Nemzeti Sportrádió

Keane korábbi játékosaival tárgyalhat a Fradi, ha marad az edző – sajtóhír

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.05.15. 12:38
null
Robbie Keane előző klubjától Kanikovszkit (első sorban jobbról a 2.) már szerződtette az FTC, most Dor Pereccel (második sor, jobbról a harmadik) és Ido Saharral (első sor, jobbról a 3.) hozták hírbe a Ferencvárost (Fotó: AFP)
Címkék
Maccabi Tel-Aviv Robbie Keane magyar átigazolás Ferencváros
Izraeli sajtóhírek szerint két olyan középpályás is szerepelhet a Ferencváros labdarúgócsapatának nyári kiszemeltjei között, akik korábban együtt dolgoztak az FTC ír vezetőedzőjével, Robbie Keane-nel az izraeli Maccabi Tel-Avivnál, és jelenleg is ott futballoznak. Persze az átigazolás egyik feltétele lehet, hogy a következő idényben is az ír szakember irányítsa a Ferencvárost.

 

Az izraeli sajtó a napokban az élvonalban 3. helyen álló Maccabi Tel-Aviv két középpályásával is hírbe hozta a Ferencvárost. A 24 éves, az izraeli mellett magyar állampolgársággal is rendelkező Ido Saharban és a 30 éves, 55-szörös izraeli válogatott Dor Perecben közös, hogy a 2023–2024-es idényben együtt nyertek bajnokságot a Maccabinál a jelenleg a Ferencvárost irányító vezetőedzővel, Robbie Keane-nel.

Az israelhayom.co.il arról ír, hogy a szakember már fel is vette a kapcsolatot a Maccabi lejáró szerződésű csapatkapitányával, Pereccel, akit korábban is megpróbált szerződtetni a Ferencváros (akkor még az olasz Veneziában játszott Perec), de nem járt sikerrel. A hír szerint Perec és Keane nagyon jól megértették egymást a Maccabinál, azóta is kiváló a kapcsolatuk, és az edző már jelezte a középpályásnak, hogy örülne neki, ha ismét együtt dolgozhatnának. A cikk szerint az FTC idényenként 600 ezer euróról szóló szerződést kínálhat Perecnek – ez hasonló ahhoz, amilyet a Maccabitól tavaly nyáron igazolt Gavriel Kanikovszki kapott korábban –, miközben az izraeli klub szerződéshosszabbítási ajánlata csak 400 ezer euróról szól.  A jelenlegi fizetését évi 550 ezer euróra becsülik Izraelben.

A cikk megemlíti, hogy ha a Ferencváros Perecet nem tudja megszerezni, akkor kerülhet  képbe Ido Sahar szerződtetése, akit már hosszabb ideje figyel a Fradi, de neki még a következő idényre is érvényes a szerződése a Maccabinál, tehát a klubjával is meg kellene egyezni. Érdekesség, hogy csapat két, jelenleg legeredményesebb játékosáról van szó, ugyanis Perec 48 tétmeccsen 19 gólt szerzett ebben az idényben, Sahar pedig 47 találkozón 17-et.

Ugyanakkor az israelhayom.co.il hozzáteszi, hogy a Maccabi-játékosok szerződtetésének több feltétele is lehet a Ferencvárosnál. Az egyik, hogy a következő idényben is Robbie Keane irányítsa a csapatot, mert ha az ír szakember távozik, akkor az meghiúsíthatja az üzletet, ami pénzügyi okok miatt akkor is kérdésessé válhat, ha az FTC nem nyeri meg a bajnokságot és nem indulhat a Bajnokok Ligájában. Továbbá Perec szerződtetésének az is az egyik előfeltétele lehet, hogy a szintén izraeli válogatott Mohamed Abu Fani játékjogát értékesítse a Ferencváros. Mint ismert, a 28 éves középpályás iránt a hírek szerint a szerb Crvena zvezda érdeklődik, de izraeli források szerint a Hapoel Tel-Aviv is szívesen látná, ám aligha tud versenyezni a belgrádiak ajánlatával.

A Nemzeti Sport úgy tudja, Perec szerződtetése valóban szóba került a Ferencvárosnál. A klubot kerestük a hírrel kapcsolatban, de az FTC sajtóértesüléseket nem kommentál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Togliatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőr)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Dor Perec (izrael, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Távozók:
Kölcsönbe távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael), Alekszandar Pesics (szerb, lejár a szerződése)

 

 

 

Maccabi Tel-Aviv Robbie Keane magyar átigazolás Ferencváros
Legfrissebb hírek

Az ETO megakadályozhatja, hogy a Fradi 100 éve nem látott sorozatot állítson be

Labdarúgó NB I
2 órája

Lenny Joseph: Nem kell foglalkozni a zajokkal, kritikákkal

Labdarúgó NB I
3 órája

MLSZ: Az Újpest és az FTC is szektorbezárást kapott

Labdarúgó NB I
16 órája

Az Újpest kifizeti az egymillió eurós kivásárlási árat a Szparinál berobbant támadóért – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:23

Küszöbön Abu Fani klubváltása, nem kevés pénzt kaphat a Fradi – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.05.13. 16:19

Völgyi Dániel: Ezt csak az ETO tudja elbukni

Labdarúgó NB I
2026.05.13. 09:09

Gyász: elhunyt Haufe Tamás KEK-győztes vízilabdázó

Vízilabda
2026.05.12. 13:43

Dejan Sztankovics elhozná a Ferencvárostól egyik korábbi játékosát – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.05.12. 11:46
Ezek is érdekelhetik