, hogy az iráni labdarúgó-válogatott tagjai időben megkapják a belépéshez szükséges engedélyeket.

„Mindig is úgy gondoltuk, hogy a sportot el kell választani a politikától, tehát a FIFA-nak kötelessége gondoskodni arról, hogy a világbajnokságon részt vevő csapatok tagja számára megkönnyítsék az akkreditációt” – zárta a főtitkár.

Az iráni válogatott az Egyesült Államokban játssza mérkőzéseit, június 15-én Új-Zéland ellen kezdi meg szereplését a G-csoportban, majd hat nappal később Belgium, június 26-án pedig Egyiptom lesz az ellenfele.

(MTI)

 

