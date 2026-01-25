A Chelsea, az Aston Villa és a Nottingham is idegenben nyert a PL-ben

Jean-Philippe Mateta révén már korán vezethetett volna a Chelsea-t vendégül látó Crystal Palace, a francia csatár azonban remek szóló végén Robert Sánchez kapussal már nem bírt. Nem járt jobban Ismaila Sarr sem, aki kapásból célozta meg a „kékek” kapuját, de kísérlete kicsivel mellé ment. Nem hibázott viszont Estevao: a brazil csodagyerek pazar egyéni akciót fejezett be góllal a 34. percben – ez volt a második találata a PL-ben –, még az első félidőben megduplázhatta volna saját és csapata góljai számát, ám másodjára nem állította be jól az irányzékot.

A tizennyolc éves játékos így is tovább javította statisztikáit, a második félidő elején honfitársát, Joao Pedrót segítette hozzá hetedik idénybeli PL-góljához. Kisvártatva egy tizenhatoson belüli kezezésért büntetőből is próbálkozhattak a vendégek, a tizenegyest Enzo Fernández váltotta gólra. A 72. percben, ha lehet, még rosszabbra fordult a Palace sorsa, Adam Wharton ugyanis megkapta második sárga lapját is, emberhátrányba kerültek a vendéglátók, akik Chris Richards góljával így is tudtak valamicskét kozmetikázni az eredményen. 1–3

Emiliano Buendía szabadrúgásgóljával szerzett vezetést Newcastle-ban az Aston Villa, az argentin játékmester ötödször volt eredményes a 2025–2026-os Premier League-évadban. A statisztikák alapján ugyanakkor a hazaiak voltak valamivel veszélyesebbek az első félidőben, de az Emery-csapat világbajnok kapusa, Emiliano Martínez mind Sandro Tonali lövésénél, mind Lewis Miley fejesénél bravúrral hárított. A második félidőben csaknem háromnegyed órát kellett várni arra, hogy a ragyogó formában lévő Villa lezárja a mérkőzést, a 88. percben Ollie Watkins Lucas Digne beadásából fejjel állította be a 0–2-es végeredményt.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a délután hármas meccseket a dél-amerikaiak uralták – a Brentford–Nottingham mérkőzés 12. percében egy brazil, Igor Jesus fejesével szereztek vezetést a vendégek. A nottinghamiek a második félidőre is tartogattak még gólt: a 79. percben Taiwo Awoniyi szép megoldással magát hozta helyzetbe, majd kilőtte a bal alsó sarkot. 0–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)

Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)

Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)

Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)

17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)

Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)

West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)

AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–Leeds United (Tv: Match4)