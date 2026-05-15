Németh Krisztián veszi át Bogdán Ádám helyét az MLSZ-ben

Németh Krisztián a január óta a Debreceni VSC sportigazgatójaként ténykedő Bogdán Ádám helyét veszi át a nemzetközi scout pozícióban. Feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz, értelemszerűen a velük, illetve a klubjaikkal való kapcsolattartás is a munkája részét képezi, de figyeli majd azokat a külföldön szereplő, magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgókat is, akik adott esetben válogatottak lehetnek – írja az mlsz.hu.