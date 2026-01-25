A Chelsea, az Aston Villa és a Nottingham is idegenben nyert a PL-ben
Jean-Philippe Mateta révén már korán vezethetett volna a Chelsea-t vendégül látó Crystal Palace, a francia csatár azonban remek szóló végén Robert Sánchez kapussal már nem bírt. Nem járt jobban Ismaila Sarr sem, aki kapásból célozta meg a „kékek” kapuját, de kísérlete kicsivel mellé ment. Nem hibázott viszont Estevao: a brazil csodagyerek pazar egyéni akciót fejezett be góllal a 34. percben – ez volt a második találata a PL-ben –, még az első félidőben megduplázhatta volna saját és csapata góljai számát, ám másodjára nem állította be jól az irányzékot.
A tizennyolc éves játékos így is tovább javította statisztikáit, a második félidő elején honfitársát, Joao Pedrót segítette hozzá hetedik idénybeli PL-góljához. Kisvártatva egy tizenhatoson belüli kezezésért büntetőből is próbálkozhattak a vendégek, a tizenegyest Enzo Fernández váltotta gólra. A 72. percben, ha lehet, még rosszabbra fordult a Palace sorsa, Adam Wharton ugyanis megkapta második sárga lapját is, emberhátrányba kerültek a vendéglátók, akik Chris Richards góljával így is tudtak valamicskét kozmetikázni az eredményen. 1–3
Emiliano Buendía szabadrúgásgóljával szerzett vezetést Newcastle-ban az Aston Villa, az argentin játékmester ötödször volt eredményes a 2025–2026-os Premier League-évadban. A statisztikák alapján ugyanakkor a hazaiak voltak valamivel veszélyesebbek az első félidőben, de az Emery-csapat világbajnok kapusa, Emiliano Martínez mind Sandro Tonali lövésénél, mind Lewis Miley fejesénél bravúrral hárított. A második félidőben csaknem háromnegyed órát kellett várni arra, hogy a ragyogó formában lévő Villa lezárja a mérkőzést, a 88. percben Ollie Watkins Lucas Digne beadásából fejjel állította be a 0–2-es végeredményt.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a délután hármas meccseket a dél-amerikaiak uralták – a Brentford–Nottingham mérkőzés 12. percében egy brazil, Igor Jesus fejesével szereztek vezetést a vendégek. A nottinghamiek a második félidőre is tartogattak még gólt: a 79. percben Taiwo Awoniyi szép megoldással magát hozta helyzetbe, majd kilőtte a bal alsó sarkot. 0–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)
Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)
Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)
Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40–14
|+26
|50
|2. Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47–21
|+26
|46
|3. Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35–25
|+10
|46
|4. Chelsea
|23
|10
|7
|6
|38–24
|+14
|37
|5. Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35–32
|+3
|36
|6. Manchester United
|22
|9
|8
|5
|38–32
|+6
|35
|7. Fulham
|23
|10
|4
|9
|31–31
|0
|34
|8. Brentford
|23
|10
|3
|10
|35–32
|+3
|33
|9. Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32–29
|+3
|33
|10. Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24–26
|–2
|33
|11. Everton
|22
|9
|5
|8
|24–25
|–1
|32
|12. Brighton & Hove Albion
|23
|7
|9
|7
|33–31
|+2
|30
|13. Bournemouth
|23
|7
|9
|7
|38–43
|–5
|30
|14. Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33–31
|+2
|28
|15. Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24–28
|–4
|28
|16. Leeds United
|22
|6
|7
|9
|30–37
|–7
|25
|17. Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23–34
|–11
|25
|18. West Ham
|23
|5
|5
|13
|27–45
|–18
|20
|19. Burnley
|23
|3
|6
|14
|25–44
|–19
|15
|20. Wolverhampton
|23
|1
|5
|17
|15–43
|–28
|8