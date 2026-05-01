Női vízilabda-vk: négy góllal kikapott az amerikaiaktól a magyar válogatott

Kemény erőpróbára számíthatott első rotterdami mérkőzésén a fiatal magyar női vízilabda-válogatott – a világkupa-selejtező csoportkörének nyitányán az Egyesült Államokkal találkozott, amely összesen tíz olimpikonnal érkezett Hollandiába. A párizsi negyedik hely előtt az amerikaiak három olimpiai aranyat nyertek sorozatban, a legutóbbi, Tokióban bajnok együttesből Amanda Longan kapus mellett Paige Hauschild és Rachel Fattal szerepel az aktuális tornán is.

Kettő nullás amerikai vezetéssel indult a mérkőzés – Faragó Kamilla ötméteresből szépített, a magyar kapuban Neszmély Boglárka két jobbra tartó büntetőt is hárított az első negyedben. Egy kettős emberelőnynél és Jenna Flynn lövésénél azonban már tehetetlen volt (1–3). A második negyed második percében Rachel Gazzanigát brutalitásért kiállították (felúszásnál lábbal arcon találta Varró Esztert), Faragó újabb jó ötméteres után akciógóllal jelentkezett, de a négyperces emberelőnyben nem jutottunk ennél előrébb (3–3 a félidőben).

Fordulás után a harmadik amerikai ötös már bement, Ausmus balra célzott. Két gyors támadás után Vályi Vanda kétszer is gólt lőtt, vezettünk, ám ezután többször nem zártunk vissza hátul kellően jól, a rivális a harmadik negyed végéig sorozatban ötször talált be (5–9). A záró szakaszban már csak átmenetileg tudtunk közeledni, az első felnőttválogatott világversenyén bemutatkozó Lendvay Zoé két góljával.

Cseh Sándor csapata a tavalyi alexandrupoli vk-selejtezőn kétszer is legyőzte az Egyesült Államokat, ezúttal fordult a kocka – folytatás szombaton Japán ellen.

NŐI VÍZILABDA-VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 12–8 (3–1, 0–2, 6–2, 3–3)

Rotterdam. V: N. Johnson (ausztrál), Bouchez (francia)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: LONGAN – Hauschild, AUSMUS 3, ROEMER 3, Prentice 1, Raney 1, R. NEUSHUL 2. Csere: Fattal, J. Flynn 1, Haaland-Ford, Lineback 1, Sekulic, Gazzaniga. Szövetségi kapitány: Adam Krikorian

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – VÁLYI V. 2, Szilágyi D., Alaksza, Dömsödi, Faragó K. 3, Dobi. Csere: Golopencza Sz. (kapus), Varró, Aubéli, Leimeter, Garda 1, Lendvay 2, Hajdú K. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

Emberelőny-kihasználás: 10/5, ill. 11/3

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: 3/1, ill. 2/2

Kipontozódott: Lendvay (28. p.)

Kiállítva (végleg, brutalitásért): Gazzaniga (9. p.)

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – A mutatott teljesítmény alapján, az egész mérkőzést nézve volt három-négy gól különbség a két csapat között. Gyorsaságban, lábtempóban és leginkább erőben jelen felállásban ez az amerikai csapat ennyivel jobb. Sportembernek kell lennünk és folyamatosan küzdenünk – és nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, mint ahogy senkinek sem szabad maga alá kerülnie a történtek miatt. Nem játszottunk megalázó meccset, ezúttal ennyivel jobbak voltak.