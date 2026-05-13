Kovács Bendegúz: Szeretnék a Nemzetek Ligájában alaptag lenni

Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel, mivel 14 bajnoki mérkőzésen nyolc gólt szerzett, időközben pedig háromszor – csereként – az élvonalban is pályára lépett. A válogatottkerethez az egyik legfiatalabb játékosként csatlakozó támadó az M1 tévécsatornának elmondta, Szoboszlai Dominikot eddig csak a televízióban látta futballozni, de valamennyi csapattárssal nagy élmény lesz találkoznia.

„Szoboszlai mellett bárkitől lesz mit tanulnom a válogatottban. Marco Rossival sem találkoztam még, úgyhogy ha most még nem is, de majd a telki edzőközpont kapujában biztos lefolyik rólam néhány izzadságcsepp” – fogalmazott Kovács Bendegúz, majd hozzátette, megpróbál magabiztosan viselkedni, mert ez is kell, hogy fontos tagja lehessen a keretnek.

„Szeretnék megragadni a válogatottban, és nem csak egyszeri alkalomként tekintek a mostani meghívóra. Alaptagja szeretnék lenni a válogatottnak, és a Nemzetek Ligájában játszani, akár már szeptemberben” – mondta, majd kiemelte, hogy az egészséges agresszivitás és a taktikai érettség mellett miben kellene még fejlődnie.

„A fejjátékomat lehet még fejleszteni, de vannak az Alkmaarnál is szakemberek, akik segítenek ebben, a válogatottban pedig Varga Barnabástól is kérhetek tanácsokat” – felelte.

Válogatott csapattársa, Kerkez Milos is volt az AZ Alkmaar labdarúgója.

„Kerkez jó példa számomra, mert a klubomtól került a Premier League-be. Ezt az utat szeretném én is bejárni, vagyis idővel topcsapatba szeretnék igazolni” – mondta, ugyanakkor kiemelte, hogy egyelőre az Alkmaarnál szeretne a felnőttcsapatban minél több szerepet kapni.

„Szuper lenne, ha a következő idényben már a kezdőcsapat tagjaként vagy második számú csatárként számítana rám az edzőm” – zárta szavait a támadó.

A válogatott kerettagok május 26-án találkoznak – a Premier League-ben szereplő futballisták június 1-én csatlakoznak a többiekhez –, és kezdik el a felkészülést a következő két barátságos mérkőzésre. Marco Rossi együttese június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. Kovács Bendegúz mellett Markgráf Ákos, Pécsi Ármin, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund is először kapott meghívót.