Öttusa: Bőhm Csaba és Tárkányi Zsombor „élte túl” a rendkívül kemény selejtezőt a pazardzsiki vk-n

Óriási létszámban, 115-en álltak rajthoz a pazardzsiki öttusa-világkupaverseny férfi selejtezőjében csütörtökön – ahogy arra Belák János, a válogatott szakvezetője számított előzetesen, valóban négy csoportra bontották a versenyzőket. Így minden eddiginél keményebb csata folyt az elődöntőért, csak az első kilenc harcolhatta ki a továbbjutást.

Az A-csoportban Bőhm Csaba közepes, 14–14-es körvívással kezdett, utána viszont az akadálypályán, ami egyelőre nem a legerősebb száma világbajnokuknak, fantasztikus 24.97-es időt teljesített. A 100 méteres gyorsúszásban is az élmezőnyben végzett (58.02), majd könnyed futással ért be a hetedik helyen.

A B-csoportban a hosszú sérülésből visszatérő Tamás Botond két számban is remekelt, az ötödik időt „mászta” 23.73-mal, és a harmadik időt úszta 56.69-cel. Viszont a kettő között, a vívásban csak mínusz öt lett a mérlege (11–16). A záró számot tizedikként kezdte meg, négy másodpercre a továbbjutástól, és érdekes módon ugyanekkora különbség maradt a célban is – derekasan helytállt, a sűrű mezőnyben ez most nem ért továbbjutást.

Tárkányi Zsombor a D-csoportban szintén ötödik lett az OCR-ben (23.30). A medencében a középmezőnyben zárt (59.39), viszont szépen asszózott, plusz kettes mérleggel feljebb lépett feljebb az összesítésben (15–13). Kilencedikként befutva elcsípte a továbbjutást.

„Bőhm Csaba egyéni csúcsot teljesített az akadálypályán – emelte ki Belák János, az öttusaválogatott szakmai vezetője lapunknak. – A billenő létráknál sikerült új technikát alkalmaznia, a három létra közül az elsőt kihagyva a másodikra ugrik fel, és arról lendül át a harmadikra. Ezt nemzetközi szinten többen, köztük Koleszár Mihály is már alkalmazzák, most Csaba is eljutott odáig, hogy már nemcsak edzésen, hanem versenykörülmények között is képes végrehajtani. Ugyanez sikerült neki az Ikarus-kerekeknél, ez volt most az egyik sorsolt elem, a négy közül egyből a másodikon tudott kezdeni. Tamás Botondnak a vívásán múlott a továbbjutása, két-három találat kellett volna még. De kiemelném az úszó- és az akadálypálya-idejét, mindkettő nagyon erős volt. Robbanékony volt – tavaly nyáron a felnőtt világbajnokság selejtezőjében a billenő létráknál esett ki, korábban is előfordultak hibák az OCR-en, de azóta nagyon sokat fejlődött. Nagyon bizakodó vagyok vele kapcsolatban, Budapesten még jobb eredményre lesz képes. Tárkányi Zsombor stabil teljesítményt nyújtott, őt hasonló szinten látom, mint Tamás Botondot, annyi különbséggel, hogy valamivel kiegyensúlyozottabban vív, így kedvezőbb pozícióból kezdheti meg a kombinált számot. Ennél a csoportnál kicsit nehéz volt követni a záró számot, mert az egyiptomi Mohamed el-Askar mindhárom korábbi számot megnyerte, és már a hatodikként kezdő Zsombornak is nyolcvanegy másodperc volt a hátránya, a kilencediktől kezdve pedig húsz versenyző hendikeppel rajtolt csoportosan, de végül sikerült ebben a kavarodásban továbbjutnia.”

Szerdán a női selejtezőt hárman vették sikerrel négy indulónk közül. A 95 versenyzőt három csoportra osztották, az első tizenkét hely ért továbbjutást. Az A-csoportban Guzi Blanka kiváló akadályversennyel és úszással kezdett (előbbiben 30.31-gyel övé volt a második idő a csoportban), majd a mínusz hatos vívás (12–18) sem vetette vissza őt abban, hogy ötödikként simán lépjen tovább. Erdős Rita szintén jól kezdett OCR-ben, ám utána az úszásban, de inkább a vívásban (10–20) összeszedett hátrány túl soknak bizonyult, a 14. helyen célba érve búcsúzott. A B-csoportban a szintén nagyobb kihagyásból visszatérő Bauer Blanka erős vívással (19–12) kezdett, a folytatásban is kiegyensúlyozott maradt, a negyedik helyen ért célba a negyedik legjobb kombiidővel. Mészáros Emmának a 13–18-as vívómérleg után hajtania kellett a folytatásban, de nagyot hajrázva elcsípte a 12., még továbbjutó helyet.

Guzi Blanka

„Igen meglepett Bauer Blanka teljesítménye. Még a világbajnokság előtt sérült meg a háta, ami a vébé után hosszabb kihagyást igényelt, emellett az edzői stábjában is történtek változások. De így is kiegyensúlyozottnak látom, megbíznak egymásban az edzőivel, felszabadultan, bátran vívott, és a fizikai számokban is jól teljesített. Nagyon szépen fejlődik, örülök a továbbjutásának. Guzi Blanka remek formában van, magabiztos, erős, bizakodom az eredményességében. Mészáros Emmának a vívása csúszott meg kicsit, de a futópályán, amire képes, megmutatta – ő is kisebb sérüléssel küzdött nemrég. Örömmel láttam, hogy harminc másodpercen belül OCR-ezett. Rita tíz tust adott, és húszat kapott, ez a különbség gyakorlatilag a szám első negyedében alakult ki, az első négy csoportnál nem adott találatot. Utána szépen magára talált, de a keletkező hátrány túl soknak bizonyult a későbbiekben” – tette hozzá Belák János.

Pénteken délután a nők elődöntője következik.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK

FÉRFIAK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Léo Bories (francia) 1608 pont – továbbjutott

…7. Bőhm Csaba 1557 – tj.

B-csoport

1. Valentin Belaud (francia) 1586 – tj.

…10. Tamás Botond 1537 – kiesett

D-csoport

1. Mathis Rochat (francia) 1558 – tj.

…9. Tárkányi Zsombor 1546 – tj.

NŐK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Jana Szolovjeva (orosz) 1438 – tj.

…5. Guzi Blanka 1418 – tj.

…14. Erdős Rita 1393 – tj.

B-csoport

1. Viktorija Szazonova (orosz) 1478 – tj.

…4. Bauer Blanka 1440 – tj.

…12. Mészáros Emma 1419 – tj.