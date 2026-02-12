Botlott az Arsenal, négypontosra csökkent az előnye a Manchester City előtt
Meglehetősen veszélytelen volt az éllovas az első félidőben, nem volt kaput eltaláló lövése. Igaz, mivel a védelme jól állt a lábán, nem kellett kapkodnia. A 61. perc meghozta az áttörést, Piero Hincapié tekert középre balról, Noni Madueke pedig hét méterről a jobb alsóba fejelt, aki az ötödik gólját szerezte az idényben. Igyekezett egyenlíteni a Brentford, a PL mostani kiírásában 17 gólos Igor Thiago dolgoztatta meg David Rayát, majd pár perc múlva már a spanyol válogatott kapus sem tudott védeni, Keane Lewis-Potter fejelt a jobb felsőbe Michael Kayode óriási bedobása és Sepp van den Berg csúsztatása után.
Nem igazán tudtak helyzeteket kidolgozni az „ágyúsok” az egyenlítő gól után, sőt, a másik oldalon Igor Thiago találhatott volna be, ám Cristhian Mosquera javította hibáját, és nagyot mentett. A brazil támadó később a léc fölé bombázott, így ezt is megúszta az Arsenal, majd Gabriel Martinelli került ziccerbe, de Caoimhín Kelleher bravúrral védett. Mikel Arteta csapatának a döntetlen miatt négy pontra csökkent az előnye a második Manchester City előtt. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzés
Brentford–Arsenal 1–1 (Lewis-Potter 71., ill. Madueke 61.)
Szerdán játszották
Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)
Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)
Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)
Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)
Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0
Kedden játszották
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)
West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|26
|17
|6
|3
|50–18
|+32
|57
|2. Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54–24
|+30
|53
|3. Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37–27
|+10
|50
|4. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|5. Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47–30
|+17
|44
|6. Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41–35
|+6
|42
|7. Brentford
|26
|12
|4
|10
|40–35
|+5
|40
|8. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|9. Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43–45
|–2
|37
|10. Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37–37
|0
|36
|11. Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27–30
|–3
|36
|12. Fulham
|26
|10
|4
|12
|35–40
|–5
|34
|13. Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28–32
|–4
|32
|14. Brighton & Hove Albion
|26
|7
|10
|9
|34–34
|0
|31
|15. Leeds United
|26
|7
|9
|10
|36–45
|–9
|30
|16. Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36–37
|–1
|29
|17. Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25–38
|–13
|27
|18. West Ham
|26
|6
|6
|14
|32–49
|–17
|24
|19. Burnley
|26
|4
|6
|16
|28–51
|–23
|18
|20. Wolverhampton
|26
|1
|6
|19
|16–48
|–32
|9