Ötödik világbajnokságára utazhat a 39 éves legenda – kihirdették Japán vb-keretét

A Sint-Truidenben, a Bolognában, majd az Arsenalban légióskodó, tavaly óta a holland Ajaxban futballozó Tomijaszu Takehiro sérülések miatt 2024 júniusa óta egyszer sem lépett pályára a japán nemzeti csapatban – a márciusi felkészülési mérkőzésekre meghívót kapott, végül akkor sem tudott játszani –, azonban a kapitány úgy ítélte meg, hogy a 42-szeres válogatott középső védő a világbajnokságon fitt lesz, és nagy szükség lesz a szolgálataira.

Ott van a keretben a szintén sérülések szabdalta idényt futó liverpooli Endo Vataru, valamint az FC Tokio 39 éves védője, Nagatomo Juto, akinek ez már az ötödik világbajnoksága lesz. A korábban az Interben, a Galatasarayban és a Marseille-ben is játszó Nagatomo az egyetlen mezőnyjátékos a keretben, aki jelenleg nem Európában, hanem odahaza futballozik (rajta kívül két kapus alkotja a „nem légiósok” szűk különítményét).

Kimaradt az angol élvonalbeli Brighton középpályása, a múlt hét végén izomsérülést szenvedő Motima Kaoru – az orvosi stáb úgy ítélte meg, valószínűtlen, hogy időre felépül –, és nem gyógyult meg a decemberben térdszalagszakadást szenvedő monacói Minamino Takumi sem.

A legutóbb a nyolcaddöntőig jutó Japán az F-csoportban szerepel a június 11-én kezdődő világbajnokságon, első ellenfele Hollandia lesz (június 14.), majd következik Tunézia (június 20.) és Svédország (június 25.).

JAPÁN VB-KERETE

KAPUSOK: Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország), ⁠Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), Oszako Kejszuke (Sanfrecce Hirosima)

VÉDŐK: Nagatomo Juto (FC Tokio), Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), Itakura Ko (Ajax – Hollandia), Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia), Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), Ito Hiroki (Bayern München – Németország), Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), Szuzuki Junnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK/CSATÁROK: ⁠Endo Vataru (Liverpool – Anglia), ​Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), Kamada Dajcsi (Crystal Palace – Anglia), Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), ​Maeda Daizen (Celtic – Skócia), Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia), Tanaka Ao (Leeds United – Anglia), Nakamura Keito (Reims – Franciaország), Szanno Kaisu (Mainz – Németország), Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), ​Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), Sojgaj Kento (Wolfsburg – Németország), Goto Kejszuke (Sint-Truiden – Belgium)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Morijaszu Hadzsime