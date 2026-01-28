Gradisar már csomagol, megkapta az engedélyt, hogy elutazzon Újpestre – sajtóhír

A cairo24.com portál szerdai értesülései szerint az Al-Ahli végül engedélyezte szlovén támadójának, Nejc Gradisarnak, hogy Újpestre utazzon és véglegesítse szerződését a magyar klubbal, amely a tavaszi szezonra kölcsönben, kivásárlási opcióval szerezné meg a 23 éves támadót. A forrás úgy fogalmazott, hogy Gradisar már nem szerepel az Al-Ahli terveiben a Young Africans elleni, szombati Bajnokok Ligája-mérkőzésen, és órákon belül elhagyja jelenlegi csapatát. Az egyiptomi sajtó mellett a Nemzeti Sport is úgy tudja, hogy Gradisar elindulhat Magyarországra aláírni a szerződését.

Korábban már írtunk róla, hogy Gradisar már szombaton összecsomagolt és a családjával együtt készült az utazásra, az Al-Ahli vezetősége azonban közölte a csatárral, nem engedélyezik, hogy elhagyja Egyiptomot, amíg nem találják meg az utódját. A cairo24.com szerint azonban az Al-Ahli azóta megállapodott a norvég Tromsö csapatával az angolai Ieltsin Camoes szerződtetéséről, így már nincs akadálya Gradisar távozásának. Norvég sajtóértesülések szerint a csatár már el is hagyta csapata portugáliai edzőtáborát, hogy felkészüljön hosszú kairói útjára, és véglegesítse átigazolását az Al-Ahlihoz.

Gradisar egyébként kedden a kispadon foglalt helyet az Al-Ahli Vadi Degla elleni mérkőzésén, amely a kairói csapat 3–1-es győzelmével ért véget.

A háromszoros szlovén válogatott Gradisar korábban már szerepelt az NB I-ben, 2024 és 2025 között a Fehérvár játékosa volt.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)

Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)