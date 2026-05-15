A Szparinál van motiváció; a Puskás Akadémia–MTK meccsen többen búcsúzhatnak

NYÍREGYHÁZA–KAZINCBARCIKA



Szó sincs arról, hogy a Nyíregyháza számára ne lenne tétje a Kazincbarcika elleni idényzárónak: ha a Szpari legyőzi riválisát, a kilencedik helyről a hetedikre is előreléphet, beállítva a klubrekordot, amelyet az 1980–1981-es bajnokságban Temesvári Miklós irányította csapat ért el. Persze ehhez az is szükséges, hogy a Kisvárda és az Újpest se szerezzen három pontot (előbbi a bajnoki címre esélyes ETO-t fogadja, a fővárosi klub a DVSC vendége lesz), ám a nyíregyháziak kapitánya, Katona Levente jól tudja, csakis azzal szabad foglalkozni, amire hatással lehetnek, azaz, a saját mérkőzésükkel.



„Nyerni akarunk, ez nem lehet kérdés, és ha sikerrel járunk, hetedikként is zárhatjuk az idényt… – mondta a csütörtöki edzés előtt Katona Levente. – Dolgozik bennünk, hogy ősszel hasonló felállásban pont nélkül maradtunk, ami akkor is fájó, ha szinte a teljes meccset emberhátrányban kellett lejátszanunk. Sokkal kellemesebb emlék a második körös bajnoki, amikor magabiztosan, négy nullára győztünk idegenben. Nem számítunk könnyű kilencven percre, a Kazincbarcika mindent megtesz a szép búcsú érdekében, amit az is mutat, hogy az utóbbi két mérkőzése, az MTK és a Kisvárda elleni, négy pontot hozott. Jó tavaszunk van, szeretnénk méltón, győzelemmel lezárni, megköszönve a szurkolóinknak, hogy egész évben mögöttünk álltak.”



A Spartacus tavasza előtt le a kalappal! Tagadhatatlan, a bajnokság első fele nem úgy sikerült, ahogy a klubban szerették volna, 2026-ra kieső helyen, négypontos hátránnyal fordult a csapat, ám idén tizennégy bajnokin csak háromszor maradt pont nélkül, és nagyon hamar kiderült, több van benne, mint a kiesés elkerülése elleni harc. A jó szereplés egyik kulcsemberének tagadhatatlanul Katona Levente bizonyult, aki idény közben, a harmadik forduló után érkezett a klubhoz.



„Nagy reményekkel érkeztem Nyíregyházára, ám hiába tűnt úgy, hogy jól igazoltunk, az őszünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna – mondta még a 24 éves védő. – Ebben szerepet játszhatott az is, hogy a keret nagyon átalakult, időre volt szükség, amíg összeálltunk. A téli, törökországi edzőtáborban olyan kemény munkát végeztünk, hogy tudtam, nagyon jó lesz az erőnlétünk, és ez tavasszal be is bizonyosodott. Végig bíztam a bennmaradásban, jelentős erősítést jelentett Marko Kvasina és Muhamed Tijani átigazolása, de arra azért nem gondoltam, lesz esélyünk hetedikként is végezni. Tiszteljük a Kazincbarcikát, de mindenképpen győzelemmel akarjuk befejezni a bajnokságot.” Z. A.

PUSKÁS AKADÉMIA–MTK BUDAPEST





Harmatosan teljesítő csapatok játszanak péntek este Felcsúton a Pancho Arénában: az elmúlt bajnokságban a második helyen végző Puskás Akadémia ezúttal a hatodik helyen, míg az MTK Budapest éppen megúszva a kiesést, a tabella tizedikjeként várja a meccset. Több labdarúgó is az utolsó fellépésére készül jelenlegi csapatában, ha Hornyák Zsolt a Puskás Akadémia, illetve Pinezits Máté, az MTK vezetőedzője a legerősebb összeállításban küldi pályára együttesét. A hírek szerint a felcsúti klubtól a válogatott kapus Szappanos Péter és a keretbe szintén meghívást kapó Markgráf Ákos is távozik a bajnokság befejeztével, s még az is előfordulhat, hogy a vezetőedző is elbúcsúzik, a szakembert ugyanis a szlovák bajnok Slovan lehetséges szakvezetőjeként emlegetik.



Az MTK-tól a kölcsönben játszó labdarúgók távozhatnak, így a tavasszal alapemberré váló kapus Hegyi Krisztián, a DVTK-tól érkező Jurek Gábor, valamint a szlovén légiós, Adrian Zeljkovic térhet vissza cseh csapatához, a Viktoria Plzenhez. Ősztől a bal oldali védőként bevetett Vitályos Viktor sem kék-fehérben futballozik, a cseh Sparta Praha légiósa lesz.

Izgatottan várja a péntek esti mérkőzést a válogatott keretbe először meghívót kapó Markgráf Ákos, a húszéves labdarúgó a klub honlapjának nyilatkozva elmondta, elsőre nem akarta elhinni a hírt.



„A családban sem nagyon hitték el, visszakérdeztek, hogy ez valóban igaz-e – mondta boldogan a védő. – A válogatott meccsek előtt még vár ránk a bajnoki feladat, és itt a lehetőség, hogy előbbre léphessünk a tabellán. Szeretnénk győzni az MTK ellen, mindent megteszünk, hogy sikeresen zárjuk az évadot. Nem lesz könnyű meccs, hiszen az MTK stílusosan futballozó csapat.” V. GY.

NB I, 33. FORDULÓ

Május 15., péntek

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 16., szombat

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)