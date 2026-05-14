Pénteki sportműsor: kezdődik a férfi jégkorong-vb és az utolsó forduló az NB I-ben

MÁJUS 15., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

33. FORDULÓ

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

21.00: Aston Villa–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ

20.30: Saint-Étienne–Rodez

SKÓT BAJNOKSÁG

RÁJÁTSZÁS

20.45: Partick Thistle–Dunfermline Athletic (Tv: Match4)

NŐI NB I

22. FORDULÓ

15.00: ETO FC–PMFC

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

19.00: Nyírbátor–Aramis SE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

1. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Finnország–Németország

20.20: Egyesült Államok–Svájc (Tv: Sport2)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Svédország (Tv: Sport2)

20.20: Csehország–Dánia

KAJAK-KENU

Világkupaverseny, Brandenburg

9.00: középfutamok

13.00: döntők

16.00: előfutamok

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia országúti körverseny, 7. szakasz, Formia–Blockhaus, 244 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 3. szakasz, Kaposvár–Szekszárd, 152 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Dunaújvárosi Kohász KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyori-audi-eto-kc/)

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Moyra-Budaörs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/motherson-mosonmagyarovari-kc/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

17.30: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd

A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: DEAC–Sopron KC

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Pazardzsik

13.00: nők, elődöntő, A-csoport

16.00: nők, elődöntő, B-csoport

17.00: férfiak, elődöntő, rangsoroló vívás

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

13.30: Férfiak, egyes, elődöntő, páros, negyeddöntő; nők, páros, elődöntő

VÍVÁS

Tőr Grand Prix-verseny, Sanghaj

3.00: selejtező, nők

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A szív bajnokai. Vendégünk Beck Mónika és Felföldi Ádám

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. A modern korban először 17 éve, Svájcban szerepelt a világ 16 legjobb csapata között a magyar jégkorong-válogatott

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Oláh Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok asztaliteniszező

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor

15.00: Férfi kézilabda-válogatottunk Szerbia elleni vb-selejtezőjének értékelése, a vonalban: Hajdu János

15.30: Győr vagy Ferencváros? Labdarúgó-bajnoki esélylatolgatás Józsi Györggyel

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Gergelics József, Kis Tamás, Thury Gábor

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2011

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: A labdarúgó NB I 33. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval

17:45: Közvetítés a Nyíregyháza–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

19:45: Az Aston Villa–Liverpool meccs dönthet a Premier League 4. helyéről

20:00: Közvetítés a Puskás Akadémia–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László és Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László

22:00: A hétvégén az Esztergom női kézilabdacsapata az Európa-liga négyes döntőjében lép pályára

22:15: Szombaton a magyar válogatottnak is elkezdődik a svájci jégkorong-világbajnokság

22.30: Sportvilág Keszi Dórával