Dembélé és Mbappé bekerült, Camavinga kimaradt – megvan a franciák világbajnoki kerete

2026.05.14. 21:10
Kijelölte a nyári világbajnokságra készülő, 26 fős keretét a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps – olvasható a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) hivatalos honlapján.

A kétszeres világbajnok hiányzói közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga (csapattársa, Aurélien Tchouaméni ellenben ott van a keretben), de az előző tornán a döntőben is szerephez jutó Randal Kolo Muani, valamint a PSG kapusa, Lucas Chevalier sem kapott behívót Deschamps-tól – szúrta ki a L'Équipe

A FRANCIA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
Védők: Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), Malo Gusto (Chelsea – Anglia), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), William Saliba (Arsenal – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), Manu Koné (AS Roma – Olaszország), Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország),  Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), Michael Olise (Bayern München – Németország), Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–SzenegálX–X
június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion		Irak–NorvégiaX–X
június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Franciaország–IrakX–X
június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Norvégia–SzenegálX–X
június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion		Norvégia–FranciaországX–X
június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Szenegál–IrakX–X
az i-csoport menetrendje

