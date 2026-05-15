Ki-ki meccs a vár a DAC-ra Nagyszombat ellen

A DAC már két meccslabdát is kihasználatlanul hagyott, így továbbra sem biztos a részvétele a Konferencialigában. Szombaton azonban minden eldől: ha legyőzi a Nagyszombatot, a DAC a második helyen végez, döntetlen esetén pedig harmadikként zárja az idényt, ami szintén európai kupaszereplést ér. Hazai vereség és a Zsolna Zólyombrézó elleni győzelme esetén azonban a DAC visszacsúszna a negyedik helyre, és jönne az UEFA Konferencialigáért zajló play-off.

„Nagyon bízom benne, hogy erre nem kerül sor. Szombaton remek szurkolóink támogatásával legyőzzük az örök riválist, és ezüstérem kerül a nyakunkba. A saját kezünkben van a sorsunk” – mondta lapunknak Tuboly Máté, a sárga-kékek középpályása.

A dunaszerdahelyiek ellenfele a megyei rivális Nagyszombat lesz, amely ellen mindig parázs hangulatú összecsapásokat vív a DAC.

„Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk. Egy rangadó mindig különleges, és főleg az dönt majd, ki harcol jobban, ki megy bele teljes erőbedobással minden párharcba, és ki akarja jobban a győzelmet. Ebben az idényben már kétszer legyőztük a Spartakot, és három a magyar igazság” – zárta mondandóját Tuboly Máté.

Az életéért küzd a Komárom

Az utolsó helyen álló Komárom az életéért harcol majd az egy ponttal többet szerző, utolsó előtti Eperjes ellen. Győznie kell, hogy megelőzze szombati ellenfelét és kapjon még egy esélyt a bennmaradásra a másodosztály ezüstérmese elleni osztályozó képében. „Tisztában vagyunk a helyzet súlyosságával. Fejben is erősnek kell lennünk. Taktikailag a csapat megfelel az elvárásoknak. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy az utóbbi meccseken mutatott hozzáállással szombaton biztosan győzni fogunk” – mondta Czibor Norbert, a KFC vezetőedzője.