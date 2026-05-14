Szendrei Norbert érezte, hogy felfigyel rá Marco Rossi szövetségi kapitány

Egy futár hívhat – gondolta Szendrei Norbert, a ZTE csapatkapitánya. A 26 éves futballista lapunknak elmondta: párja gyakran rendel az internetről, így sokszor keresik ismeretlen számról, amikor megérkezik egy-egy csomag.

„Futárra gondoltam, aztán Tömő Attila szólt bele a telefonba kedd reggel – mondta nevetve lapunknak a középpályás. – A válogatott csapatmenedzsere azt mondta, ha tudom, kövessem a kerethirdetést, és néhány hasznos információt kaptam arról, mit kell vinnem az edzőtáborba, mire kell készülnöm. A reakcióm? Nagyon örültem és rendkívül büszke voltam. Azt hiszem, ha korábban, akár kispesti, akár fehérvári játékosként meghívót kapok, korainak gondoltam volna, akkor még nem álltam rá készen. Megelőlegezett bizalomként tekintettem volna rá, hogy látnak bennem potenciált, de azt hiszem, nem tartottam még ott. Nem tagadom, ebben az idényben megfordult a fejemben, hogy a teljesítményemre Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt.”

A ZTE a nyolcadik fordulóban még győzelem nélkül állt, de már akkor is ígéretesen futballozott, a tavaszra meg a dobogóhoz is közel került, a Magyar Kupa döntőjében hosszabbításban maradt csak alul a bajnok Ferencvárossal szemben. Kérdés, Nuno Campos vezetőedző játékfelfogása, a zalaiak élvezetes futballja mennyire befolyásolhatta a mostani meghívást?

„Egyértelműen volt szerepe ebben az edzői munkának is – mondta a csapatkapitány. – Amikor korábban jobbhátvédként számítottak rám, mindent megtettem ott is, de a legjobban a pálya közepén érzem magam. Ahogyan ma mondják, hatos, de inkább nyolcas pozícióban, »box to box«, ez a modern elnevezése, vagyis mindkét tizenhatoshoz közel kell lennem, a védekezésből, a támadás felépítéséből és ha lehet, a befejezéséből is kivehetem a részem. Ahogy a kapitány a kerethirdetésnél fogalmazott: van egy kis megtorpanás, elfáradtunk talán, mert nem elég hosszú a kispadunk, de úgy érzem, egész évben jól ment a játék nekem is, a ZTE-nek is. Nagyon jólesik ez a visszaigazolás, hogy a szövetségi kapitány is így láthatta.”