Majoross Gergely: Az odaadásunk a legnagyobb fegyverünk

– Hogy látja a felkészülési időszakot? Mire volt elég ez a néhány hét?
– Amit elterveztünk, azt el tudtuk végezni és legalább olyan tempóban haladtunk a megbeszélendő témákban és a csapat egységesítésében, amilyenben szerettünk volna – felelte lapunknak Majoross Gergely, férfiválogatottunk szövetségi kapitánya. – Senkinek a hozzáállására sem lehet panasz. Alapértékként határoztuk meg, hogy az odaadással és a munkamorállal kapcsolatos elvárásaink kimagaslóan nagyok lesznek, de a stáb és a játékoskeret is megfelelt ezeknek a követelményeknek. Itt kell megemlíteni azt, hogy a háttérben dolgozókra óriási teher nehezedett a felkészülési időszakban a rengeteg utazás, esemény miatt, és nagyon sokat tettek azért, hogy nekünk tényleg csak a munkával kelljen foglalkoznunk. Az öt az öt elleni játékunk – főleg a felkészülési időszak második felében – már olyan volt, amilyet a vébén is látni szeretnénk. A speciális egységekkel kapcsolatban már több kérdés vetődik fel. Sokat foglalkoztunk velük az elmúlt két hétben, és bízunk benne, hogy ennek meglesz az eredménye szombattól Zürichben.
|Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény, Horváth Milán (mindkettő FTC), Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindkettő Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Tornyai Gábor (UTE)
Csatárok: Bartalis István, Erdély Csanád, Hári János, Terbócs István (mind Fehérvár AV19), Galló Vilmos, Szongoth Domán (mindkettő KooKoo, finn), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás, Vincze Péter (mindhárom Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC)
– Több, a magyar válogatottnál erősebb ellenféllel készültek, és a jó eredmények, győzelmek nem jöttek. A játékban látott javulást, gyarapodott hasznos tapasztalatokkal a csapat?
– Az első mérkőzéseket Lengyelország és Japán ellen alapvetően arra használtuk, hogy sok játékosnak lehetősége legyen kipróbálni a magas színvonalú nemzetközi jégkorongot. Persze az is volt a bő keret oka, hogy egy időben kellett játszanunk Svájcban a házigazdák és Magyarországon Japán ellen – eddig kénytelenek voltunk nagy létszámú csapatot fenntartani, hiába volt a stábnak is megterhelő ez a szituáció. Utólag visszanézve úgy látom, megérte a nehézségek vállalása, mert sokan profitáltak a helyzetből. Természetesen így, hogy egyik csapatunk sem a legerősebb összeállításban lépett jégre, nem is lehetett azt várni, hogy a legjobb játékunkat nyújtsuk. Az eredmény ebből a szempontból másodlagos. Aztán a keretszűkítés után jött a koppenhágai túra, amelyen a Norvégia ellen látottak nagyon tetszettek, akkor szintet lépett a válogatott. Valamelyest a Dániával játszott találkozón is hasonló volt az érzésünk, de a mérkőzés második felére visszaestünk, nem álltunk még készen arra, hogy két ilyen meccset játsszunk egymás után annyi terhelést követően, amennyit az előtte való héten kaptak a srácok. Többször – már Svájcban is – sokkal jobban tetszett, amit a jégen láttunk, mint amire az eredmény utalt. Ezt az ellentmondást igyekeztünk feloldani a hátralevő időszakban. Meg is találtunk néhány kulcspontot a játékunkban, amelynek a változtatásai előre vittek, és ezért volt a játék képe és az eredmény szempontjából is jó már a kanadai összecsapás. Természetesen tudjuk, hogy Kanada nálunk sokkal erősebb válogatott… Sok ilyennel találkozunk majd a világbajnokságon, de hitet és megerősítést adott a szerdai párharc, hogy igenis tudunk jól játszani klasszis csapatok ellen is. Biztosan lesznek olyan periódusok Zürichben, amikor ez nem fog sikerülni, de még ki kell emelnümk kapusaink teljesítményét, ők magabiztossá teszik a csapatot.
– Az, hogy ilyen nagy kerettel kezdték el a felkészülést, szükségszerűen azt eredményezte, hogy sokakat ki kellett hagyni a vébékeretből. Mi alapján alakították ki a végleges csapatot?
– Nekünk is nagy kihívás volt ennyi embernek azt mondani, hogy nem folytathatjuk a közös munkát. Nem elsősorban azért, mert összetörjük a játékosok álmát – természetesen ez is nehéz –, hanem azért, mert a fejlődést és a fejlesztést tartjuk a legfontosabbnak, nagyon szeretnénk minél többekkel minél tovább együtt dolgozni és adni nekik valamit, amitől jobbá válnak. Ha az első keretszűkítéstől indulunk, akkor meghatározó tényező volt, hogy a hokielit intenzitása valakinek túl magas, és aki ezen a szinten nem tud játszani, annak nincs sok esélye. Ennek két tényezője van. Az egyik a fizikai adottságok: aki kiváló állapotban van, annak több sansza van, mint aki átlagos – hiszen utóbbinak valamivel kompenzálnia kell. A másik, hogy ezen a szinten korcsolyázni nem sokan tudnak. Óriási sebességre van szükség, hogy a megfelelő területű jégfelületet le tudja valaki fedni. Az utolsó vágásoknál estek ki olyanok is, akikre egyik sem igaz és azt mondom: bárcsak ők is itt lehetnének, hiszen rengeteget tettek a válogatott fejlődéséért! Azt gondoljuk, a legerősebb keretet sikerült kijelölni a világbajnokságra.
– Szoros vereséget szenvedtek Kanadától az utolsó felkészülési mérkőzésen, negyven percig gólt sem kaptak. Hogyan élték meg belülről a találkozót?
– Egyben ízelítő is volt a válogatottnak, átélhették, mire számíthatnak a következő mérkőzéseken.
– Az első akadály Finnország lesz, majd két nagyon fontos találkozó következik, az osztrákok és a britek elleni. Hogyan várják a torna elejét?
– Milyen állapotban vannak a játékosok? Hiszen Galló Vilmos például szerda este még finn bajnoki döntőt játszott, a csapatkapitány, Erdély Csanád pedig sokáig sérült volt.
– Szerencsére a súlyosabb sérülések eddig elkerültek minket. Sikerült összekovácsolni a sokféle háttérből érkező játékosokat. Van, aki sérülésből érkezik, aki egészséges, de klubmeccset nagyon régen játszott és olyan is, aki épphogy beesik az utolsó napokban. Akinek sok meccs kellett a tempó felvételéhez, az azt kapta, akinek kevesebb is elég volt a csúcsformához, azt kevésbé terheltük. Ezt is részben lehetővé tette, hogy bő kerettel dolgozhattunk, még akkor is, ha ez az eredményesség rovására ment. Jól állunk, Galló Vili az egyetlen, akit be kell építeni még a rendszerbe a vébé előtt.
– Sokan mondják, talán nem alaptalanul: a britek elleni mérkőzés dönthet a bennmaradásról. Tudatosan készülnek erre az összecsapásra, vagy öngyilkos taktika lenne mindent egy lapra feltenni?
– Nem így gondolkozunk, sokkal inkább szakaszokban. Furcsán hangzik, de az első etap már szerdán elkezdődött a Kanada elleni mérkőzéssel. Ha a világbajnokságra tekintünk, a finnek, az osztrákok és a britek elleni első három mérkőzést tekintjük egy blokknak. Az ellenfelek játékának legfőbb elemeit ismerjük, de természetesen elemezni fogjuk azt is, ahogy a vébén játszanak. Ha ennek a szakasznak vége, akkor megyünk majd tovább.
Május 2. és 8. között rendezték meg a lengyelországi Sosnowiecben a divízió 1/A-s jégkorong-világbajnokságot. A torna egyik nagy kérdése volt, hogy a 2025-ben az elittől búcsúzó Franciaország és Kazahsztán képes lesz-e azonnal visszakerülni, vagy a házigazda Lengyelország, esetleg Ukrajna beleköphet-e a nagyok levesébe. Rajtuk kívül papírforma szerint Litvánia és Japán a bennmaradásért volt versenyben.
– Valamivel kényelmesebb a menetrendje a válogatottnak, mint egy évvel ezelőtt Herningben, hiszen nem alulról, a divízió 1/A-ból érkező csapat vagyunk. Lehet ennek pozitív hozadéka?
– Igen, hiszen Dániában tíz nap alatt kellett, Svájcban 11 nap alatt kell lejátszanunk hét mérkőzést. Ez azt jelenti, hogy van például olyan, hogy egymás után két napig pihenhetünk. További könnyebbség, hogy késő esti, 20.20-as kezdetű párharcunk csak egy van, ami után pihenőnap jön, ez sokkal kedvezőbb, mint Herningben. Ráadásul az utazás szempontjából is jobb a helyzetünk, negyedórára lakunk a csarnoktól, míg Dániában negyven perc volt az út a jégig. Ha edzésünk is van az adott napon, négyszer negyven perc sokkal nagyobb teher, mint négyszer tizenöt. Nekünk az a legfontosabb, hogy a vb 21 harmadából a lehető legtöbben a maximumot nyújtsuk, hogy még a tavalyinál is jobb vébét fussunk.
– Mi lehet a magyar válogatott fegyvere a világklasszisokkal teletűzdelt mezőnyben?
– Az odaadásunk. Arra építkezünk, hogy igenis vannak olyan elemei a játéknak, amelyekben képesek vagyunk világszínvonalon teljesíteni, még ha nem is a technikai képzettségünkkel pipálhatjuk le az Egyesült Államokat vagy Finnországot. Viszont elvárjuk magunktól, hogy amiben tudunk, abban játsszunk klasszisokhoz méltón, és a teljesítményünkkel megközelítsük a világelitet.
A PROGRAM
A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 15., péntek
16.20: Finnország–Németország
20.20: Egyesült Államok–Svájc
Május 16., szombat
12.20: Nagy-Britannia–Ausztria
16.20: MAGYARORSZÁG–Finnország
20.20: Svájc–Lettország
Május 17., vasárnap
12.20: Nagy-Britannia–Egyesült Államok
16.20: Ausztria–MAGYARORSZÁG
20.20: Németország–Lettország
Május 18., hétfő
16.20: Finnország–Egyesült Államok
20.20: Németország–Svájc
Május 19., kedd
16.20: Lettország–Ausztria
20.20: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia
Május 20., szerda
16.20: Ausztria–Svájc
20.20: Egyesült Államok–Németország
Május 21., csütörtök
16.20: Lettország–Finnország
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
Május 22., péntek
16.20: Németország–MAGYARORSZÁG
20.20: Finnország–Nagy-Britannia
Május 23., szombat
12.20: Lettország–Egyesült Államok
16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG
20.20: Ausztria–Németország
Május 24., vasárnap
16.20: Nagy-Britannia–Lettország
20.20: Finnország–Ausztria
Május 25., hétfő
16.20: Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG
20.20: Németország–Nagy-Britannia
Május 26., kedd
12.20: MAGYARORSZÁG–Lettország
16.20: Egyesült Államok–Ausztria
20.20: Svájc–Finnország
B-CSOPORT (Fribourg, BCH Arena)
Május 15., péntek
16.20: Kanada–Svédország
20.20: Csehország–Dánia
Május 16., szombat
12.20: Szlovákia–Norvégia
16.20: Olaszország–Kanada
20.20: Szlovénia–Csehország
Május 17., vasárnap
12.20: Olaszország–Szlovákia
16.20: Dánia–Svédország
20.20: Norvégia–Szlovénia
Május 18., hétfő
16.20: Kanada–Dánia
20.20: Svédország–Csehország
Május 19., kedd
16.20: Olaszország–Norvégia
20.20: Szlovénia–Szlovákia
Május 20., szerda
16.20: Csehország–Olaszország
20.20: Svédország–Szlovénia
Május 21., csütörtök
16.20: Kanada–Norvégia
20.20: Dánia–Szlovákia
Május 22., péntek
16.20: Kanada–Szlovénia
20.20: Svédország–Olaszország
Május 23., szombat
12.20: Dánia–Szlovénia
16.20: Szlovákia–Csehország
20.20: Norvégia–Svédország
Május 24., vasárnap
16.20: Dánia–Olaszország
20.20: Szlovákia–Kanada
Május 25., hétfő
16.20: Csehország–Norvégia
20.20: Szlovénia–Olaszország
Május 26., kedd
12.20: Norvégia–Dánia
16.20: Svédország–Szlovákia
20.20: Csehország–Kanada
NEGYEDDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena; Fribourg, BCF Arena)
Május 28., csütörtök
Mindkét csoport első négy helyezettje jut tovább. Mindkét csoportgyőztes a másik csoport negyedik helyezettjével játszik, a második helyezettek a másik csoport harmadik helyezettjével. Mindkét csoport 5., 6. és 7. helyezettje benn marad az elitben, de nem jut a negyeddöntőbe. A 8. helyezettek mindkét csoportból kiesnek a divízió 1/A-ba.
ELŐDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 30., szombat
15.20: 1. elődöntő mérkőzés
20.00: 2. elődöntő mérkőzés
A 3. HELYÉRT (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 31., vasárnap
15.30: Az elődöntő vesztesei
DÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 31., vasárnap
20.20: Az elődöntő győztesei
Tv: Sport1, Sport2