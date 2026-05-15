A Premier League-be igazolt Redzic Damir salzburgi csapattársa

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Brentfordhoz igazolt Jannik Schuster, aki eddig a magyar válogatott Redzic Damir csapattársa volt a Red Bull Salzburgnál.
A huszadik születésnapját szombaton ünneplő belső védő öt évre szóló szerződést kötött a szigetországi klubbal, amely bónuszokkal együtt körülbelül húsz millió eurót fizet érte. Schuster ezzel a legdrágább osztrák játékos lett, aki hazája Bundesligájából külföldre igazolt.
A Brentford jelenleg a nyolcadik helyen áll a Premier League tabelláján.
2026.03.23. 15:55
