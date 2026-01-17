Három pontot szerzett a Chelsea Liam Rosenior bajnoki debütálásán
Liam Rosenior január 6-a óta a Chelsea edzője, a Fulham ellen (1–2) még nem ő ült a kispadon, az FA-kupában (Charlton ellen 5–1) és a Ligakupában (Arsenal ellen 2–3) irányította eddig a csapatot, így a Brentford ellen debütált a Premier League-ben. A „kékek” a 26. percben előnybe kerültek, Joao Pedro varrta fel a labdát a léc alá, de veszélyes volt a vendégcsapat is, amely eltalálta a kapufát, és volt még két nagy helyzete is az első félidőben.
A fordulás után Kevin Schade egyenlíthetett volna, ám kihagyta a ziccert. A 76. percben biztosította be sikerét a Chelsea, amikor Cole Palmer értékesítette a tizenegyesét, így a hazaiak öt nyeretlen bajnokit követően újra győzelmet arattak. 2–0
A Leeds uralta a mérkőzést a Fulham ellen, ám rendre kihagyta a helyzeteit. A 91. percben aztán sikerült eldönteni a meccset, Lukas Nmecha lőtt a jobb alsóba Ethan Ampadu beadásából, ezzel a „pávák” négy nyeretlen bajnoki után újra győztek. 1–0
Az első fél óra végén Yeremy Pino emelt a bal felsőbe, ám csak három percig vezetett a Palace, mivel Enzo Le Fée 11 méterről a bal alsóba lőtt. A második félidőben már csak a Sunderland talált be, Brian Brobbey lövésénél a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé, és ugyan a „fekete macskák” még növelhették volna előnyüket, a lényeg, hogy megszakították ötmeccses nyeretlenségi sorozatukat a bajnokságban – a Crystal Palace viszont minden sorozatot figyelembe véve már tíz mérkőzés óta képtelen győzni. 2–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)
Később
18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40–14
|+26
|49
|2. Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45–21
|+24
|43
|3. Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33–24
|+9
|43
|4. Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33–29
|+4
|36
|5. Manchester United
|22
|9
|8
|5
|38–32
|+6
|35
|6. Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36–24
|+12
|34
|7. Brentford
|22
|10
|3
|9
|35–30
|+5
|33
|8. Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23–23
|0
|33
|9. Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32–27
|+5
|32
|10. Fulham
|22
|9
|4
|9
|30–31
|–1
|31
|11. Brighton & Hove Albion
|21
|7
|8
|6
|31–28
|+3
|29
|12. Everton
|21
|8
|5
|8
|23–25
|–2
|29
|13. Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23–25
|–2
|28
|14. Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31–29
|+2
|27
|15. Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34–40
|–6
|26
|16. Leeds United
|22
|6
|7
|9
|30–37
|–7
|25
|17. Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21–34
|–13
|21
|18. West Ham
|22
|4
|5
|13
|24–44
|–20
|17
|19. Burnley
|22
|3
|5
|14
|23–42
|–19
|14
|20. Wolverhampton
|21
|1
|4
|16
|15–41
|–26
|7