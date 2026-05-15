Röpi: a második vonalból az első élére jutott a TFSE U20-as csapata

Figyelembe véve, hogy honnan indult, és aztán hova jutott az idényben, mindenképpen a TFSE érdemli ki a szezon meglepetéscsapata címet az U20-as férfi röplabdabajnokságban. A fővárosi kék-fehérek szeptemberben még a másodosztály Keleti csoportjában kezdték meg szereplésüket, ahol veretlenül (7/0) az élen végeztek az alapszakaszban, így osztályozót játszhattak az első vonalba kerülésért, amelyet szintén megnyertek és továbbjutottak az elitbe. Ám itt nem állt meg Dobos Viktor együttesének menetelése, ugyanis az első osztályú középszakaszba kerülve, a TFSE hasonlóan remekül folytatta: 13 győzelemmel és 3 vereséggel a legjobbak között is listavezetőként zárt, s így első kiemeltként jutott be az évad végi hatcsapatos országos döntőbe.

„Tavaly nyáron kerültem a klubhoz, és vettem át az U20-as csapatot, amely az előző szezonban még a másodosztályban szerepelt, és annak a középmezőnyében végzett, így a mostani idényre is oda kaptuk a besorolást a szövetségtől, és onnan kezdtük meg a szereplésünket – mondta Dobos Viktor vezetőedző az Utánpótlássportnak. –

Alapvetően az elmúlt egy-két évben elindult egy magasabb szintű szakmai munka a TFSE utánpótlásában, és erre próbáltunk még jobban ráerősíteni és hatékonyabbá tenni.

Amikor a szezon elején összeállt a keretünk, akkor már látszott, hogy minőség alapján a csapatunk sokra hivatott és akár feljebb is való, éppen ezért azt is tűztük ki célul, hogy feljussunk az első osztályba. Azonban azt azért nem gondoltam volna, hogy felkerülve a legjobbak közé, majd a középszakaszt is képesek lehetünk megnyerni az első osztályban. A csapat erejét és összetartását mutatja, hogy a legtöbb ellenféllel nemcsak felvettük a kesztyűt, hanem is le tudtuk győzni őket.

Kellemes meglepetést okoztak nekem is a fiúk, de valahol azért legbelül sejtettem, hogy sok rejlik a csapatban,

hiszen a csapat magját azok a srácok alkotják, akik az extraligás felnőttcsapatunkban edződnek. Amikor átvettem a csapatot, a meglévő mag is viszonylag stabil és erős volt nálunk, de hozzájuk jött még a múlt nyáron egy-két új játékos, és sikerült ebből egy jó egyveleget kialakítanunk. A legelején még voltak bennem kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy ez mikorra állhat össze igazán, de hál'istennek viszonylag gyorsan egymásra talált a társaság, és kialakult a megfelelő kohézió.

Azt gondolom, éppen ez, vagyis a csapategység vált az egyik legfőbb erősségünkké, a fiúk bebizonyították, nagyon tudnak küzdeni egymásért.

Első kiemeltként és házigazdaként várhatják a TFSE U20-as fiú röplabdázói a korosztály országos döntőjét Forrás: TFSE

Az U20-as fiúk hatos döntőjét május 29-31. között a TFSE otthonában, a dr. Koltai Jenő Sportközpontban rendezik meg.

Izgatottan és rendkívül motiváltan várjuk már a hazai országos döntőt. Tisztában vagyunk vele, hogy roppant szoros lesz a mezőny, de persze szeretnénk mindenképpen bejutni a legjobb négy közé, és érmet nyerni, lehetőleg minél fényesebbet.

(Kiemelt kép forrása: TFSE)