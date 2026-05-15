A Premier League-be igazolt Redzic Damir salzburgi csapattársa

2026.05.15. 12:11
Jannik Schuster, itt még az osztrák válogatott mezében (Fotó: Getty Images)
Jannik Schuster Brentford Red Bull Salzburg
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Brentfordhoz igazolt Jannik Schuster, aki eddig a magyar válogatott Redzic Damir csapattársa volt a Red Bull Salzburgnál.

A huszadik születésnapját szombaton ünneplő belső védő öt évre szóló szerződést kötött a szigetországi klubbal, amely bónuszokkal együtt körülbelül húsz millió eurót fizet érte. Schuster ezzel a legdrágább osztrák játékos lett, aki hazája Bundesligájából külföldre igazolt.

A Brentford jelenleg a nyolcadik helyen áll a Premier League tabelláján.

