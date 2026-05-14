Pénteki sportműsor: kezdődik a férfi jégkorong-vb és az utolsó forduló az NB I-ben
MÁJUS 15., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
33. FORDULÓ
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
21.00: Aston Villa–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ
20.30: Saint-Étienne–Rodez
SKÓT BAJNOKSÁG
RÁJÁTSZÁS
20.45: Partick Thistle–Dunfermline Athletic (Tv: Match4)
NŐI NB I
22. FORDULÓ
15.00: ETO FC–PMFC
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
19.00: Nyírbátor–Aramis SE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
1. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Finnország–Németország
20.20: Egyesült Államok–Svájc (Tv: Sport2)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Svédország (Tv: Sport2)
20.20: Csehország–Dánia
KAJAK-KENU
Világkupaverseny, Brandenburg
9.00: középfutamok
13.00: döntők
16.00: előfutamok
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia országúti körverseny, 7. szakasz, Formia–Blockhaus, 244 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 3. szakasz, Kaposvár–Szekszárd, 152 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Dunaújvárosi Kohász KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyori-audi-eto-kc/)
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Moyra-Budaörs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/motherson-mosonmagyarovari-kc/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
17.30: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd
A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: DEAC–Sopron KC
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Pazardzsik
13.00: nők, elődöntő, A-csoport
16.00: nők, elődöntő, B-csoport
17.00: férfiak, elődöntő, rangsoroló vívás
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Róma
13.30: Férfiak, egyes, elődöntő, páros, negyeddöntő; nők, páros, elődöntő
VÍVÁS
Tőr Grand Prix-verseny, Sanghaj
3.00: selejtező, nők
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A szív bajnokai. Vendégünk Beck Mónika és Felföldi Ádám
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. A modern korban először 17 éve, Svájcban szerepelt a világ 16 legjobb csapata között a magyar jégkorong-válogatott
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Oláh Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok asztaliteniszező
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor
15.00: Férfi kézilabda-válogatottunk Szerbia elleni vb-selejtezőjének értékelése, a vonalban: Hajdu János
15.30: Győr vagy Ferencváros? Labdarúgó-bajnoki esélylatolgatás Józsi Györggyel
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Gergelics József, Kis Tamás, Thury Gábor
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2011
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
17.30: A labdarúgó NB I 33. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
17:45: Közvetítés a Nyíregyháza–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László
19:45: Az Aston Villa–Liverpool meccs dönthet a Premier League 4. helyéről
20:00: Közvetítés a Puskás Akadémia–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László és Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László
22:00: A hétvégén az Esztergom női kézilabdacsapata az Európa-liga négyes döntőjében lép pályára
22:15: Szombaton a magyar válogatottnak is elkezdődik a svájci jégkorong-világbajnokság
22.30: Sportvilág Keszi Dórával