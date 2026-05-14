Lenny Joseph: Nem szabad foglalkozni a külső zajokkal, kritikákkal; Vereség Szerbiában, de ledolgozható hátrányban a férfi kézilabda-válogatott

2026.05.14. 23:23
A francia másodosztályból szerződtette Lenny Josephet a Ferencváros, a szélvészgyors támadó az első teljes magyarországi idényében a csapat egyik legnagyobb erőssége lett: bizonyított az európai kupaporondon, múlt hét végén elhódította a Magyar Kupát is, amelyet reményei szerint a bajnoki cím követ szombaton. A Fradi futballistájával Saliga Norbert beszélgetett

Szűcs Kornél, a Vojvodina légiósa parádésan szerepelt a Crvena zvezda elleni Szerb Kupa-döntőben: gólt szerzett, majd a tizenegyespárbajban értékesítette lövését. De ez is kevésnek bizonyult, a bajnokságban az ezüstéremre és az Európa-liga-indulásra pályázó csapata vereséget szenvedett. A játékost Cserháti András kérdezte

Arne Slot: Folyamatosan javul Kerkez Milos teljesítménye. Nehéz feladat vár az áhított BL-indulástól egy győzelemre álló Liverpoolra, péntek este az Európa-liga-döntős Aston Villa otthonában kell helytállnia. A PL-címvédőnél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatba várható. Gyenge Balázs liverpooli beszámolója

Majoross Gergely: Az odaadásunk a legnagyobb fegyverünk. Már Svájcban készül a magyar férfi jégkorong-válogatott a – mieinknek – szombaton rajtoló A-csoportos világbajnokságra. A tornát megelőzően a csapat szövetségi kapitányával, Majoross Gergellyel beszélgettünk a felkészülés nehézségeiről és eredményeiről, a játékosok állapotáról, és arról is, mi lehet a legnagyobb fegyverünk a világklasszisokkal teli mezőnyben. Beke Zsombor és Kapolcsi Szabó Bence összeállítása

Valóra vált álom. A női Euroliga legjobb játékosának megválasztott Juhász Dorka úgy véli, a sorozatban másodikként záró török Galatasarayban kiteljesedett a játéka, de sajnálja, hogy az elődöntőben elszenvedett sérülése miatt kihagyta a zaragozai finálét. Fazekas Zoltán interjúja

Elek Gábor: Nem szeretnénk szimpatikus vesztesek lenni. A klub történetének első nemzetközi idényében egyből éremcsatát vívó Esztergom női kézilabdacsapatának edzője szerint a hétvégi franciaországi négyes döntő egy nagy kaland, amit élvezni kell, nem nyomásként megélni. Papp Bálint beharangozója

A magyar férfi kézilabda-válogatott kemény meccsen 31–29-es vereséget szenvedett Szerbiától a világbajnoki selejtezőpárbaj első meccsén Nisben, de ez a kétgólos hátrány nem ledolgozhatatlan a vasárnapi veszprémi visszavágón. A párharc győztese kijut a jövő januári vb-re. Vincze Szabolcs helyszíni tudósítása

