Luka Krivokapics: Kukics hiánya pluszmotivációt jelenthet a magyarok ellen

2026.05.13. 16:47
Luka Krivokapics (Fotó: Török Attila)
vb-selejtező magyar férfi kézilabda-válogatott Luka Krivokapics Szerbia
A magyar férfi kézilabda-válogatott Szerbiával meccsel a 2027-es világbajnoki részvételért. Az első összecsapást csütörtökön, a visszavágót vasárnap Veszprémben játsszák. A szerb férfi kézilabda-válogatott szegedi nevelésű kapusa a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozott a vb-selejtező előtt.

 

„Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzések jönnek a magyar válogatott ellen. Nagyjából ismerem a játékosokat. Kézilabdáztam az utánpótláscsapatokkal és Szegeden a világklasszisokkal. Készülünk, mindenki segít mindenkinek, az utóbbi évek legfontosabb meccsei lesznek.”

„Jó, hogy ilyen világklasszis edző készít fel minket. Ismerős a spanyol iskola a korábbi szegedi edző, Juan Carlos Pastor után. Ez a stílus sikeres, eredményes, és fontos, hogy mindenki bízik ebben.”

„Chema Rodríguez régóta irányítja a magyar válogatottat, hosszú ideje játszanak a rendszerében, Fiatalok, sokat futnak, erős bajnokságban kézilabdáznak, de nekünk is vannak jó játékosaink. Nem tudom, hogy a magyaroknál ez hogy van, de mi a pályán kívül is jó barátok vagyunk, tartjuk egymással a kapcsolatot. Jó a közösség, hiszünk egymásban, harcosak vagyunk, szívünket-lelkünket kitesszük a pályán. Kukics sérült, de a hiánya pluszmotivációt jelenthet. Nem félünk semmitől.”

A teljes interjú

Férfi világbajnoki selejtező
1. mérkőzés
Május 14., csütörtök, 18.00, Nis: Szerbia–Magyarország
Visszavágó
Május 17., vasárnap, 17.30, Veszprém: Magyarország–Szerbia – jegyvásárlás: jegy.mksz.hu

 

