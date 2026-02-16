Női kézilabda NB I: szerződést bontott Gyurka Jánossal a Szombathelyi KKA

Közös megegyezéssel szerződést bontott Gyurka János vezetőedzővel a Szombathelyi Női Kézilabdaklub és Akadémia – a klub honlapjának rövid hétfői beszámolója nem tért ki arra, miért került sor a szakításra.

A tavaly nyáron kinevezett szakember legutóbb január 7-én ült a kispadon, az elmúlt négy bajnokin Pődör Zoltán klubelnök irányította az NB I 10. helyén álló gárdát.