Vb 2026: a FIFA tervei miatt az előírt 15 percnél hosszabb lenne a szünet a döntőben

Kiszivárgott információk sajtóhírek szerint a FIFA elképzelése, hogy az alig egy hónap múlva kezdődő labdarúgó-világbajnokság döntőjében a New York-i MetLife stadion gyepszőnyegén rendeznék a félidei show-műsort, vagyis a játéktéren állítanának fel egy színpadot, az pedig egyelőre nem ismert, hogy a műsor milyen hatással lenne a játéktér minőségére, azt viszont biztosan eredményezné, hogy a szokásos 15 percnél jelentősen hosszabb lenne a két játékrész közötti pihenő – írta az Athletic.

Tavaly a klubvilágbajnokság döntőjében is volt félidei műsor, de akkor nem a játékteret használták ehhez, hanem a lelátó egy részén alakítottak ki miniszínpadon, ahol aztán az előadók bemutatták művészetüket, tartani lehetett a negyedórás szokásos hosszát a szünetnek, s nem akadt semmi gond a gyeppel a második félidőre.

A lap szerint egyébként a labdarúgás nemzetközi vezető szervezete csütörtökön jelenti majd be, hogy kik lesznek a félidei show fellépői.

A FIFA ellenben hivatalos formában semmilyen formában nem kommentálta a lap értesüléseit.

Érdekesség, hogy a már említett tavalyi klub-vb döntőjében, amikor a lelátóra épített színpad szolgált a félidei show helyszínéül, 24 percig tartott a műsor. Ugyanakkor a Labdarúgás játékszabályaiban – vagyis a labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB által kiadott hivatalos szabálykönyv szerint „a félidőben a játékosoknak joguk van a szünethez, amely nem lehet 15 percnél több”. A szabálykönyv még azt is rögzíti, hogy a félidei szünet időtartamát a versenyszabályokban kell megállapítani: megnéztük, ebben is 15 perc szerepel...

A játéktéren rendezendő félidei műsor miatt aztán előfordulhat az is, hogy a gyepszőnyeg minősége romlik, esetleg sérül, ami pedig hatással lehet a játék minőségére is. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy milyen hatással lehet a labdarúgók szervezetére, hogy akár 25-30 perces szünetet is kell tartaniuk a két félidő között pályafutásuk legnagyobb mérkőzésén, miközben egész karrierjük során negyedórás játékmegszakításhoz szokott hozzá a testük. Hogy aztán az edzőket már ne is említsük, akiknek másképpen kell majd a félidei instrukcióikat átadni, és feltüzelni a játékosokat a folytatásra.

Az Athletic arról is írt, hogy a FIFA elvileg május 14-én hozza nyilvánosságra, hogy kik lépnek fel a döntő félidejében, és milyen módon lesz megvalósítva a fellépés.