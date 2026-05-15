Mourinhóék felfigyeltek a 19 éves tehetségre, kapcsolatba léptek a ZTE-vel – sajtóhír

Az O Jogo, az A Bola és több portugál lap is arról számolt be, hogy a Benfica érdeklődik a ZTE 19 éves, télen szerződtetett nigériai védője, Akpe Victory iránt. Utóbbi lap arról ír, hogy már a kapcsolatfelvétel is megtörtént a Benfica és a Zalaegerszeg között.

„A Benfica már felvette a kapcsolatot a Zalaegerszeggel a 19 éves Akpe Victory ügyében. A 195 centiméter magas Akpe lenyűgöző teljesítményt nyújt ebben a szezonban, tizenöt mérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt ért el. A piros-fehérek még nem tettek ajánlatot, de a játékos felkeltette az érdeklődésüket” – írja az A Bola.

A cikk megerősíti korábbi értesülésünket, hogy spanyol és német érdeklődő is van, de francia, skót és svájci klub is figyeli a védőt, akinek az árát 5 millió euróra becsülik. A ZTE a télen a litván FK Bangától szerződtette Akpe Victoryt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália)