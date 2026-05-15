Szabó Levente megtalálta a számítását, és már nemzetközi kupaindulásért küzd a Zaglebie Lubin szerelésében

Keveset hallani róla, pedig jól teljesít: Szabó Levente január végén a 2. Bundesligában szereplő Braunschweigből a lengyel élvonalban szereplő Zaglebie Lubinba szerződött – a Transfer­markt szerint kétszázezer euróért. A váltás jól sült el, hiszen a németeknél az ősszel keveset játszott, ellenben új csapatában mindegyik tétmeccsen lehetőséget kapott, tizennégy bajnokin (718 perc alatt) három gólt szerzett és egy gólpasszt adott. A 26 éves középcsatár a legutóbbi mérkőzésen főszereplő volt, a Górnik Zabrze ellen csereként beállva talált be, továbbá adott gólpasszt, ezzel a Lubin 2–0-ra nyert.

„Örülök, hogy rendszeresen lehetőséget kapok, általában kezdőként vagy a második félidő elején vetnek be – mondta a Nemzeti Sportnak a kétszeres válogatott támadó. – Az őszi szezonom nem úgy sikerült Braunschweigben, ahogyan terveztem, ezért olyan csapatot kerestem, amelynél számítanak rám. Hiányzott a játék, mondhatom, jól döntöttem, hogy aláírtam a Lubinhoz. Előre jelezték, hogy erős, intenzív ligába szerződöm, és ezt is tapasztalom. Több néző jár a meccseinkre, mint otthon, vannak olyan csapatok, amelyeknél több mint húszezres az átlagnézőszám, úgyhogy Lengyelországban is futballistának érezheti magát az ember.”

Főleg ha jól teljesít. Szabó Leventének sokat jelentett, hogy a második mérkőzésén győztes gólt szerzett, így a szurkolók hamar befogadták.

„Szerencsére jól indult az itteni időszakom, győzelmi szériába kezdtünk, ám aztán hullámvölgybe kerültünk – úgy érzem, ebből mostanra kikecmeregtünk. Mi kaptuk az egyik legkevesebb gólt a bajnokságban, ami jelzi, hogy a védekezés az erősségünk. Nem jellemző, hogy temérdek helyzetet alakítanánk ki. Csatárként nyilván nem bánnám, ha meccsenként lenne négy-öt, de így is vannak lehetőségeim, illetve három gólom. Legalább annyi védekező feladatot bíz rám a szakmai stáb, mint támadót, de ezzel nincs gond – azt teszem, amit kérnek tőlem.”

A Zaglebie Lubin a hatodik helyen áll az Ekstraklasában, a második helyezettől mindössze négy pont választja el. Szabó Levente szerint kiszámíthatatlan a bajnokság, rendkívül szoros a mezőny.

„Itt aztán tényleg nincs előre lefutott meccs, mindenki legyőzheti a másikat, pedig az élcsapatok magas szintet képviselnek. Ha megnyerjük a következő két bajnokinkat, nemzetközi kupainduló helyen végzünk, ami óriási eredmény lenne. Az, hogy a Bajnokok Ligája vagy a Konferencialiga selejtezőjében léphetünk pályára, majdhogynem mindegy, a cél, hogy kilépjünk az európai színtérre. Amikor aláírtam Lubinban, nem gondoltam volna, hogy odaérhetünk a dobogóra, de márciusban volt olyan forduló, amikor az első helyen álltunk, és ekkor tudatosult bennem, az élmezőnyben kellene végeznünk. Meg kell hagyni, jobb a Lubinnal éremért hajtani, mint a Braunschweig­gel a kiesés elkerüléséért küzdeni. El tudnám képzelni hosszabb távon, hogy ebben a bajnokságban futballozom, mert jó a színvonal, kitűnő a hangulat a meccseken, profi klubok működnek Lengyelországban.”

A csapat a Pogon Szczecinnel játssza a következő meccsét – érdekesség, hogy korábbi válogatott csapattársa lehet az őrzője.

„Várom már, hogy összecsapjak Szalai Attilával. Bízom benne, hogy lesz lehetőségem mellette a gólszerzésre, de tudom, hogy ez nem lesz könnyű. Kemény meccsre számítok a Pogon ellen. Ellenfelünk a bennmaradásért küzd, tehát mindkét csapatnak rendkívül fontos lesz a három pont megszerzése. Remélem, mi nyerünk, és a következő idényben Európában játszhatunk.”

AZ EKSTRAKLASA ÉLCSOPORTJA 32 FORDULÓ UTÁN (még kettő van hátra)

1. Lech Poznan 56 pont, 2. Jagiellonia 52, 3. Górnik Zabrze 50, 4. Raków 49, 5. Katowice 48, 6. Zaglebie Lubin 48

Pontazonosság esetén az egymás elleni mérleg rangsorol.