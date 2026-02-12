Botlott az Arsenal, négypontosra csökkent az előnye a Manchester City előtt

Meglehetősen veszélytelen volt az éllovas az első félidőben, nem volt kaput eltaláló lövése. Igaz, mivel a védelme jól állt a lábán, nem kellett kapkodnia. A 61. perc meghozta az áttörést, Piero Hincapié tekert középre balról, Noni Madueke pedig hét méterről a jobb alsóba fejelt, aki az ötödik gólját szerezte az idényben. Igyekezett egyenlíteni a Brentford, a PL mostani kiírásában 17 gólos Igor Thiago dolgoztatta meg David Rayát, majd pár perc múlva már a spanyol válogatott kapus sem tudott védeni, Keane Lewis-Potter fejelt a jobb felsőbe Michael Kayode óriási bedobása és Sepp van den Berg csúsztatása után.

Nem igazán tudtak helyzeteket kidolgozni az „ágyúsok” az egyenlítő gól után, sőt, a másik oldalon Igor Thiago találhatott volna be, ám Cristhian Mosquera javította hibáját, és nagyot mentett. A brazil támadó később a léc fölé bombázott, így ezt is megúszta az Arsenal, majd Gabriel Martinelli került ziccerbe, de Caoimhín Kelleher bravúrral védett. Mikel Arteta csapatának a döntetlen miatt négy pontra csökkent az előnye a második Manchester City előtt. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzés

Brentford–Arsenal 1–1 (Lewis-Potter 71., ill. Madueke 61.)

Szerdán játszották

Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)

Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)

Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)

Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)

Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0

Kedden játszották

Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)

Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)

Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)

Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)

West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)