Majoross Gergely: Az odaadásunk a legnagyobb fegyverünk

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény, Horváth Milán (mindkettő FTC), Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindkettő Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Bartalis István, Erdély Csanád, Hári János, Terbócs István (mind Fehérvár AV19), Galló Vilmos, Szongoth Domán (mindkettő KooKoo, finn), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás, Vincze Péter (mindhárom Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC) A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA

– Több, a magyar válogatottnál erősebb ellenféllel készültek, és a jó eredmények, győzelmek nem jöttek. A játékban látott javulást, gyarapodott hasznos tapasztalatokkal a csapat?

– Az első mérkőzéseket Lengyelország és Japán ellen alapvetően arra használtuk, hogy sok játékosnak lehetősége legyen kipróbálni a magas színvonalú nemzetközi jégkorongot. Persze az is volt a bő keret oka, hogy egy időben kellett játszanunk Svájcban a házigazdák és Magyarországon Japán ellen – eddig kénytelenek voltunk nagy létszámú csapatot fenntartani, hiába volt a stábnak is megterhelő ez a szituáció. Utólag visszanézve úgy látom, megérte a nehézségek vállalása, mert sokan profitáltak a helyzetből. Természetesen így, hogy egyik csapatunk sem a legerősebb összeállításban lépett jégre, nem is lehetett azt várni, hogy a legjobb játékunkat nyújtsuk. Az eredmény ebből a szempontból másodlagos. Aztán a keretszűkítés után jött a koppenhágai túra, amelyen a Norvégia ellen látottak nagyon tetszettek, akkor szintet lépett a válogatott. Valamelyest a Dániával játszott találkozón is hasonló volt az érzésünk, de a mérkőzés második felére visszaestünk, nem álltunk még készen arra, hogy két ilyen meccset játsszunk egymás után annyi terhelést követően, amennyit az előtte való héten kaptak a srácok. Többször – már Svájcban is – sokkal jobban tetszett, amit a jégen láttunk, mint amire az eredmény utalt. Ezt az ellentmondást igyekeztünk feloldani a hátralevő időszakban. Meg is találtunk néhány kulcspontot a játékunkban, amelynek a változtatásai előre vittek, és ezért volt a játék képe és az eredmény szempontjából is jó már a kanadai összecsapás. Természetesen tudjuk, hogy Kanada nálunk sokkal erősebb válogatott… Sok ilyennel találkozunk majd a világbajnokságon, de hitet és megerősítést adott a szerdai párharc, hogy igenis tudunk jól játszani klasszis csapatok ellen is. Biztosan lesznek olyan periódusok Zürichben, amikor ez nem fog sikerülni, de még ki kell emelnümk kapusaink teljesítményét, ők magabiztossá teszik a csapatot.

– Az, hogy ilyen nagy kerettel kezdték el a felkészülést, szükségszerűen azt eredményezte, hogy sokakat ki kellett hagyni a vébékeretből. Mi alapján alakították ki a végleges csapatot?

– Nekünk is nagy kihívás volt ennyi embernek azt mondani, hogy nem folytathatjuk a közös munkát. Nem elsősorban azért, mert összetörjük a játékosok álmát – természetesen ez is nehéz –, hanem azért, mert a fejlődést és a fejlesztést tartjuk a legfontosabbnak, nagyon szeretnénk minél többekkel minél tovább együtt dolgozni és adni nekik valamit, amitől jobbá válnak. Ha az első keretszűkítéstől indulunk, akkor meghatározó tényező volt, hogy a hokielit intenzitása valakinek túl magas, és aki ezen a szinten nem tud játszani, annak nincs sok esélye. Ennek két tényezője van. Az egyik a fizikai adottságok: aki kiváló állapotban van, annak több sansza van, mint aki átlagos – hiszen utóbbinak valamivel kompenzálnia kell. A másik, hogy ezen a szinten korcsolyázni nem sokan tudnak. Óriási sebességre van szükség, hogy a megfelelő területű jégfelületet le tudja valaki fedni. Az utolsó vágásoknál estek ki olyanok is, akikre egyik sem igaz és azt mondom: bárcsak ők is itt lehetnének, hiszen rengeteget tettek a válogatott fejlődéséért! Azt gondoljuk, a legerősebb keretet sikerült kijelölni a világbajnokságra.

– Szoros vereséget szenvedtek Kanadától az utolsó felkészülési mérkőzésen, negyven percig gólt sem kaptak. Hogyan élték meg belülről a találkozót?

– Egyáltalán nincs szégyenkeznivalónk a szerdai mérkőzéssel kapcsolatosan, nyilvánvalóan voltak rosszabb és jobb periódusaink. Az látszódott, hogy ha a kiállítás sorsára jutunk, az emberelőnyöket jó százalékkal használják ki az ilyen szintű csapatok. Főleg a találkozó második felében akadt oda-vissza játék, olyan szituációk, amikor létszámfölényben megugorhattunk, de közben zártan is tudtunk védekezni. Bátran játszottunk, ez méltó lezárása volt a felkészülésnek. – Egyben ízelítő is volt a válogatottnak, átélhették, mire számíthatnak a következő mérkőzéseken.

– Ebből a szempontból nagyon jól jött nekünk ez a találkozó. A tavalyi világbajnokságból kiindulva, ahogy haladtunk a programban, úgy gyorsult fel a játékunk és a gondolkodásunk is. Ezt most előrébb hoztuk a Kanada elleni összecsapással. Összességében jó felkészülést tudhatunk magunk mögött, jó néhány A-csoportos ellenféllel játszhattunk, ez mindenképpen előny. Lehet, nem indulunk neki annyi győzelemmel és lőtt góllal a világbajnokságnak, de óriási tapasztalattal tudunk jégre lépni Zürichben. Ezelőtt tíz évvel ilyen nem történt a magyar jégkorongban, most lehetőségünk volt nívós ellenfelek ellen 15-20 találkozót játszani rövid időn belül, a tavalyi pozitív élmény pedig még jobban összekovácsolt minket. – Az első akadály Finnország lesz, majd két nagyon fontos találkozó következik, az osztrákok és a britek elleni. Hogyan várják a torna elejét?

– Személyes tapasztalatok alapján az első meccs mindig megadja a kezdőlökést, meghatározza a hangulatot. Ebben a szellemben is készülünk. Nem a lesajnált kis csapat szerepet szeretnénk eljátszani a világbajnokságon, hanem bátran akarunk játszani. Nyilván lesznek szintbeli különbségek. Ha eleget teszünk annak, amit elvárunk magunktól, akkor önbizalmat tudunk meríteni a második és a harmadik mérkőzésre. Minden akadályt sorjában kell megugrani, minden apró sikert a helyén kell kezelnünk, jó alapot szeretnénk lerakni Finnország ellen. Erdély Csanád, a válogatott csapatkapitánya: Nem a lesajnált kis csapat szerepét szeretnénk eljátszani

– Milyen állapotban vannak a játékosok? Hiszen Galló Vilmos például szerda este még finn bajnoki döntőt játszott, a csapatkapitány, Erdély Csanád pedig sokáig sérült volt.

– Szerencsére a súlyosabb sérülések eddig elkerültek minket. Sikerült összekovácsolni a sokféle háttérből érkező játékosokat. Van, aki sérülésből érkezik, aki egészséges, de klubmeccset nagyon régen játszott és olyan is, aki épphogy beesik az utolsó napokban. Akinek sok meccs kellett a tempó felvételéhez, az azt kapta, akinek kevesebb is elég volt a csúcsformához, azt kevésbé terheltük. Ezt is részben lehetővé tette, hogy bő kerettel dolgozhattunk, még akkor is, ha ez az eredményesség rovására ment. Jól állunk, Galló Vili az egyetlen, akit be kell építeni még a rendszerbe a vébé előtt.

– Sokan mondják, talán nem alaptalanul: a britek elleni mérkőzés dönthet a bennmaradásról. Tudatosan készülnek erre az összecsapásra, vagy öngyilkos taktika lenne mindent egy lapra feltenni?

– Nem így gondolkozunk, sokkal inkább szakaszokban. Furcsán hangzik, de az első etap már szerdán elkezdődött a Kanada elleni mérkőzéssel. Ha a világbajnokságra tekintünk, a finnek, az osztrákok és a britek elleni első három mérkőzést tekintjük egy blokknak. Az ellenfelek játékának legfőbb elemeit ismerjük, de természetesen elemezni fogjuk azt is, ahogy a vébén játszanak. Ha ennek a szakasznak vége, akkor megyünk majd tovább.

Válogatottunk szempontjából a finnek, az osztrákok és a britek elleni első három mérkőzés tekinthető az első blokknak a vébén (FOTÓ: NEMZETI SPORT)

Május 2. és 8. között rendezték meg a lengyelországi Sosnowiecben a divízió 1/A-s jégkorong-világbajnokságot. A torna egyik nagy kérdése volt, hogy a 2025-ben az elittől búcsúzó Franciaország és Kazahsztán képes lesz-e azonnal visszakerülni, vagy a házigazda Lengyelország, esetleg Ukrajna beleköphet-e a nagyok levesébe. Rajtuk kívül papírforma szerint Litvánia és Japán a bennmaradásért volt versenyben.

Utóbbi párharcból végül a japánok kerültek ki vesztesként, az ázsiai együttes hiába nyert hosszabbításban a kiesési helyosztón, a litvánok pontot szereztek a franciák ellen, az utolsó fordulóban pedig hosszabbításban megverték a lengyeleket, így ők maradtak. Ez a találkozó egyben a hazai együttes feljutási álmait is összetörte, pedig még az utolsó kör előtt kiadó volt a második feljutó hely. Végül a tíz pontot gyűjtő ukránok kaparintották meg, a harmadik helyre az osztályban rekedő Franciaország futott be nyolc ponttal, míg a lengyelek a negyedik pozícióban végeztek. Az első helyen veretlenül Kazahsztán jutott fel 13 ponttal, mindössze a franciák és az ukránok ellen veszített pontot. A kazah együttes erős csapatteljesítménnyel léphet egy osztállyal feljebb majd, a legjobb százalékkal használta ki a helyzeteit úgy, hogy a mezőnyjátékosok rangsorában először a kilencedik helyen találkozhatunk kazah játékossal Artur Gatijatov személyében. A torna legeredményesebb játékosa Danyil Traht volt, aki öt találkozó alatt nyolc pontig jutott. Fotó: getty Images Kazahsztán és Ukrajna jutott fel az elitbe

– Valamivel kényelmesebb a menetrendje a válogatottnak, mint egy évvel ezelőtt Herningben, hiszen nem alulról, a divízió 1/A-ból érkező csapat vagyunk. Lehet ennek pozitív hozadéka?

– Igen, hiszen Dániában tíz nap alatt kellett, Svájcban 11 nap alatt kell lejátszanunk hét mérkőzést. Ez azt jelenti, hogy van például olyan, hogy egymás után két napig pihenhetünk. További könnyebbség, hogy késő esti, 20.20-as kezdetű párharcunk csak egy van, ami után pihenőnap jön, ez sokkal kedvezőbb, mint Herningben. Ráadásul az utazás szempontjából is jobb a helyzetünk, negyedórára lakunk a csarnoktól, míg Dániában negyven perc volt az út a jégig. Ha edzésünk is van az adott napon, négyszer negyven perc sokkal nagyobb teher, mint négyszer tizenöt. Nekünk az a legfontosabb, hogy a vb 21 harmadából a lehető legtöbben a maximumot nyújtsuk, hogy még a tavalyinál is jobb vébét fussunk.

– Mi lehet a magyar válogatott fegyvere a világklasszisokkal teletűzdelt mezőnyben?

– Az odaadásunk. Arra építkezünk, hogy igenis vannak olyan elemei a játéknak, amelyekben képesek vagyunk világszínvonalon teljesíteni, még ha nem is a technikai képzettségünkkel pipálhatjuk le az Egyesült Államokat vagy Finnországot. Viszont elvárjuk magunktól, hogy amiben tudunk, abban játsszunk klasszisokhoz méltón, és a teljesítményünkkel megközelítsük a világelitet.

A PROGRAM

A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 15., péntek

16.20: Finnország–Németország

20.20: Egyesült Államok–Svájc

Május 16., szombat

12.20: Nagy-Britannia–Ausztria

16.20: MAGYARORSZÁG–Finnország

20.20: Svájc–Lettország

Május 17., vasárnap

12.20: Nagy-Britannia–Egyesült Államok

16.20: Ausztria–MAGYARORSZÁG

20.20: Németország–Lettország

Május 18., hétfő

16.20: Finnország–Egyesült Államok

20.20: Németország–Svájc

Május 19., kedd

16.20: Lettország–Ausztria

20.20: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia

Május 20., szerda

16.20: Ausztria–Svájc

20.20: Egyesült Államok–Németország

Május 21., csütörtök

16.20: Lettország–Finnország

20.20: Svájc–Nagy-Britannia

Május 22., péntek

16.20: Németország–MAGYARORSZÁG

20.20: Finnország–Nagy-Britannia

Május 23., szombat

12.20: Lettország–Egyesült Államok

16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG

20.20: Ausztria–Németország

Május 24., vasárnap

16.20: Nagy-Britannia–Lettország

20.20: Finnország–Ausztria

Május 25., hétfő

16.20: Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG

20.20: Németország–Nagy-Britannia

Május 26., kedd

12.20: MAGYARORSZÁG–Lettország

16.20: Egyesült Államok–Ausztria

20.20: Svájc–Finnország

B-CSOPORT (Fribourg, BCH Arena)

Május 15., péntek

16.20: Kanada–Svédország

20.20: Csehország–Dánia

Május 16., szombat

12.20: Szlovákia–Norvégia

16.20: Olaszország–Kanada

20.20: Szlovénia–Csehország

Május 17., vasárnap

12.20: Olaszország–Szlovákia

16.20: Dánia–Svédország

20.20: Norvégia–Szlovénia

Május 18., hétfő

16.20: Kanada–Dánia

20.20: Svédország–Csehország

Május 19., kedd

16.20: Olaszország–Norvégia

20.20: Szlovénia–Szlovákia

Május 20., szerda

16.20: Csehország–Olaszország

20.20: Svédország–Szlovénia

Május 21., csütörtök

16.20: Kanada–Norvégia

20.20: Dánia–Szlovákia

Május 22., péntek

16.20: Kanada–Szlovénia

20.20: Svédország–Olaszország

Május 23., szombat

12.20: Dánia–Szlovénia

16.20: Szlovákia–Csehország

20.20: Norvégia–Svédország

Május 24., vasárnap

16.20: Dánia–Olaszország

20.20: Szlovákia–Kanada

Május 25., hétfő

16.20: Csehország–Norvégia

20.20: Szlovénia–Olaszország

Május 26., kedd

12.20: Norvégia–Dánia

16.20: Svédország–Szlovákia

20.20: Csehország–Kanada

NEGYEDDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena; Fribourg, BCF Arena)

Május 28., csütörtök

Mindkét csoport első négy helyezettje jut tovább. Mindkét csoportgyőztes a másik csoport negyedik helyezettjével játszik, a második helyezettek a másik csoport harmadik helyezettjével. Mindkét csoport 5., 6. és 7. helyezettje benn marad az elitben, de nem jut a negyeddöntőbe. A 8. helyezettek mindkét csoportból kiesnek a divízió 1/A-ba.

ELŐDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 30., szombat

15.20: 1. elődöntő mérkőzés

20.00: 2. elődöntő mérkőzés

A 3. HELYÉRT (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 31., vasárnap

15.30: Az elődöntő vesztesei

DÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 31., vasárnap

20.20: Az elődöntő győztesei

Tv: Sport1, Sport2