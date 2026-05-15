Már a harmadik országban lett bajnok a Szudánból menekülni kényszerülő csapat

2026.05.15. 13:20
Eközben Omdurmanban… (Fotó: Getty Images)
Szudán Ruanda Al-Hilal Omdurman
Még nincs vége a 2025–2026-os ruandai labdarúgó-bajnokságnak, de az már eldőlt, hogy az aranyérmet egy szudáni csapat nyeri meg: a hazájából menekülni kényszerülő Al-Hilal Omdurman.

A sok megrázó pillanatot átélő afrikai labdarúgásban is párját ritkítja az Al-Hilal története: az 1930-ban Omdurman városában alapított klub már a harmadik országban lett bajnok. Szudánban 31 bajnoki címével vezeti az örökranglistát; a 2023-ban kirobbant legújabb polgárháború aztán igencsak megnehezítette a sportolást a kelet-afrikai országban, a csapat úgy döntött, költözik, és a kontinentális szövetség engedélyével a 2024–2025-ös idényben a mauritániai, a 2025–2026-osban pedig a ruandai bajnokságban szerepelt.

A bevezetőben jeleztük: az idén Ruandában bajnok lett a román Laurentiu Reghecampf irányította csapat, de az előző kiírásban a mauritániai tabellát is az első helyen zárta (hivatalosan a második helyezett FC Nuadibu tekintendő bajnoknak).

Szomorú érdekesség, hogy az omdurmaniaknak nemcsak a helyi csapatokat kellett megelőzniük, hanem legnagyobb hazai, egyben városi riválisukat, a száműzetésben őket követő Al-Merrikh legénységét is.

Van még egy csavar a történetben: a ruandai bajnoki cím minapi megünneplése után a csapat kénytelen volt hazatérni, hiszen ahhoz, hogy indulhasson az Afrikai Bajnokok Ligája következő kiírásában, ki kell harcolnia a jogot. Az pedig az éppen csak vegetáló szudáni bajnokságban történhet meg; az alapszakaszban az Al-Hilal második csapata vett részt, be is jutott a rájátszásba, ott azonban már nehezebb lesz a feladat, és – a vezetőség döntése értelmében – az immár ruandai bajnok első csapatnak kell pályára lépnie (a tartalékok pedig befejezik a ruandai bajnokságot). 

A polgárháborútól eddig a távolban óvott labdarúgók tehát hosszú idő otthon vannak. Első útjuk az egykori főhadiszállásra, az 1965-ben épített, 2018-ban felújított Al Hilal Stadionba vezetett, amely azóta a hadsereg fennhatósága alá került, és az alábbi fotók tanúsága szerint nyilvánvalóan nem ott lesz a rájátszás…

Az Al-Hilal a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján jutott a legmesszebbre az Afrikai BL-ben (elvesztett döntő 1987-ben és 1992-ben), és azóta is stabil résztvevő, az idén például a negyeddöntőig tartott az útja.

 

Ezek is érdekelhetik