Nemzeti Sportrádió

Röpi: a második vonalból az első élére jutott a TFSE U20-as csapata

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.05.15. 14:24
null
Címkék
röplabda Dobos Viktor utánpótlás TFSE utánpótlássport
Nagy utat járt be az évadban a TFSE U20-as férfi röplabdacsapata, ugyanis a szezont még a korosztályos bajnokság másodosztályában kezdte, majd onnan feljutva az élvonalba, Dobos Viktor tanítványai meglepetésre megnyerték a középszakaszt is a legjobbak között szerepelve, és ezzel első helyen jutottak be a közelgő országos döntőbe.

Figyelembe véve, hogy honnan indult, és aztán hova jutott az idényben, mindenképpen a TFSE érdemli ki a szezon meglepetéscsapata címet az U20-as férfi röplabdabajnokságban. A fővárosi kék-fehérek szeptemberben még a másodosztály Keleti csoportjában kezdték meg szereplésüket, ahol veretlenül (7/0) az élen végeztek az alapszakaszban, így osztályozót játszhattak az első vonalba kerülésért, amelyet szintén megnyertek és továbbjutottak az elitbe. Ám itt nem állt meg Dobos Viktor együttesének menetelése, ugyanis az első osztályú középszakaszba kerülve, a TFSE hasonlóan remekül folytatta: 13 győzelemmel és 3 vereséggel a legjobbak között is listavezetőként zárt, s így első kiemeltként jutott be az évad végi hatcsapatos országos döntőbe.

„Tavaly nyáron kerültem a klubhoz, és vettem át az U20-as csapatot, amely az előző szezonban még a másodosztályban szerepelt, és annak a középmezőnyében végzett, így a mostani idényre is oda kaptuk a besorolást a szövetségtől, és onnan kezdtük meg a szereplésünket – mondta Dobos Viktor vezetőedző az Utánpótlássportnak. – 

Amikor a szezon elején összeállt a keretünk, akkor már látszott, hogy minőség alapján a csapatunk sokra hivatott és akár feljebb is való, éppen ezért azt is tűztük ki célul, hogy feljussunk az első osztályba. Azonban azt azért nem gondoltam volna, hogy felkerülve a legjobbak közé, majd a középszakaszt is képesek lehetünk megnyerni az első osztályban. A csapat erejét és összetartását mutatja, hogy a legtöbb ellenféllel nemcsak felvettük a kesztyűt, hanem is le tudtuk győzni őket.

hiszen a csapat magját azok a srácok alkotják, akik az extraligás felnőttcsapatunkban edződnek. Amikor átvettem a csapatot, a meglévő mag is viszonylag stabil és erős volt nálunk, de hozzájuk jött még a múlt nyáron egy-két új játékos, és sikerült ebből egy jó egyveleget kialakítanunk. A legelején még voltak bennem kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy ez mikorra állhat össze igazán, de hál'istennek viszonylag gyorsan egymásra talált a társaság, és kialakult a megfelelő kohézió.

Első kiemeltként és házigazdaként várhatják a TFSE U20-as fiú röplabdázói a korosztály országos döntőjét Forrás: TFSE

Az U20-as fiúk hatos döntőjét május 29-31. között a TFSE otthonában, a dr. Koltai Jenő Sportközpontban rendezik meg.

(Kiemelt kép forrása: TFSE)

röplabda Dobos Viktor utánpótlás TFSE utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Sportlövészet: két magyar ezüst pénteken a junior Eb-n

Utánpótlássport
53 perce

Vívás: Eb-éremmel zárta junioréveit a kardozó Vajda Oszkár

Utánpótlássport
4 órája

Birkózás: Sillei arany-, Bárány-Almási ezüstérmes az U17-es Eb-n

Utánpótlássport
20 órája

Tekvondó: a korosztályos sikeremberek is remekeltek az Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Kiss Gréta: jó, hogy itt vannak a fiatalok, együtt küzdünk a világbajnoki álomért

Röplabda
Tegnap, 10:03

Autósport: szintet léptek a hazai utánpótlás legnagyobb reménységei

Utánpótlássport
Tegnap, 9:06

Birkózás: Sillei és Bárány-Almási is döntős a szamokovi U17-es Eb-n

Utánpótlássport
2026.05.13. 19:28

Labdarúgás: kikapott az U18-as válogatott Törökországban

Utánpótlássport
2026.05.13. 17:36
Ezek is érdekelhetik