A Mercedes jelentős fejlesztésekkel készül a Kanadai Nagydíjra

2026.05.15. 09:49
A Mercedes az első jelentés fejlesztési csomaggal szilárdítaná meg a vezető pozícióját Kanadában
A Formula–1-es Mercedes átfogó fejlesztési csomagot visz a soron következő Kanadai Nagydíjra.

Noha Andrea Kimi Antonelli révén a Mercedes pole pozíciót és győzelmet ünnepelhetett a Miami Nagydíjon, egyértelműen látszott, hogy a fejlesztésekkel felvértezett riválisok, főleg a sprinteseményeken uralkodó McLaren, illetve az első sorba kvalifikáló Red Bull közeledett hozzá, miközben a jelentős frissítéseket hozó Ferrari továbbra is az élmezőnyben.

A soron következő Kanadai GP-n ugyanakkor újabb fordulat jöhet, hiszen amellett, hogy a címvédő wokingiak újabb változtatásokat visznek, a mindkét bajnokságot vezető Mercedes beveti az első átfogó fejlesztési csomagját. Az olasz kiadású Motorsport értesülései szerint az „ezüstnyilak” új padlólemezzel, első szárnnyal és felfüggesztéssel készülnek, miközben könnyített váltót használnak, amivel közelebb kerülnek a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által meghatározott minimum súlyhatárhoz.

A források szerint a frissítések körönként 3 tized javulást jelentenek szélcsatornás tesztek alapján, ráadásul előrelépés várható az idén a Mercedes gyenge pontjának számító rajtoknál is. A csapat rengeteg pozíciót vesztett a versenyek első köreiben, és a csapatfőnök, Toto Wolff Floridában kijelentette, elfogadhatatlannak tartja a helyzetet. A listavezető Antonelli például összesen 26 helyet bukott az eddigi négy nagydíj sprintes és hagyományos futamai során.

A Mercedes szempontjából különösen fontos lesz a vezető pozíció megszilárdítása, és az előny visszaállítása Montrealban, hiszen az újabb sprinthétvége után dönt a szövetség arról, mely motorgyártók fejleszthetnek az ADUO-rendszernek köszönhetően az erőforrásaikon, illetve június 1-gyel lép hatályba a kompresszióarány mérésére vonatkozó szigorított teszt, ami az „ezüstnyilak” által is kihasznált kiskaput zárja be, igaz, az istálló állítása szerint ez nem lesz hatással a teljesítményére. 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés18.30–19.30
Sprintidőmérő22.30–23.14
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
