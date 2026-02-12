Nemzeti Sportrádió

Botlott az Arsenal, négypontosra csökkent az előnye a Manchester City előtt

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.12. 22:58
null
Ezzel a góllal egyenlített a Brentford (Fotó: Getty Images)
Címkék
Arsenal Brentford Spíler Tv Premier League
Az Arsenal 1–1-et játszott a Brentford vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 26. fordulójának csütörtöki mérkőzésén.

Meglehetősen veszélytelen volt az éllovas az első félidőben, nem volt kaput eltaláló lövése. Igaz, mivel a védelme jól állt a lábán, nem kellett kapkodnia. A 61. perc meghozta az áttörést, Piero Hincapié tekert középre balról, Noni Madueke pedig hét méterről a jobb alsóba fejelt, aki az ötödik gólját szerezte az idényben. Igyekezett egyenlíteni a Brentford, a PL mostani kiírásában 17 gólos Igor Thiago dolgoztatta meg David Rayát, majd pár perc múlva már a spanyol válogatott kapus sem tudott védeni, Keane Lewis-Potter fejelt a jobb felsőbe Michael Kayode óriási bedobása és Sepp van den Berg csúsztatása után.

Nem igazán tudtak helyzeteket kidolgozni az „ágyúsok” az egyenlítő gól után, sőt, a másik oldalon Igor Thiago találhatott volna be, ám Cristhian Mosquera javította hibáját, és nagyot mentett. A brazil támadó később a léc fölé bombázott, így ezt is megúszta az Arsenal, majd Gabriel Martinelli került ziccerbe, de Caoimhín Kelleher bravúrral védett. Mikel Arteta csapatának a döntetlen miatt négy pontra csökkent az előnye a második Manchester City előtt. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzés
Brentford–Arsenal 1–1 (Lewis-Potter 71., ill. Madueke 61.)

Szerdán játszották
Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)
Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)
Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)
Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)
Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0
Kedden játszották
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)
West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal26176350–18+3257
  2. Manchester City26165554–24+3053
  3. Aston Villa26155637–27+1050
  4. Manchester United26129547–37+1045
  5. Chelsea26128647–30+1744
  6. Liverpool26126841–35+642
  7. Brentford261241040–35+540
  8. Everton26107929–30–137
  9. Bournemouth26910743–45–237
10. Newcastle261061037–37036
11. Sunderland2699827–30–336
12. Fulham261041235–40–534
13. Crystal Palace26881028–32–432
14. Brighton & Hove Albion26710934–34031
15. Leeds United26791036–45–930
16. Tottenham26781136–37–129
17. Nottingham Forest26761325–38–1327
18. West Ham26661432–49–1724
19. Burnley26461628–51–2318
20. Wolverhampton26161916–48–329

 

 

Arsenal Brentford Spíler Tv Premier League
Legfrissebb hírek

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője?

Angol labdarúgás
6 órája

Nagy bajban Thomas Partey, újabb két rendbeli nemi erőszakkal vádolják

Angol labdarúgás
10 órája

Végleg Tóth Alexéket erősíti a Real Madrid nevelése – hivatalos

Angol labdarúgás
13 órája

Premier League: négy hónap után menesztette Dyche-t a Nottingham Forest

Angol labdarúgás
14 órája

Arne Slot aggódik a Szoboszlait helyettesítő játékosa miatt

Angol labdarúgás
15 órája

Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében

Angol labdarúgás
2026.02.11. 23:05

Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

Angol labdarúgás
2026.02.11. 22:27

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

Légiósok
2026.02.11. 11:25
Ezek is érdekelhetik