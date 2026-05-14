Dembélé és Mbappé bekerült, Camavinga kimaradt – megvan a franciák világbajnoki kerete
A kétszeres világbajnok hiányzói közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga (csapattársa, Aurélien Tchouaméni ellenben ott van a keretben), de az előző tornán a döntőben is szerephez jutó Randal Kolo Muani, valamint a PSG kapusa, Lucas Chevalier sem kapott behívót Deschamps-tól – szúrta ki a L'Équipe.
A FRANCIA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
Védők: Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), Malo Gusto (Chelsea – Anglia), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), William Saliba (Arsenal – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), Manu Koné (AS Roma – Olaszország), Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), Michael Olise (Bayern München – Németország), Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
|június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Franciaország–Szenegál
|X–X
|június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Irak–Norvégia
|X–X
|június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Franciaország–Irak
|X–X
|június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Norvégia–Szenegál
|X–X
|június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion
|Norvégia–Franciaország
|X–X
|június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion
|Szenegál–Irak
|X–X