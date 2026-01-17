Nemzeti Sportrádió

Három pontot szerzett a Chelsea Liam Rosenior bajnoki debütálásán

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.17. 18:07
null
Cole Palmer (balra) góljának örül Liam Delap (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Crystal Palace West Ham United Leeds United Sunderland Brentford Tottenham Tottenham Hotspur Fulham Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 22. fordulójában a Chelsea, a Leeds és a Sunderland hazai pályán, a West Ham idegenben nyert.

Liam Rosenior január 6-a óta a Chelsea edzője, a Fulham ellen (1–2) még nem ő ült a kispadon, az FA-kupában (Charlton ellen 5–1) és a Ligakupában (Arsenal ellen 2–3) irányította eddig a csapatot, így a Brentford ellen debütált a Premier League-ben. A „kékek” a 26. percben előnybe kerültek, Joao Pedro varrta fel a labdát a léc alá, de veszélyes volt a vendégcsapat is, amely eltalálta a kapufát, és volt még két nagy helyzete is az első félidőben.

A fordulás után Kevin Schade egyenlíthetett volna, ám kihagyta a ziccert. A 76. percben biztosította be sikerét a Chelsea, amikor Cole Palmer értékesítette a tizenegyesét, így a hazaiak öt nyeretlen bajnokit követően újra győzelmet arattak. 2–0

A Leeds uralta a mérkőzést a Fulham ellen, ám rendre kihagyta a helyzeteit. A 91. percben aztán sikerült eldönteni a meccset, Lukas Nmecha lőtt a jobb alsóba Ethan Ampadu beadásából, ezzel a „pávák” négy nyeretlen bajnoki után újra győztek. 1–0

Az első fél óra végén Yeremy Pino emelt a bal felsőbe, ám csak három percig vezetett a Palace, mivel Enzo Le Fée 11 méterről a bal alsóba lőtt. A második félidőben már csak a Sunderland talált be, Brian Brobbey lövésénél a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé, és ugyan a „fekete macskák” még növelhették volna előnyüket, a lényeg, hogy megszakították ötmeccses nyeretlenségi sorozatukat a bajnokságban – a Crystal Palace viszont minden sorozatot figyelembe véve már tíz mérkőzés óta képtelen győzni. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)
Később
18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal21154240–14+2649
  2. Manchester City22134545–21+2443
  3. Aston Villa21134433–24+943
  4. Liverpool22106633–29+436
  5. Manchester United2298538–32+635
  6. Chelsea2297636–24+1234
  7. Brentford22103935–30+533
  8. Sunderland2289523–23033
  9. Newcastle2195732–27+532
10. Fulham2294930–31–131
11. Brighton & Hove Albion2178631–28+329
12. Everton2185823–25–229
13. Crystal Palace2277823–25–228
14. Tottenham2276931–29+227
15. Bournemouth2168734–40–626
16. Leeds United2267930–37–725
17. Nottingham Forest21631221–34–1321
18. West Ham22451324–44–2017
19. Burnley22351423–42–1914
20. Wolverhampton21141615–41–267

 

Chelsea Crystal Palace West Ham United Leeds United Sunderland Brentford Tottenham Tottenham Hotspur Fulham Premier League
Legfrissebb hírek

Szoboszlai tizenegyest hibázott, a Burnley pontot csent az Anfieldről

Angol labdarúgás
58 perce

Videó: Szoboszlai Dominik a kapufát találta el, kimaradt a tizenegyese

Angol labdarúgás
2 órája

Carrick álomszerűen debütált, az MU nyerte a manchesteri derbit

Angol labdarúgás
3 órája

Nincs mese, muszáj győznie a Liverpoolnak

Angol labdarúgás
10 órája

Sajtóhír: megszületett az egyezség, Tóth Alex Angliába igazol

Labdarúgó NB I
21 órája

Guéhi a Liverpool helyett a Man. Cityé lesz; sikeredzőjét is elveszíti a Palace

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:44

Kerkez: Nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen játszani

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:49

Dupla Tízes: ilyen Liverpoolban élni Szoboszlai Dominikék körül 

Angol labdarúgás
2026.01.15. 16:46
Ezek is érdekelhetik