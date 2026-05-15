Vívás: Eb-éremmel zárta junioréveit a kardozó Vajda Oszkár

Összességében kitűnő évadot zár a MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott TFSE vívószakosztályának kardozója, Vajda Oszkár. A nem egészen 20 éves kiválóság az utolsó szezonját töltötte a juniorok között, és februárban Tbilisziben rendezett korosztályos Európa-bajnokságon remek teljesítménnyel értékes bronzérmet szerzett. Patócs Ákos tanítványa a kontinensviadalon több magasan jegyzett ellenfelét győzte le az elődöntőig, amelyben az orosz Boriszovtól kapott ki 15:11-re. Az áprilisi, riói junior-világbajnokságon aztán nem került be a legjobb 32 közé.

„Igyekszem objektívan nézni a teljesítményemet, és azt gondolom, ez mindenképpen jobban sikerült év volt, mint a korábbi kettő – mondja. – A junior Európa-bajnoki bronzéremnek örülök és elégedett vagyok a szereplésemmel, bár az elődöntő után volt bennem hiányérzet. Maximalista és önkritikus vagyok, ezért ha úgy érzem, hogy többet is ki lehetett volna hozni egy versenyből, akkor utána egyből keresem a hibáimat. Az Eb-n sokkal nehezebb ágon jutottam be a négy közé, mint az

elődöntős ellenfelem, és úgy éreztem, hogy ez az én napom lehet. Viszont abban az asszóban nem tudtam eléggé koncentrált maradni. A világbajnokság aztán nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna. A vébéken sajnos az egész korosztályos pályafutásom alatt gyengébben szerepeltem az általam elvártaknál, de azon vagyok, hogy ez a jövőben változzon.”

A TFSE vívója remekelt a Tbilisziben rendezett korosztályos Eb-n Forrás: Bizzi Team

Oszkár a korosztályos évei alatt számos kiemelkedő sikert ért el. 2022-ben Újvidéken Eb-aranyat nyert a kadétcsapattal, 2023-ban Tallinnban pedig egyéni kadét Európa-bajnoki címet szerzett. Ez a diadal sokáig emlékezetes marad, hiszen a döntőben a román Câdu ellen 11:6-os hátrányból, zsinórban kilenc tust elérve fordított, és nyert 15:11-re.

„Ez nagyon szép emlék. Visszagondolva szürreálisan alakult a döntő, mert nem minden vívó életében fordul elő, hogy világversenyen az aranyért zajló asszóban egymás után kilenc tust adjon.

Azért is volt örömteli a győzelem, mert az Eb elején nem éreztem magamat esélyesnek.

De fejben végig rendben voltam, és ez fontos, mert a mai modern kardvívásban még inkább számít a mentális felkészültség. Egyre gyorsabbnak kell lenni a páston, kevés idő van gondolkodni, és ha nem vagy biztos a dolgodban, kicsit elbizonytalanodsz, akkor már tust is kaptál. Az utóbbi időben sokat merengtem azon, hogy mi lehet a baj, amikor nem megy jól a vívás. A kulcs talán az, hogy előbb a saját gondolataimat kell rendbe tennem. És nem az ellenfelemen kell felülkerekednem a páston, hanem a magam félelmein, gátlásain, bizonytalanságain.”

Oszkár azt mondja, hogy a felnőttkorosztály küszöbére érve úgy érzi, az utánpótlásévei alatt kellő tudást és tapasztalatot szerzett az újabb szintlépéshez.

„Bár említettem, hogy mentálisan már többször is helytálltam az utánpótlásban, ezen a részen még nagyon sokat kell dolgoznom, mert a felnőttek között még komolyabb felkészültségre van szükség. Egyébként fizikálisan és technikailag is készen állok a korosztályváltásra.

Bár van szintkülönbség a junior- és a felnőttmezőny között, nem látom áthidalhatatlannak.

Az utóbbi időben a fiatalok többször is megszorongatták az idősebbeket. A decemberi felnőtt országos bajnokságon bronzérmes lettem és Magyar-kupáról is van második helyem, de például Papp Zsadány – aki a juniorok között a csapattársam – szintén nyert kupafordulót, még ha akkor nem is volt ott mindenki a legjobbak közül. Engem nem elrettent, hanem motivál, hogy előttem olyan klasszisok vívnak, mint a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, az egyéni világbajnok Szatmári András vagy Rabb Krisztián. A következő cél, hogy kiharcoljam a felnőttválogatottságot. A legnagyobb álmom pedig az, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián a magyar kardcsapat tagja legyek. Ez hatalmas kihívás, de mindent meg fogok tenni érte.”

Vajda Oszkár: „Fizikálisan és technikailag is készen állok a korosztályváltásra” Forrás: Magyar Vívó Szövetség

A sokra hivatott kardozó 2014 tavaszán kezdett el vívni, éppen abban az évben, amelyben megalakult a TFSE vívószakosztálya. A MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott műhelyben azóta több eredményes vívó nevelkedett.

„Amikor tizenkét éve elkezdtem a TFSE-ben az edzéseket, akkor sem voltunk sokan és most sem tartozunk a legnépesebb bázisok közé. De Patócs Ákos vezetésével nagyszerű hangulatú, családias szakosztály működik, és mindenki szeret edzésre járni, jóban van a másikkal. Nálunk a minőség az elsődleges, nem a mennyiség. Többek között kiváló eredményeket ért már el a klubból Tóth Bertalan vagy a BVSC-ből hozzánk igazoló Petrucz Mirkó is. De akadnak fiatalabb ígéretek is, mint az elmúlt évadban a kadétok között szereplő Fodor Bendegúz. Remek a közeg és bízom benne, hogy még sok szép siker vár ránk.”

(Kiemelt képünkön: Vajda Oszkár a junior Európa-bajnoki bronzéremmel Forrás: Bizzi Team)