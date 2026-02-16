Nemzeti Sportrádió

A Kisvárda is bejelentette a 18 éves játékos szerződtetését

P. K.P. K.
2026.02.16. 12:53
null
Papp Zaombor aláírt Kisvárdán (Fotó: kisvardafc.hu)
Címkék
Papp Zsombor magyar átigazoláds Gyirmót Kisvárda
Az NB III-as Gyirmót FC Győr után hétfőn az élvonalbeli Kisvárda FC is megerősítette a Nemzeti Sport múlt heti értesülését a 18 éves kapustehetség, Papp Zsombor átigazolásáról.

 

„A téli átigazolási időszak utolsó óráit kihasználva fiatal, 18 esztendős kapust szerződtettünk. A 192 centiméter magas Papp Zsombort az NB III-as Gyirmót FC Győrtől vásároltuk ki a szerződéséből” – jelentette be hétfőn a honlapján a Kisvárda FC.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Hianga'a Mbock (francia-kameruni, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Papp Zsombor (Gyirmót), Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (magyar-ukrán, Szentlőrinc), Kancsij Artúr (magyar-ukrán, Szentlőrinc)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók: Bernardo Matic (horvát, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcag)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:
 

 

Papp Zsombor magyar átigazoláds Gyirmót Kisvárda
Legfrissebb hírek

NB I: magyar fiatalok érkeztek külföldről; a ZTE volt a piaci hajrá főszereplője

Labdarúgó NB I
2 órája

Egy gól is elég volt: az ETO győzelmével két kör után vezeti az NB I-et

Labdarúgó NB I
19 órája

Megerősítve! 18 éves kapust vett a Kisvárda

Labdarúgó NB I
2026.02.14. 08:59

NS-infó: a Kisvárda kivásárolja szerződéséből a 18 éves tehetséget

Labdarúgó NB I
2026.02.13. 15:36

A Kisvárda húszéves kapusa, Popovics Ilija egyre jobban véd

Labdarúgó NB I
2026.02.13. 13:20

Legutóbb Kruscsics kezdett úgy Újpesten, mint Szélesi

Labdarúgó NB I
2026.02.13. 13:00

NS-képeslap: a sokoldalúság jegyében született meg a kisvárdai csarnok

Kézilabda
2026.02.12. 07:27

Nagy Barnabás: A Fradi rúgjon annyi gólt, amennyit csak lehet!

Labdarúgó NB I
2026.02.10. 10:57
Ezek is érdekelhetik