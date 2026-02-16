A Kisvárda is bejelentette a 18 éves játékos szerződtetését
„A téli átigazolási időszak utolsó óráit kihasználva fiatal, 18 esztendős kapust szerződtettünk. A 192 centiméter magas Papp Zsombort az NB III-as Gyirmót FC Győrtől vásároltuk ki a szerződéséből” – jelentette be hétfőn a honlapján a Kisvárda FC.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Hianga'a Mbock (francia-kameruni, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Papp Zsombor (Gyirmót), Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcag)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –