Humphries nagy napja – kialakult a darts Premier League elődöntős mezőnye

Luke Humphries a legszebb napjait idézően játszott Birminghamben. A negyeddöntőben 107-es, az elődöntőben 110-es (!), a döntőben 100-as körátlaggal győzött. A négy között úgy múlta felül Luke Littlert, hogy a négy közé 6–0-s sikerrel bejutó világbajnoki címvédő behúzta az első három leget. Azonban ezután Humphries sorozatban hat (!) játékot megnyerve kiharcolta a döntőt.

A fináléban Gerwyn Price lett az ellenfele, akit 6–4-re megvert.

Humphries sikere (és Price döntős szereplése) egyben azt is jelenti, hogy az alapszakasz utolsó fordulójától függetlenül kialakult a legjobb négy mezőnye. Ebbe Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price és Luke Humpries kvalifikált, a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen kiesett.

Az is eldőlt, hogy az alapszakasz végén Littler végez az első helyen.

The defending champion defeats Gerwyn Price 6-4, taking out a 117 finish to claim his first nightly win 💫

Premier League, 15. forduló, Birmingham

Negyeddöntő

Josh Rock (északír, 92.30)–Gian van Veen (holland, 102.14) 3–6

Gerwyn Price (walesi, 101.32)–Michael van Gerwen (holland, 87.96) 6–4

Luke Humphries (angol, 107.36)–Stephen Bunting (angol, 92.46) 6–0

Jonny Clayton (walesi, 93.07)–Luke Littler (angol, 100.20) 0–6

Elődöntő

Van Veen (98.07)–Price (96.38) 4–6

Humphries (110.98)–Littler (99.86) 6–3

Döntő

Price (95.44)–Humphries (100.16) 4–6

Az állás: