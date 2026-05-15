Az idény végén visszavonul az Everton klubrekordere

2026.05.15. 13:57
Seamus Coleman Everton Premier League
A szezon végén befejezi 17 éves karrierjét az Everton labdarúgócsapatánál Séamus Coleman, aki klubrekorder a Premier League-mérkőzéseket tekintve.

A 37 éves védő, aki 2009-ben az ír Sligo Roverstől szerződött a liverpooliakhoz, összesen 433 meccsen lépett pályára az együttes színeiben, ezek közül 372 az angol élvonalban volt.

A futballista azt mondta: játékosként ez az utolsó idénye az Evertonnál.

Coleman 140 alkalommal csapatkapitányként vezette ki a pályára társait, de az utóbbi években többször is sérülés akadályozta a szereplését. A mostani évadban csak egyszer volt kezdő.

A játékos úgy fogalmazott, hagy magának időt arra, hogy átgondolja a jövőjét, de a klub felajánlott neki egy edzői állást.

 

