Nemzeti Sportrádió

Maratoni kajak-kenu ob: Zagyvai Borbála megvédte címét kenu egyesben

2026.05.15. 14:06
null
Fotó: Árvai Károly, archív
Címkék
maratoni kajak-kenu ob Zagyvai Borbála kajak-kenu
Zagyvai Borbála megvédte címét kenu egyesben a Győrben zajló maratoni kajak-kenu országos bajnokság első, pénteki napján, a többi számban azonban új győztest avattak.

A Kovács Katalin Akadémiát erősítő Zagyvai 1:11:58 óra alatt teljesítette a 14.5 kilométeres távot, s magabiztosan előzte meg a másodikként célba érő, 2024-ben bajnok Matkovics Lili Sárát, valamint a harmadik Kisbán Zsófiát. A tavaly ugyanitt világbajnoki címet szerző Bragato Giada most negyedikként zárt.

A férfi kenusoknál az egy éve harmadik Pluzsik Mihály nyakába került az aranyérem.

A kajakosoknál a ferencvárosi Noé Bálint diadalmaskodott a három éve győztes Sellyei Csanád és a címvédő Kolozsvári Brúnó előtt, míg a nőknél a tavaly második újpesti Csépe Panna lett a bajnok. Utóbbi szám címvédője, a világbajnok Kiszli Vanda ezúttal nem indult, mivel ezt az évet a pihenésnek szenteli.

A győri verseny egyben válogató a júniusi, Pitesti-ben sorra kerülő Európa-bajnokságra.

A szövetség korábbi alelnökéről, a 2019-ben elhunyt Kadler Gusztávról elnevezett országos bajnokság – amelyen minden korosztályt figyelembe véve 91 egyesület mintegy 2000 versenyzője vesz részt – szombaton a párosok futamaival folytatódik.

 

maratoni kajak-kenu ob Zagyvai Borbála kajak-kenu
Legfrissebb hírek

Nem vált be a hármas csere női K–4-ben

Kajak-kenu
18 órája

Kajak-kenu: csütörtökön Brandenburgban kezdődik az újabb világkupa

Kajak-kenu
2026.05.13. 10:30

Csorba győzött, Adolf és Kőhalmi ezüstérmes ötezer egyesben

Kajak-kenu
2026.05.10. 16:47

Kurucz és Fodor hatalmas csatában ezüstérmes lett, Tótkát és Nádast kizárták

Kajak-kenu
2026.05.10. 13:05

Kopasz Bálint óriásit hajrázott, de lecsúszott az aranyéremről Szegeden

Kajak-kenu
2026.05.09. 15:07

Nem volt ellenszer: Csikós Zsóka és férfi négyesünk is diadalmaskodott Szegeden!

Kajak-kenu
2026.05.09. 10:52

Tizenhat egységünk jutott A-döntőbe a szegedi kajak-kenu vk nyitó napján

Kajak-kenu
2026.05.08. 19:10

Szegeden a wc-ben ragadt a németek kajakosa, nem akárhogy jutott ki

Kajak-kenu
2026.05.08. 17:08
Ezek is érdekelhetik