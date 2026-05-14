Dembélé és Mbappé bekerült, Camavinga kimaradt – megvan a franciák világbajnoki kerete

A kétszeres világbajnok hiányzói közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga (csapattársa, Aurélien Tchouaméni ellenben ott van a keretben), de az előző tornán a döntőben is szerephez jutó Randal Kolo Muani, valamint a PSG kapusa, Lucas Chevalier sem kapott behívót Deschamps-tól – szúrta ki a L'Équipe.

Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

A FRANCIA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Védők: Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), Malo Gusto (Chelsea – Anglia), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), William Saliba (Arsenal – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), Manu Koné (AS Roma – Olaszország), Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), Michael Olise (Bayern München – Németország), Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

június 16., kedd, 21.00

New York, New York/New Jersey Stadion Franciaország–Szenegál X–X június 17., szerda, 0.00

Boston, Boston Stadion Irak–Norvégia X–X június 22., hétfő, 23.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Franciaország–Irak X–X június 23., kedd, 2.00

New York, New York/New Jersey Stadion Norvégia–Szenegál X–X június 26., péntek, 21.00

Boston, Boston Stadion Norvégia–Franciaország X–X június 26., péntek, 21.00

Toronto, Toronto Stadion Szenegál–Irak X–X az i-csoport menetrendje

