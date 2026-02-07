A 79. percben még egyenlített, végül a Brentfordtól is kikapott a Newcastle

Sérülése után visszatért a Newcastle United kezdőcsapatába Bruno Guimaraes, aki a 24. percben gólpasszt jegyzett szögletből: Sven Botman érkezett üresen a beadásra. A vendég Brentfordnak erre kétszer is volt válasza: Vitaly Janelt egyenlített, Igor Thiago pedig fordított a szünet előtt – utóbbi tizenegyesből volt eredményes.

A „szarkák” a második játékrészben mentek előre az egalizálásért, ami a 79. percben össze is jött Guimaraes büntetőjének köszönhetően, amelyet ő maga harcolt ki. A hazaiak ennek ellenére pont nélkül maradtak, hiszen Dango Ouattara is beköszönt a hajrában.

A Newcastle-nél ez már egyértelműen hullámvölgy – legutóbbi nyolc meccséből csak egyet nyert meg a csapat –, ha így folytatják, Eddie Howe vezetőedzője állása veszélybe kerülhet.

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)

Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)

Arsenal–Sunderland 3–0 (Zubimendi 42., Gyökeres 66., 90+4.)

AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1 (Rayan 55., ill. Rogers 22.)

Burnley–West Ham United 0–2 (Summerville 13., Castellanos 26.)

Fulham–Everton 1–2 (Mikolenko 18. – öngól, ill. Dewsbury-Hall 76., Leno 83. – öngól)

Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1–3 (Arokodare 54., ill. Palmer 13., 35., 38. – az első kettőt 11-esből)

Newcastle United–Brentford 2–3 (Botman 24., Guimaraes 79. – 11-esből, ill. Janelt 37., I. Thiago 45+2. – 11-esből, Ouattara 85.)

Vasárnap játsszák

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)