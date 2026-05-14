MLSZ: Az Újpest és az FTC is szektorbezárást kapott

2026.05.14. 23:29
Fotó: Árvai Károly
Újpest labdarúgó NB I szurkolók büntetés MLSZ Ferencváros
A május 3-i Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzésen történt események miatt mindkét klubot szektorbezárással büntette a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága.

A testület a zöld-fehéreket a szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetéssel sújtotta, továbbá egy hazai bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette hat hónapra felfüggesztve, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

A lila-fehérek ugyanilyen okok, valamint rendzavarás miatt szintén pénzbüntetést és hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást kaptak. Akárcsak az ősi rivális esetében, az Újpestnek is a fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását. A IV. kerületi klub továbbá három másik mérkőzés összevont eljárása után szintén pénzbírságot kapott.

A fegyelmi bizottság a Nyíregyházát négy bajnoki találkozó összevont eljárása után a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt pénzbüntetésre kötelezte.

A másodosztályból feljutott Budapest Honvéd a szegedi vendégszereplése miatt bűnhődött, szurkolói megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetést és szektorbezárást kapott.

 

