Keane korábbi játékosaival tárgyalhat a Fradi, ha marad az edző – sajtóhír

Az izraeli sajtó a napokban az élvonalban 3. helyen álló Maccabi Tel-Aviv két középpályásával is hírbe hozta a Ferencvárost. A 24 éves, az izraeli mellett magyar állampolgársággal is rendelkező Ido Saharban és a 30 éves, 55-szörös izraeli válogatott Dor Perecben közös, hogy a 2023–2024-es idényben együtt nyertek bajnokságot a Maccabinál a jelenleg a Ferencvárost irányító vezetőedzővel, Robbie Keane-nel.

Az israelhayom.co.il arról ír, hogy a szakember már fel is vette a kapcsolatot a Maccabi lejáró szerződésű csapatkapitányával, Pereccel, akit korábban is megpróbált szerződtetni a Ferencváros (akkor még az olasz Veneziában játszott Perec), de nem járt sikerrel. A hír szerint Perec és Keane nagyon jól megértették egymást a Maccabinál, azóta is kiváló a kapcsolatuk, és az edző már jelezte a középpályásnak, hogy örülne neki, ha ismét együtt dolgozhatnának. A cikk szerint az FTC idényenként 600 ezer euróról szóló szerződést kínálhat Perecnek – ez hasonló ahhoz, amilyet a Maccabitól tavaly nyáron igazolt Gavriel Kanikovszki kapott korábban –, miközben az izraeli klub szerződéshosszabbítási ajánlata csak 400 ezer euróról szól. A jelenlegi fizetését évi 550 ezer euróra becsülik Izraelben.

A cikk megemlíti, hogy ha a Ferencváros Perecet nem tudja megszerezni, akkor kerülhet képbe Ido Sahar szerződtetése, akit már hosszabb ideje figyel a Fradi, de neki még a következő idényre is érvényes a szerződése a Maccabinál, tehát a klubjával is meg kellene egyezni. Érdekesség, hogy csapat két, jelenleg legeredményesebb játékosáról van szó, ugyanis Perec 48 tétmeccsen 19 gólt szerzett ebben az idényben, Sahar pedig 47 találkozón 17-et.

Ugyanakkor az israelhayom.co.il hozzáteszi, hogy a Maccabi-játékosok szerződtetésének több feltétele is lehet a Ferencvárosnál. Az egyik, hogy a következő idényben is Robbie Keane irányítsa a csapatot, mert ha az ír szakember távozik, akkor az meghiúsíthatja az üzletet, ami pénzügyi okok miatt akkor is kérdésessé válhat, ha az FTC nem nyeri meg a bajnokságot és nem indulhat a Bajnokok Ligájában. Továbbá Perec szerződtetésének az is az egyik előfeltétele lehet, hogy a szintén izraeli válogatott Mohamed Abu Fani játékjogát értékesítse a Ferencváros. Mint ismert, a 28 éves középpályás iránt a hírek szerint a szerb Crvena zvezda érdeklődik, de izraeli források szerint a Hapoel Tel-Aviv is szívesen látná, ám aligha tud versenyezni a belgrádiak ajánlatával.

A Nemzeti Sport úgy tudja, Perec szerződtetése valóban szóba került a Ferencvárosnál. A klubot kerestük a hírrel kapcsolatban, de az FTC sajtóértesüléseket nem kommentál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Togliatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőr)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dor Perec (izrael, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael), Alekszandar Pesics (szerb, lejár a szerződése)