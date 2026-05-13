Neuer szerződést hosszabbít, vb-szereplése sem zárható ki – sajtóhír

2026.05.13. 13:10
Manuel Neuer fókuszban
Megegyezett szerződésének meghosszabbításáról a kapus Manuel Neuerrel a német labdarúgó-bajnokságban aranyérmes Bayern München – számolt be a Sky televíziós társaság.

A Sky azt közölte, a két fél tisztázta a még kérdéses részleteket, a 40 éves futballista a jövő év júniusáig érvényes megállapodást ír majd alá. Neuer jelenleg érvényben lévő szerződése a következő hónapban jár le.

A beszámoló alapján Neuer fizetése volt a kulcskérdés a tárgyalások során, a sajtó szerint a veterán kapus végül belegyezett a bércsökkentésbe.

A 124-szeres német válogatott játékos 2011-ben, a Schalke 04-től igazolt Münchenbe, a Bayernnel 13-szor nyerte meg a Bundesligát, több más trófea mellett a Bajnokok Ligáját kétszer hódította el a bajor klubbal.

Visszatérés a válogatottba?

Bár konkrét fejlemény egyelőre nincs az ügyben, a Kicker szerint egyre több jel mutat arra, hogy a német válogatottól 2024-ben visszavonuló Neuer részt vehet a nyári világbajnokságon.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány többször is elmondta, hogy Oliver Baumannra számít első számú kapusként, ennek ellenére többek között Lothar Matthäus, Felix Magath és Benedikt Höwedes is Neuer visszatérését reméli.

 

