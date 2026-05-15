NS-infó: lehet, hogy mégsem Kulcsár Krisztián lesz a sportállamtitkár?
Bár már a választási kampányban is a korábbi – 2022-ben bizalmatlansági szavazással lemondatott – MOB-elnök képviselte a Tisza-pártot sportpolitikai kérdésekben, és a kormányalakítási tárgyalások során is a legtöbbet Kulcsár Krisztián nevét lehetett hallani, olvasni lehetséges sportminiszterként vagy sportért felelős államtitkárként, lapunk úgy értesült, hogy mégis Kálnoki Kis Attila lehet a terület (egyik) vezetője.
A korábbi világbajnok öttusázó, a 24.hu sportújságírója, aki a kétezres évek közepén a Nemzeti Sport főszerkesztője is volt és egyébként interjút készített a választási kampány idején korábbi sporttársával, Kulcsár Krisztiánnal, a világbajnok párbajtőrvívó helyett (vagy esetleg mellett) lehet a sportkormányzat vezetője.
Mindenesetre az új Tisza-kormány államtitkárainak még nem teljesen nyilvános névsorára, a korábban még be nem jelentett nevekre ma, pénteken derülhet fény az ígéretek szerint.
Keressük Kálnoki Kis Attilát, megpróbáljuk megszólaltatni az információnkról.
