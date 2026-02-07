Nemzeti Sportrádió

A 79. percben még egyenlített, végül a Brentfordtól is kikapott a Newcastle

R. D. P.R. D. P.
2026.02.07. 20:47
Eddie Howe hetek óta nem tudja felrázni a csapatát (Fotó: Getty Images)
Newcastle United Brentford Premier League
Zsinórban ötödik tétmérkőzésén maradt nyeretlen a Newcastle United, amely szombaton a Brentfordtól szenvedett vereséget (2–3) hazai pályán a Premier League 25. fordulójában.

Sérülése után visszatért a Newcastle United kezdőcsapatába Bruno Guimaraes, aki a 24. percben gólpasszt jegyzett szögletből: Sven Botman érkezett üresen a beadásra. A vendég Brentfordnak erre kétszer is volt válasza: Vitaly Janelt egyenlített, Igor Thiago pedig fordított a szünet előtt – utóbbi tizenegyesből volt eredményes.

A „szarkák” a második játékrészben mentek előre az egalizálásért, ami a 79. percben össze is jött Guimaraes büntetőjének köszönhetően, amelyet ő maga harcolt ki. A hazaiak ennek ellenére pont nélkül maradtak, hiszen Dango Ouattara is beköszönt a hajrában.

A Newcastle-nél ez már egyértelműen hullámvölgy – legutóbbi nyolc meccséből csak egyet nyert meg a csapat –, ha így folytatják, Eddie Howe vezetőedzője állása veszélybe kerülhet.

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)
Arsenal–Sunderland 3–0 (Zubimendi 42., Gyökeres 66., 90+4.)
AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1 (Rayan 55., ill. Rogers 22.)
Burnley–West Ham United 0–2 (Summerville 13., Castellanos 26.)
Fulham–Everton 1–2 (Mikolenko 18. – öngól, ill. Dewsbury-Hall 76., Leno 83. – öngól)
Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1–3 (Arokodare 54., ill. Palmer 13., 35., 38. – az első kettőt 11-esből)
Newcastle United–Brentford 2–3 (Botman 24., Guimaraes 79. – 11-esből, ill. Janelt 37., I. Thiago 45+2. – 11-esből, Ouattara 85.)

Vasárnap játsszák
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal25175349–17+32 56 
2. Manchester City24145549–23+26 47 
3. Aston Villa25145636–27+9 47 
4. Manchester United25128546–36+10 44 
5. Chelsea25127645–28+17 43 
6. Liverpool24116739–33+6 39 
7. Brentford251231039–34+5 39 
8. Everton25107828–2837 
9. Sunderland2599727–29–2 36 
10. Fulham251041135–37–2 34 
11. Bournemouth25810741–44–3 34 
12. Newcastle25961035–36–1 33 
13. Brighton & Hove Albion24710734–32+2 31 
14. Tottenham25781035–3529 
15. Crystal Palace2478925–29–4 29 
16. Leeds United25781034–43–9 29 
17. Nottingham Forest25751325–38–13 26 
18. West Ham25651431–48–17 23 
19. Burnley25361625–49–24 15 
20. Wolverhampton25151916–48–32 

 

 

