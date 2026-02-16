Női kézilabda NB I: szerződést bontott Gyurka Jánossal a Szombathelyi KKA

Az élvonalbeli Szombathelyi Női Kézilabda Klub és Akadémia közös megegyezéssel szerződést bontott Gyurka János vezetőedzővel.
Közös megegyezéssel szerződést bontott Gyurka János vezetőedzővel a Szombathelyi Női Kézilabdaklub és Akadémia – a klub honlapjának rövid hétfői beszámolója nem tért ki arra, miért került sor a szakításra.
A tavaly nyáron kinevezett szakember legutóbb január 7-én ült a kispadon, az elmúlt négy bajnokin Pődör Zoltán klubelnök irányította az NB I 10. helyén álló gárdát.
Legfrissebb hírek
Újra edzésbe álltak az ETO újdonsült édesanyái
Kézilabda
2026.02.10. 18:34
Ezek is érdekelhetik