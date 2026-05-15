Sportlövészet: két magyar ezüst pénteken a junior Eb-n

A horvátországi Eszéken zajló junior sportlövő Európa-bajnokság pénteki versenynapján Fuglovics Armand 624.0 körrel ezüstérmet szerzett az 50 méter puska fekvő versenyszámban.

A mieink közül Lévai Csongor az 5. (620.2), Kálmán Bálint a 31. (608.2) helyen végzett, így magyar csapat 1852.4 körrel a második helyen zárt.

Egyéniben a norvég Oestli 627.2 körrel nyert, míg csapatban Ausztria 1853.5 körrel végzett az első helyen.

Ugyanitt a lányoknál Benedek Ágnes a 14. helyet érdemelte ki, 615.8 körrel.

(Kiemelt képünkön, balról: Kálmán Bálint, Fuglovics Armand és Lévai Csongor Forrás: ESC)