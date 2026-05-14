Több ezer szurkoló búcsúztatta a vb-re készülő iráni labdarúgó-válogatottat

A teheráni Enqelab téren tartott eseményen a tömeg éljenezte a játékosokat, majd a felállított színpadon bemutatták azt a mezt, amelyet a vb-n viselnek majd a nemzeti csapat tagjai. Az iráni válogatott jövő héttől törökországi edzőtáborban edz és készül a nyári tornára.

„A játékosok a néppel vannak, a tömeg pedig az ország méltóságát, becsületét és erejét képviseli. Bármi is legyen az eredmény a világbajnokságon, Irán zászlaja legyen ott felhúzva és megvédve” – mondta Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke az állami tévének.

Irán részvétele a vb-n azóta bizonytalan, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén regionális háborúba torkolló légicsapásokat indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen. Az FFIRI elnökének két héttel ezelőtt megtagadták a belépést a Kanadában rendezett FIFA-kongresszusra azzal az indokkal, hogy kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával (IRGC), amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek.

Iran’s National Football Team Sendoff Event



They unveiled Iran’s official kit for the 2026 FIFA World Cup



The national team players and the people together sang the national anthem in Enghelab Square, Tehran. pic.twitter.com/Y1Pkvkkdxh — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 13, 2026

Az iráni vezetőség a játékosok és a csapatvezetők Egyesült Államokba juttatásának felelősségét a torna szervezője, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntési körébe adta.

„A vízumokkal kapcsolatban még semmi sem érkezett. Remélhetőleg mindenképpen elintézzük ezt az ügyet a megadott időkereten belül” – jelentett ki Hedayat Mombeini, az FFIRI főtitkára a szerdai gyűlésen. Hozzátette, a FIFA korábban ígéretet tett, hogy az iráni labdarúgó-válogatott tagjai időben megkapják a belépéshez szükséges engedélyeket.

„Mindig is úgy gondoltuk, hogy a sportot el kell választani a politikától, tehát a FIFA-nak kötelessége gondoskodni arról, hogy a világbajnokságon részt vevő csapatok tagja számára megkönnyítsék az akkreditációt” – zárta a főtitkár.

Az iráni válogatott az Egyesült Államokban játssza mérkőzéseit, június 15-én Új-Zéland ellen kezdi meg szereplését a G-csoportban, majd hat nappal később Belgium, június 26-án pedig Egyiptom lesz az ellenfele.

(MTI)