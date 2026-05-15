Maratoni kajak-kenu ob: Zagyvai Borbála megvédte címét kenu egyesben

A Kovács Katalin Akadémiát erősítő Zagyvai 1:11:58 óra alatt teljesítette a 14.5 kilométeres távot, s magabiztosan előzte meg a másodikként célba érő, 2024-ben bajnok Matkovics Lili Sárát, valamint a harmadik Kisbán Zsófiát. A tavaly ugyanitt világbajnoki címet szerző Bragato Giada most negyedikként zárt.

A férfi kenusoknál az egy éve harmadik Pluzsik Mihály nyakába került az aranyérem.

A kajakosoknál a ferencvárosi Noé Bálint diadalmaskodott a három éve győztes Sellyei Csanád és a címvédő Kolozsvári Brúnó előtt, míg a nőknél a tavaly második újpesti Csépe Panna lett a bajnok. Utóbbi szám címvédője, a világbajnok Kiszli Vanda ezúttal nem indult, mivel ezt az évet a pihenésnek szenteli.

A győri verseny egyben válogató a júniusi, Pitesti-ben sorra kerülő Európa-bajnokságra.

A szövetség korábbi alelnökéről, a 2019-ben elhunyt Kadler Gusztávról elnevezett országos bajnokság – amelyen minden korosztályt figyelembe véve 91 egyesület mintegy 2000 versenyzője vesz részt – szombaton a párosok futamaival folytatódik.