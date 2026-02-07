A 79. percben még egyenlített, végül a Brentfordtól is kikapott a Newcastle
Sérülése után visszatért a Newcastle United kezdőcsapatába Bruno Guimaraes, aki a 24. percben gólpasszt jegyzett szögletből: Sven Botman érkezett üresen a beadásra. A vendég Brentfordnak erre kétszer is volt válasza: Vitaly Janelt egyenlített, Igor Thiago pedig fordított a szünet előtt – utóbbi tizenegyesből volt eredményes.
A „szarkák” a második játékrészben mentek előre az egalizálásért, ami a 79. percben össze is jött Guimaraes büntetőjének köszönhetően, amelyet ő maga harcolt ki. A hazaiak ennek ellenére pont nélkül maradtak, hiszen Dango Ouattara is beköszönt a hajrában.
A Newcastle-nél ez már egyértelműen hullámvölgy – legutóbbi nyolc meccséből csak egyet nyert meg a csapat –, ha így folytatják, Eddie Howe vezetőedzője állása veszélybe kerülhet.
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)
Arsenal–Sunderland 3–0 (Zubimendi 42., Gyökeres 66., 90+4.)
AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1 (Rayan 55., ill. Rogers 22.)
Burnley–West Ham United 0–2 (Summerville 13., Castellanos 26.)
Fulham–Everton 1–2 (Mikolenko 18. – öngól, ill. Dewsbury-Hall 76., Leno 83. – öngól)
Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1–3 (Arokodare 54., ill. Palmer 13., 35., 38. – az első kettőt 11-esből)
Newcastle United–Brentford 2–3 (Botman 24., Guimaraes 79. – 11-esből, ill. Janelt 37., I. Thiago 45+2. – 11-esből, Ouattara 85.)
Vasárnap játsszák
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49–17
|+32
|56
|2. Manchester City
|24
|14
|5
|5
|49–23
|+26
|47
|3. Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36–27
|+9
|47
|4. Manchester United
|25
|12
|8
|5
|46–36
|+10
|44
|5. Chelsea
|25
|12
|7
|6
|45–28
|+17
|43
|6. Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39–33
|+6
|39
|7. Brentford
|25
|12
|3
|10
|39–34
|+5
|39
|8. Everton
|25
|10
|7
|8
|28–28
|0
|37
|9. Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27–29
|–2
|36
|10. Fulham
|25
|10
|4
|11
|35–37
|–2
|34
|11. Bournemouth
|25
|8
|10
|7
|41–44
|–3
|34
|12. Newcastle
|25
|9
|6
|10
|35–36
|–1
|33
|13. Brighton & Hove Albion
|24
|7
|10
|7
|34–32
|+2
|31
|14. Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35–35
|0
|29
|15. Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|25–29
|–4
|29
|16. Leeds United
|25
|7
|8
|10
|34–43
|–9
|29
|17. Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25–38
|–13
|26
|18. West Ham
|25
|6
|5
|14
|31–48
|–17
|23
|19. Burnley
|25
|3
|6
|16
|25–49
|–24
|15
|20. Wolverhampton
|25
|1
|5
|19
|16–48
|–32
|8