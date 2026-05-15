Mourinhóék felfigyeltek a 19 éves tehetségre, kapcsolatba léptek a ZTE-vel – sajtóhír

2026.05.15. 09:42
A ZTE-vel MK-ezüstérmes Akpe Victory (55) iránt fokozott a külföldi érdeklődés (Fotó: Nemzeti Sport)
ZTE NB I Akpe Victory Benfica Zalaegerszeg
A héten a Nemzeti Sport már beszámolt róla, hogy elit bajnokságokból, német és spanyol klubok is figyelik a ZTE 19 éves nigériai védőjét, Akpe Victoryt, aki iránt egybehangzó portugál sajtóhírek szerint a José Mourinho által irányított (igaz, a szakember, hamarosan távozhat a klubtól) Benfica is érdeklődik.

 

Az O Jogo, az A Bola és több portugál lap is arról számolt be, hogy a Benfica érdeklődik a ZTE 19 éves, télen szerződtetett nigériai védője, Akpe Victory iránt. Utóbbi lap arról ír, hogy már a kapcsolatfelvétel is megtörtént a Benfica és a Zalaegerszeg között.

„A Benfica már felvette a kapcsolatot a Zalaegerszeggel a 19 éves Akpe Victory ügyében. A 195 centiméter magas Akpe lenyűgöző teljesítményt nyújt ebben a szezonban, tizenöt mérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt ért el. A piros-fehérek még nem tettek ajánlatot, de a játékos felkeltette az érdeklődésüket” – írja az A Bola.

A cikk megerősíti korábbi értesülésünket, hogy spanyol és német érdeklődő is van, de francia, skót és svájci klub is figyeli a védőt, akinek az árát 5 millió euróra becsülik. A ZTE a télen a litván FK Bangától szerződtette Akpe Victoryt.   

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: 
Távozók: 
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:  Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália)

Labdarúgó NB I
2026.05.12. 16:11

NS-infó: ennyibe kerülhet a ZTE edzőjének a kivásárlása

Több országból van érdeklődés Nuno Campos iránt. Akpe Victoryt német és spanyol klub is figyeli.

 

 

