A Chelsea, az Aston Villa és a Nottingham is idegenben nyert a PL-ben

2026.01.25. 17:09
Estevao emlékezetes teljesítményt nyújtott a Chelsea-ben (Fotó: Getty Images)
Chelsea Crystal Palace Newcastle United Nottingham Forest Brentford Aston Villa Premier League
Remekelt a Chelsea-ben Estevao – a brazil tinisztár gólt lőtt és gólpasszt adott a Crystal Palace otthonában. Emiliano Buendía és Ollie Watkins gólja hozták meg az Aston Villa newcastle-i sikerét, a birminghamiekhez hasonlóan 2–0-ra nyert idegenben a Nottingham Forest is a Premier League 23. fordulójában.

Jean-Philippe Mateta révén már korán vezethetett volna a Chelsea-t vendégül látó Crystal Palace, a francia csatár azonban remek szóló végén Robert Sánchez kapussal már nem bírt. Nem járt jobban Ismaila Sarr sem, aki kapásból célozta meg a „kékek” kapuját, de kísérlete kicsivel mellé ment. Nem hibázott viszont Estevao: a brazil csodagyerek pazar egyéni akciót fejezett be góllal a 34. percben – ez volt a második találata a PL-ben –, még az első félidőben megduplázhatta volna saját és csapata góljai számát, ám másodjára nem állította be jól az irányzékot.

A tizennyolc éves játékos így is tovább javította statisztikáit, a második félidő elején honfitársát, Joao Pedrót segítette hozzá hetedik idénybeli PL-góljához. Kisvártatva egy tizenhatoson belüli kezezésért büntetőből is próbálkozhattak a vendégek, a tizenegyest Enzo Fernández váltotta gólra. A 72. percben, ha lehet, még rosszabbra fordult a Palace sorsa, Adam Wharton ugyanis megkapta második sárga lapját is, emberhátrányba kerültek a vendéglátók, akik Chris Richards góljával így is tudtak valamicskét kozmetikázni az eredményen. 1–3

Emiliano Buendía szabadrúgásgóljával szerzett vezetést Newcastle-ban az Aston Villa, az argentin játékmester ötödször volt eredményes a 2025–2026-os Premier League-évadban. A statisztikák alapján ugyanakkor a hazaiak voltak valamivel veszélyesebbek az első félidőben, de az Emery-csapat világbajnok kapusa, Emiliano Martínez mind Sandro Tonali lövésénél, mind Lewis Miley fejesénél bravúrral hárított. A második félidőben csaknem háromnegyed órát kellett várni arra, hogy a ragyogó formában lévő Villa lezárja a mérkőzést, a 88. percben Ollie Watkins Lucas Digne beadásából fejjel állította be a 0–2-es végeredményt.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a délután hármas meccseket a dél-amerikaiak uralták – a Brentford–Nottingham mérkőzés 12. percében egy brazil, Igor Jesus fejesével szereztek vezetést a vendégek. A nottinghamiek a második félidőre is tartogattak még gólt: a 79. percben Taiwo Awoniyi szép megoldással magát hozta helyzetbe, majd kilőtte a bal alsó sarkot. 0–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)
Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)
Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)
Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal22155240–14+26 50 
2. Manchester City23144547–21+26 46 
3. Aston Villa23144535–25+10 46 
4. Chelsea23107638–24+14 37 
5. Liverpool23106735–32+3 36 
6. Manchester United2298538–32+6 35 
7. Fulham23104931–3134 
8. Brentford231031035–32+3 33 
9. Newcastle2396832–29+3 33 
10. Sunderland2389624–26–2 33 
11. Everton2295824–25–1 32 
12. Brighton & Hove Albion2379733–31+2 30 
13. Bournemouth2379738–43–5 30 
14. Tottenham2377933–31+2 28 
15. Crystal Palace2377924–28–4 28 
16. Leeds United2267930–37–7 25 
17. Nottingham Forest23741223–34–11 25 
18. West Ham23551327–45–18 20 
19. Burnley23361425–44–19 15 
20. Wolverhampton23151715–43–28 

 

 

