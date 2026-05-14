Vb 2026: fiatalok és tapasztaltak elegye, ismertették Új-Zéland keretét

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő torna közeledtével Új-Zéland az elsők között nevezte meg végleges vb-keretét. Darren Bazeley szövetségi kapitány nem élt a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által biztosított bővített előzetes lista lehetőségével, hanem rögtön kijelölte azt a 26 játékost, aki képviseli az országot a világbajnokságon.

A keret legnagyobb neve kétségtelenül Chris Wood. A Nottingham Forest csatára a 2024–2025-ös kiírásban a legerősebb idényét produkálta a Premier League-ben, idén viszont sérülések hátráltatták, de már egyre több játékpercet kap. Nemzetközi tapasztalata és gólerős játéka kulcsszerepet játszott az óceániai selejtezők során is, így a vb-n is tőle várják a legtöbbet eredményességben.

Nem egy rövid pályafutás: Tommy Smith (fehérben) szerelné Gianluca Zambrottát Dél-Afrikában (Fotó: Getty Images)

Wood mellett a 36 éves Tommy Smith az egyedüli játékos a keretben, aki a 2010-es világbajnokságon is szerepelt. Az angol ötödosztályban játszó középhátvéd beválogatása meglepőnek nevezhető, ugyanis 2024 óta nem lépett pályára nemzeti színekben.

Az óceániai válogatott mellé Belgium, Egyiptom és Irán került a G-csoportba. Az új-zélandiak bíznak abban, hogy a fiatal tehetségek és a rutinos futballisták megfelelő elegye révén képesek lehetnek harcban lenni a továbbjutásért, és akár a torna egyik meglepetéscsapatává válhatnak.

AZ ÚJ-ZÉLANDI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Max Crocombe (Millwall – Anglia), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk – Lengyelország), Michael Woud (Auckland)

Védők: Tim Payne (Wellington Phoenix – Ausztrália), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest – Anglia), Michael Boxall (Minnesota United – Egyesült Államok), Liberato Cacace (Wrexham – Anglia), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers – Egyesült Államok), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town – Anglia)

Középpályások: Joe Bell (Viking – Norvégia), Matt Garbett (Peterborough United – Anglia), Marko Stamenic (Swansea City – Anglia), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix – Ausztrália), Alex Rufer (Wellington Phoenix – Ausztrália), Ben Old (Saint-Étienne – Franciaország), Callum McCowatt (Silkeborg – Dánia), Ryan Thomas (Zwolle – Hollandia), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets – Ausztrália)

Támadók: Chris Wood (Nottingham Forest – Anglia), Eli Just (Motherwell – Skócia), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers – Ausztrália), Ben Waine (Port Vale – Anglia), Jesse Randall (Auckland)

Szövetségi kapitány: Darren Bazeley