Nemzeti Sportrádió

Ötödik világbajnokságára utazhat a 39 éves legenda – kihirdették Japán vb-keretét

K. Zs.K. Zs.
2026.05.15. 08:47
A 144-szeres válogatott Nagatomo Juto a gyermekeivel egy minapi japán bajnoki mérkőzés előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci-vb vb 2026 japán válogatott vb-keret Japán
Tomijaszu Takehiro majdnem két teljes éve nem lépett pályára a japán labdarúgó-válogatottban, mégis ott lesz a világbajnokságon – derült ki pénteken Tokióban, amikor Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitány nyilvánosságra hozta a 26 tagú vb-keret névsorát.

A Sint-Truidenben, a Bolognában, majd az Arsenalban légióskodó, tavaly óta a holland Ajaxban futballozó Tomijaszu Takehiro sérülések miatt 2024 júniusa óta egyszer sem lépett pályára a japán nemzeti csapatban – a márciusi felkészülési mérkőzésekre meghívót kapott, végül akkor sem tudott játszani –, azonban a kapitány úgy ítélte meg, hogy a 42-szeres válogatott középső védő a világbajnokságon fitt lesz, és nagy szükség lesz a szolgálataira.

Ott van a keretben a szintén sérülések szabdalta idényt futó liverpooli Endo Vataru, valamint az FC Tokio 39 éves védője, Nagatomo Juto, akinek ez már az ötödik világbajnoksága lesz. A korábban az Interben, a Galatasarayban és a Marseille-ben is játszó Nagatomo az egyetlen mezőnyjátékos a keretben, aki jelenleg nem Európában, hanem odahaza futballozik (rajta kívül két kapus alkotja a „nem légiósok” szűk különítményét).

Kimaradt az angol élvonalbeli Brighton középpályása, a múlt hét végén izomsérülést szenvedő Motima Kaoru – az orvosi stáb úgy ítélte meg, valószínűtlen, hogy időre felépül –, és nem gyógyult meg a decemberben térdszalagszakadást szenvedő monacói Minamino Takumi sem.

A legutóbb a nyolcaddöntőig jutó Japán az F-csoportban szerepel a június 11-én kezdődő világbajnokságon, első ellenfele Hollandia lesz (június 14.), majd következik Tunézia (június 20.) és Svédország (június 25.).

JAPÁN VB-KERETE
KAPUSOK: Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország), ⁠Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), Oszako Kejszuke (Sanfrecce Hirosima)
VÉDŐK: Nagatomo Juto (FC Tokio), Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), Itakura Ko (Ajax – Hollandia), Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia), Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), Ito Hiroki (Bayern München – Németország), Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), Szuzuki Junnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia)
KÖZÉPPÁLYÁSOK/CSATÁROK:Endo Vataru (Liverpool – Anglia), ​Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), Kamada Dajcsi (Crystal Palace – Anglia), Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), ​Maeda Daizen (Celtic – Skócia), Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia), Tanaka Ao (Leeds United – Anglia), Nakamura Keito (Reims – Franciaország), Szanno Kaisu (Mainz – Németország), Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), ​Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), Sojgaj Kento (Wolfsburg – Németország), Goto Kejszuke (Sint-Truiden – Belgium)
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Morijaszu Hadzsime

 

foci-vb vb 2026 japán válogatott vb-keret Japán
Legfrissebb hírek

Shakira bemutatta a világbajnokság hivatalos dalát, a „Dai Dai”-t

Foci vb 2026
1 órája

Dembélé és Mbappé bekerült, Camavinga kimaradt – megvan a franciák világbajnoki kerete

Foci vb 2026
15 órája

Több ezer szurkoló búcsúztatta a vb-re készülő iráni labdarúgó-válogatottat

Foci vb 2026
Tegnap, 10:04

Gianni Infantino: Készen állunk a világbajnokságra

Foci vb 2026
2026.05.13. 18:54

Vb 2026: Dick Advocaat lett ismét Curacao szövetségi kapitánya – hivatalos

Foci vb 2026
2026.05.12. 20:05

Vb 2026: Kulusevski kimaradt, Isak bekerült a svéd keretbe

Foci vb 2026
2026.05.12. 19:06

A spanyol kapitány szerint Yamalék felépülnek a foci-vb rajtjára

Foci vb 2026
2026.05.12. 18:47

Garnacho és Mastantuono bekerült, Dybala nem – megvan a címvédő argentinok bővített kerete

Foci vb 2026
2026.05.12. 11:29
Ezek is érdekelhetik