Gianni Infantino: Készen állunk a világbajnokságra

2026.05.13. 18:54
Gianni Infantino már nagyon várja a kezdőrúgást (Fotó: Getty Images)
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke kijelentette: készen állnak arra, hogy fogadják a világ futballszurkolóit az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésében sorra kerülő világbajnokságon.

A FIFA vezetője szerdán videóüzenetben beszélt arról, hogy nagyon jól haladnak az előkészületek, és ahogy közeledik a június 11-i rajt, egyre nő az izgatottság.

„Évek óta várjuk a kezdőrúgást, amely most már hamarosan megtörténik. Itt az ideje, hogy elkezdődjön a világbajnokság. Készen állunk arra, hogy kitárjuk a kapukat, és fogadjuk a világot” – mondta Gianni Infantino, hozzátéve, hogy több mint 6 millió szurkolóra számítanak, több 10 millió további érdeklődőre a 16 rendező városban, valamint 6 milliárd nézőre világszerte.

„Készülődjenek, mi már készen állunk” – hangoztatta, majd kiemelte: egyesíteni szeretnék a világot, amire szüksége is van. Hozzátette: a vb-k történetében először három nyitóünnepség lesz, mindegyik országban az első ottani mérkőzést vezetik majd fel zenés műsorral.

Az először 48 csapatos világbajnokság előkészületei ugyanakkor nem teljesen zökkenőmentesek, a szervezők kritikát is kaptak, illetve nehézségekkel is meg kell küzdeniük. Nem dőlt még el véglegesen, hogyan szavatolják az Egyesült Államokkal háborúban álló Irán küldöttségének biztonságát, illetőleg az sem biztos, hogy a küldöttség minden tagja kap-e beutazási vízumot. Sokaknak nem tetszenek a magas jegyárak, a torna során pedig várhatóan okoz majd gondot egy-egy helyszínen a szélsőséges időjárás.

Foci vb 2026
4 órája

Vb 2026: a FIFA tervei miatt az előírt 15 percnél hosszabb lenne a szünet a döntőben

Sajtóhírek szerint a nemzetközi szövetség elképzelése, hogy a játéktéren rendezzék meg a világbajnokság döntője alatt a félidei show-műsort.

 

 

Vb 2026: Dick Advocaat lett ismét Curacao szövetségi kapitánya – hivatalos

