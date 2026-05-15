Kiderült, mennyit kap a Benfica a Madridba tartó José Mourinhóért

2026.05.15. 11:02
Nem kevesebb, mint hétmillió euró fejében távozik a Benfica labdarúgócsapatától José Mourinho – írja a Correio da Manha.

A portugál lap információi szerint a lisszaboni klub – amelynek elnöke, Rui Costa hasztalan igyekezett meggyőzni Mourinhót a maradásról – már elkezdte a tárgyalásokat a távozó, 63 éves edző utódjául kiszemelt Marco Silvával. A 48 éves szakember 2021 óta ül az angol Fulham kispadján, s az idény végén jár le a szerződése a londoni klubnál.

A Correio da Manha korábbi forrásokhoz hasonlóan megjegyzi, hogy Mourinhót akár már a jövő héten bemutathatják a Real Madridban – akárcsak Silvát a Benficánál.

Mindeközben az As azt írja, hogy a királyi klubnál kiírt előrehozott elnökválasztásban is közrejátszhat a portugál tréner személye: ha Florentino Pérez jelenlegi elnöknek nem lesz kihívója (amire van esély a választás rendkívül szigorú feltételrendszere miatt), akkor Mourinhót azonnal be is jelentheti a Real Madrid. A klub csütörtökön írta ki hivatalosan a választásokat, a jelölteknek május 23-ig kell leadni a szükséges dokumentumokat. 

A Real Madrid elnöki székére olyan spanyol állampolgárok aspirálhatnak, akik legalább 20 éve pártoló tagjai (socio) a klubnak. Az elnökjelölteknek a klub éves költségvetésének a 15 százalékát kell garantálniuk magánvagyonból, s ezt az összeget csak Spanyolországban bejegyzett bank garantálhatja. Az elnökjelöltek továbbá nem tölthetnek be tisztséget más klubnál, s nem lehet büntetett előéletük.

 

 

 

 

