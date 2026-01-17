Három pontot szerzett a Chelsea Liam Rosenior bajnoki debütálásán

Liam Rosenior január 6-a óta a Chelsea edzője, a Fulham ellen (1–2) még nem ő ült a kispadon, az FA-kupában (Charlton ellen 5–1) és a Ligakupában (Arsenal ellen 2–3) irányította eddig a csapatot, így a Brentford ellen debütált a Premier League-ben. A „kékek” a 26. percben előnybe kerültek, Joao Pedro varrta fel a labdát a léc alá, de veszélyes volt a vendégcsapat is, amely eltalálta a kapufát, és volt még két nagy helyzete is az első félidőben.

A fordulás után Kevin Schade egyenlíthetett volna, ám kihagyta a ziccert. A 76. percben biztosította be sikerét a Chelsea, amikor Cole Palmer értékesítette a tizenegyesét, így a hazaiak öt nyeretlen bajnokit követően újra győzelmet arattak. 2–0

A Leeds uralta a mérkőzést a Fulham ellen, ám rendre kihagyta a helyzeteit. A 91. percben aztán sikerült eldönteni a meccset, Lukas Nmecha lőtt a jobb alsóba Ethan Ampadu beadásából, ezzel a „pávák” négy nyeretlen bajnoki után újra győztek. 1–0

Az első fél óra végén Yeremy Pino emelt a bal felsőbe, ám csak három percig vezetett a Palace, mivel Enzo Le Fée 11 méterről a bal alsóba lőtt. A második félidőben már csak a Sunderland talált be, Brian Brobbey lövésénél a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé, és ugyan a „fekete macskák” még növelhették volna előnyüket, a lényeg, hogy megszakították ötmeccses nyeretlenségi sorozatukat a bajnokságban – a Crystal Palace viszont minden sorozatot figyelembe véve már tíz mérkőzés óta képtelen győzni. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)

Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)

Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)

Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)

Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)

Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)

Később

18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)