Női kézilabda NB I: szerződést bontott Gyurka Jánossal a Szombathelyi KKA

2026.02.16. 13:10
Már nem Gyurka János (balra) a szombathelyi női kézisek vezetőedzője (Fotó: szombathelyikezilabda.hu)
Az élvonalbeli Szombathelyi Női Kézilabda Klub és Akadémia közös megegyezéssel szerződést bontott Gyurka János vezetőedzővel.

Közös megegyezéssel szerződést bontott Gyurka János vezetőedzővel a Szombathelyi Női Kézilabdaklub és Akadémia – a klub honlapjának rövid hétfői beszámolója nem tért ki arra, miért került sor a szakításra.

A tavaly nyáron kinevezett szakember legutóbb január 7-én ült a kispadon, az elmúlt négy bajnokin Pődör Zoltán klubelnök irányította az NB I 10. helyén álló gárdát.

 

